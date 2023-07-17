"Вагнеровцы" прибыли в Беларусь без оружия, - минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в Беларусь без оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя сообщение о прибытии "вагнеровских" колонн в Беларусь, литовский министр сказал: "Я бы не назвал их подразделениями, я бы назвал их группами, которые без вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, количество невелико. Это принципиально не меняет ситуацию в регионе, осложнившуюся с начала агрессии России против Украины".

В то же время чиновник отметил, что российское военное присутствие в Беларуси сократилось, ведь солдат, ранее привезенных для учений, вернули в РФ.

"Риск был высок, когда 40 тыс. российских солдат, еще и со всеми боеприпасами, тяжелым вооружением, авиацией были у нас под боком полтора года назад. Сравнивать эти группы с теми мощностями... Если мы боимся в тысячу раз меньшей группы, то честно говоря, этого не должно быть", - сказал Анушаускас.

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По его словам, "Вагнер" в Беларуси, вероятнее всего, постарается создать свою логистическую базу для операций в Африке.

"Они были разоружены в России, у них забрали боеприпасы и тяжелое вооружение. Все осталось в России. Видно, что никакой договоренности о том, чтобы они приехали в Беларусь с оружием, не было", - сказал министр.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что прибывшие в Беларусь наемники из ЧВК "Вагнер" уже начали обучение личного состава вооруженных сил страны.

В Белоруссии около 11 утра 17 июля была замечена еще одна большая колонна наемников российской ЧВК "Вагнер", которая двигалась в направлении палаточного лагеря в селе Цель. По подсчетам "Беларускі Гаюн", это уже по меньшей мере 3-я колонна с наемниками, прибывшая в Беларусь с 11 июля.