"Вагнерівці" прибули у Білорусь без зброї, - міноборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що найманці ПВК "Вагнер" прибули у Білорусь без зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи повідомлення про прибуття "вагнерівських" колон до Білорусі, литовський міністр сказав: "Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєнь, боєприпасів та тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася від початку агресії Росії проти України".

Водночас посадовець зауважив, що російська військова присутність у Білорусі скоротилася, адже солдатів, які раніше були привезені для навчань, повернули у РФ.

"Ризик був високий, коли 40 тис. російських солдатів, ще й з усіма боєприпасами, важким озброєнням, авіацією були у нас під боком півтора року тому. Порівнювати ці групи з тими потужностями... Якщо ми боїмося у тисячу разів меншої групи, то, чесно кажучи, цього не повинно бути", - сказав Анушаускас.

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За його словами, "Вагнер" у Білорусі, найімовірніше, намагатиметься створити свою логістичну базу для операцій в Африці.

"Вони були роззброєні в Росії, у них забрали боєприпаси та важке озброєння. Все залишилося в Росії. Видно, що жодної домовленості про те, щоб вони приїхали до Білорусі зі зброєю, не було", - сказав міністр.

Нагажаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що найманці з ПВК "Вагнер", які прибули до Білорусі, вже почали навчання особового складу збройних сил країни.

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липняпомітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель. За підрахунками "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.