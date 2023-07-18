Наразі до Білорусі прибули до 700 "вагнерівців", - ГУР
Наразі до Білорусі прибули до 700 найманців російської ПВК "Вагнер". Частина з них виконуватиме функцію "нервування" Польщі та інших країн-членів НАТО.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"На зараз, попри повідомлення про вже декілька колон, які йдуть і йдуть, йдеться про сотні людей – 500-700 бойовиків", – сказав Юсов у відповідь на запитання, яка кількість вагнерівців вже в Білорусі.
За словами представника ГУР, найманці перебуватимуть у Білорусі "в статусі людей, про яких два диктатори між собою домовились".
Юсов зазначив, що частина з цих 500-700 людей справді буде інструкторами. Вагнерівці готуватимуть білоруську армію, а пізніше, можливо, навчатимуть і нові підрозділи мобілізованих росіян.
"А частина буде публічно і свідомо залучена, зокрема, в тому, щоб нервувати Польщу, інші країни-члени Альянсу і Європейського Союзу", – сказав представник ГУР.
Він наголосив, що ці найманці не становлять якоїсь загрози для ЄС та країн НАТО, тим паче, що вони заходять до Білорусі роззброєними, і також в роззброєному стані вони здебільшого залишають тимчасово окуповані території України.
Юсов додав, що Україна моніторить ситуацію, проте наразі прибуття вагнерівців до Білорусі жодним чином не змінює безпекової ситуації.
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