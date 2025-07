У Білорусі виявили 2-кілометрову колону "вагнерівців", – супутникові знімки. ФОТО

У Білорусі зафіксували ще одну велику колону найманців ПВК "Вагнер", яка прибула до військової частини в селі Цель, де розташоване наметове містечко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти зафіксували колону сьогодні об 11:12 за місцевим часом. На знімку транспортні засоби розтяглися майже на 2 кілометри від з’їзду з траси М5 Гомель-Мінськ. У колоні можна побачити вантажівки, автобуси, легкові автомобілі, вантажні "Газелі".





Сьогодні Telegram-канал "Беларусь головного мозга" показав відео автопоїзда, що рухається у бік Мінська трасою М5 Гомель – Мінськ. Майже всі автомобілі мають символ "Вагнер" та російські триколори. Ймовірно, що це та ж колона, яка прибула у військове містечко Цель.

Моніторингова група "Білоруський Гаюн" з посиланням на The New York Times повідомила, що понад 100 одиниць техніки ПВК "Вагнер" прибули до табору під Осиповичами. Видання The New York Times також отримало сьогоднішні супутникові знімки наметового табору в с. Цель, зроблені компанією Planet.



Видно, що колона автомобілів найманців Пригожина, яка вранці була помічена на трасі М5 у напрямку Осиповичів, як і припускалося, прибула до військового польового табору в село Цель. NYTimes пише, що це найбільша публічна поява ПВК з моменту її невдалого повстання в Росії минулого місяця.

Нагадаємо, раніше моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що вранці 15 липня в Білорусі помітили велику колону автомобілів з бойовиками ПВК "Вагнер".

Нагажаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що найманці з ПВК "Вагнер", які прибули до Білорусі, вже почали навчання особового складу збройних сил країни.

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липняпомітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель. За підрахунками "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.