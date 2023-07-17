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"Вагнерівці" прибули у Білорусь без зброї, - міноборони Литви

вагнер

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що найманці ПВК "Вагнер" прибули у Білорусь без зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи повідомлення про прибуття "вагнерівських" колон до Білорусі, литовський міністр сказав: "Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєнь, боєприпасів та тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася від початку агресії Росії проти України".

Водночас посадовець зауважив, що російська військова присутність у Білорусі скоротилася, адже солдатів, які раніше були привезені для навчань, повернули у РФ.

"Ризик був високий, коли 40 тис. російських солдатів, ще й з усіма боєприпасами, важким озброєнням, авіацією були у нас під боком півтора року тому. Порівнювати ці групи з тими потужностями... Якщо ми боїмося у тисячу разів меншої групи, то, чесно кажучи, цього не повинно бути", - сказав Анушаускас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Супутники зафіксували ймовірне прибуття вагнерівців на військову базу в Білорусі, - NYT. ФОТО

За його словами, "Вагнер" у Білорусі, найімовірніше, намагатиметься створити свою логістичну базу для операцій в Африці.

"Вони були роззброєні в Росії, у них забрали боєприпаси та важке озброєння. Все залишилося в Росії. Видно, що жодної домовленості про те, щоб вони приїхали до Білорусі зі зброєю, не було", - сказав міністр.

Нагажаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що найманці з ПВК "Вагнер", які прибули до Білорусі, вже почали навчання особового складу збройних сил країни.

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липняпомітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель. За підрахунками "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

Автор: 

Білорусь (7987) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+1
Їх озброять білоруською національною зброєю, картопляними гарматами.
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17.07.2023 20:57 Відповісти
+1
В трусах, як пригожин??
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17.07.2023 20:57 Відповісти
+1
"- Шойгу, Герасимов! Где мои трусы?"
Живопись. Картина маслом на холсте. 60/50см.
Семён Скрепецкий.
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17.07.2023 20:59 Відповісти
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Їх озброять білоруською національною зброєю, картопляними гарматами.
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17.07.2023 20:57 Відповісти
В трусах, як пригожин??
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17.07.2023 20:57 Відповісти
Типа можно расслабиться. Ну да: филармонию будут посещать, театры, музеи...
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17.07.2023 20:58 Відповісти
"- Шойгу, Герасимов! Где мои трусы?"
Живопись. Картина маслом на холсте. 60/50см.
Семён Скрепецкий.
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17.07.2023 20:59 Відповісти
ипать стыдоба
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17.07.2023 21:05 Відповісти
сходу морды как - два грузина в анекдоте - гиви кинжал сыми, а то его шатание раздражает
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17.07.2023 21:07 Відповісти
https://fex.net/uk/s/mk38lzl "- Шойгу, Герасимов! Где мои трусы?"
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17.07.2023 21:03 Відповісти
Анімація зі звуком на цей малюнок
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17.07.2023 21:05 Відповісти
Ага , вони з квіточками приїхали. Типу у ''заслання'' їх відправили, мордор величезний , а їх в бульбашію відправили-на перевиховання
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17.07.2023 21:24 Відповісти
Це вже Моцартовці 😂
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17.07.2023 21:29 Відповісти
 
 