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У Білорусі виявили 2-кілометрову колону "вагнерівців", – супутникові знімки. ФОТО

У Білорусі зафіксували ще одну велику колону найманців ПВК "Вагнер", яка прибула до військової частини в селі Цель, де розташоване наметове містечко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У Білорусі виявили 2-кілометрову колону вагнерівців, – супутникові знімки 01

Журналісти зафіксували колону сьогодні об 11:12 за місцевим часом. На знімку транспортні засоби розтяглися майже на 2 кілометри від з’їзду з траси М5 Гомель-Мінськ. У колоні можна побачити вантажівки, автобуси, легкові автомобілі, вантажні "Газелі".

У Білорусі виявили 2-кілометрову колону вагнерівців, – супутникові знімки 02

Сьогодні Telegram-канал "Беларусь головного мозга" показав відео автопоїзда, що рухається у бік Мінська трасою М5 Гомель – Мінськ. Майже всі автомобілі мають символ "Вагнер" та російські триколори. Ймовірно, що це та ж колона, яка прибула у військове містечко Цель.

Також читайте: "Вагнерівці" прибули у Білорусь без зброї, - міноборони Литви

Моніторингова група "Білоруський Гаюн" з посиланням на The New York Times повідомила, що понад 100 одиниць техніки ПВК "Вагнер" прибули до табору під Осиповичами. Видання The New York Times також отримало сьогоднішні супутникові знімки наметового табору в с. Цель, зроблені компанією Planet.

Видно, що колона автомобілів найманців Пригожина, яка вранці була помічена на трасі М5 у напрямку Осиповичів, як і припускалося, прибула до військового польового табору в село Цель. NYTimes пише, що це найбільша публічна поява ПВК з моменту її невдалого повстання в Росії минулого місяця.

Нагадаємо, раніше моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що вранці 15 липня в Білорусі помітили велику колону автомобілів з бойовиками ПВК "Вагнер".

Нагажаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що найманці з ПВК "Вагнер", які прибули до Білорусі, вже почали навчання особового складу збройних сил країни.

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липняпомітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель. За підрахунками "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

Автор: 

Білорусь (7987) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+6
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17.07.2023 21:34 Відповісти
+4
как просрать свою страну когда диктатор дрогнул??? очень просто-орать "нам не нужен Майдан,у нас свой путь" ...теперь будут принимать вахтовым методом всю грязь
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17.07.2023 21:35 Відповісти
+3
Украине не стоит упускать вероятность использования вагнера по афганскому сценарию когда талибы начали наземную операцию не считаясь с потерями.
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17.07.2023 21:34 Відповісти
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І що далі? В чому сенс?
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17.07.2023 21:33 Відповісти
Великий наступ с півночі чим?
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17.07.2023 22:21 Відповісти
100 000 орків з купою техніки + вагнери.
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17.07.2023 22:46 Відповісти
В Беларуси 100 000 тысяч орков, мадам вы бросайте бульбуляторы. Их там не было в таком количестве даже в худшие для Украины первые пол года войны. Вагнеры вообще ни на что не влияют.
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18.07.2023 00:44 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3431728/na_lymanokupyanskomu_napryamku_rosiyiske_ugrupovannya_nalichuye_ponad_100_tysyach_osib_cherevatyyi
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18.07.2023 09:41 Відповісти
вже, беларусь всьо...
навчатимуть білорусів, гнатимуть поперед себе...цель - це недалеко від мінска і вже вагнер визначатиме дії тамтешньої влади
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17.07.2023 22:07 Відповісти
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17.07.2023 21:34 Відповісти
Хтось тут за ворога мого ворога писав...
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17.07.2023 21:40 Відповісти
Украине не стоит упускать вероятность использования вагнера по афганскому сценарию когда талибы начали наземную операцию не считаясь с потерями.
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17.07.2023 21:34 Відповісти
как просрать свою страну когда диктатор дрогнул??? очень просто-орать "нам не нужен Майдан,у нас свой путь" ...теперь будут принимать вахтовым методом всю грязь
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17.07.2023 21:35 Відповісти
Самое печальное, что даже сейчас они уверены, что всё делали правильно. И жутко злятся, когда упоминаешь цветочки, тапочки и обнимашки
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18.07.2023 00:13 Відповісти
Политика - это искусство возможного.
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18.07.2023 09:11 Відповісти
100% командование рашистов наблюдали за операцией талибов в Афганистане и 100% постараются осуществить подобную тактику в Украине используя вагнеровцев.
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17.07.2023 21:37 Відповісти
Это какой операцией?
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17.07.2023 22:23 Відповісти
Чи правду пишуть про 100 тищ кацапів на куп'янському напрямку?
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17.07.2023 21:41 Відповісти
Хто пише?
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17.07.2023 21:50 Відповісти
Сирський
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17.07.2023 21:51 Відповісти
Я дивилася відео з окопу від Сирського, такого не чула. Але пошукаю, бо було 30 тис.
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17.07.2023 21:52 Відповісти
900 танків там, тощо.
Власне кацапи вже пішли у наступ
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17.07.2023 21:55 Відповісти
Череватий для марафону ...Україна не має правдивої інформації, бо не має розвідки. Такі заяви роблять,коли планують щось не добре з боку влади. Я не вірю марафону, я вірю ЗСУ
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17.07.2023 22:00 Відповісти
В них можуть бути такі сили, от у чому справа
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17.07.2023 22:09 Відповісти
Ви своє занепокоєння до Зеленського відправили? Бо писати про наступ орків,коли уже більше 500 днів війна, а Українські ракети відсутні, танки також, снаряди чуть чуть....
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17.07.2023 22:15 Відповісти
В якій формі я можу йому щось відправити?
Хіба він прочитає. Та і сам все знає краще за нас
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17.07.2023 22:26 Відповісти
Що він знає? Добре, досить цих маніпуляцій. Важко винести війну та ще з погляду тільки оп. Залишайтесь живими
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17.07.2023 22:34 Відповісти
В сенсі?
Ви відмовились від своїх?
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17.07.2023 22:37 Відповісти
ну якщо кацапів загалом десь до 500 тисяч на окупованих територіях, то там якраз їх близько 100 тисяч і повинно бути при рівномірному розосередженні.
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17.07.2023 22:38 Відповісти
про це всюди пишуть мосКАЛьські боти, тому це скоріше всього черговий їх уявний наступ уявними солдатами. Якщо коротко: ІПСО!
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18.07.2023 19:15 Відповісти
Дуже правильна назва села, шкода далекувато. Хоча до Кримського мосту теж не близько.
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17.07.2023 21:43 Відповісти
бульбулятора вынесут...
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17.07.2023 21:49 Відповісти
а білорасєйською чаго написано на фота?))) у білорасєї мало хто володіє білорасєйською...)))
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17.07.2023 21:49 Відповісти
Російськомовні до російськомовних.
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17.07.2023 21:50 Відповісти
Poxoze na instruktorov prijexalo,dalse budet bazi dlia uciobi v tom cysle s drugix stran kak Igil.Takze Belrous uze jest instruktora s kubi,oni ecio luce podgotovleni,cem vagner instruktora.Gde ptotom etot ves sbrod obuceni oni budet ispolozyvat?
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17.07.2023 21:58 Відповісти
а інструктора куби де так єщо лучше подготовились, на якому фронті...
колись ще щось похоже на твоє було, що на кубі сильнєйша медицина...но без лєкарств
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17.07.2023 22:11 Відповісти
Kubinsi oni mnogix stran vojevali,afrikanskix,latyno amerike no reklami nedelali kak vagner.Tut elitnyje umejucije polzyvat daze zapadnim oruzyjam instruktora.
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17.07.2023 22:16 Відповісти
mozet eto instruktora budet gotovit kubincev najiomnikov.Kuba bednaja strana,najdut kto zaxocet vojevat za dengi
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17.07.2023 22:22 Відповісти
Грибний сезон на білорусії відкрито.
Грибники потяглися для збору "грибів" у табір. Далі дранікі вирушать скотовозом за маршрутом: гомель-брянськ-вороніж-бімбас.
One way ticket.
А "музиканти", чи хто вони там зараз-пушкіністи-літератори лишаться на білорусії збирати нову партію бидла на утиліZZацію.
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17.07.2023 22:03 Відповісти
Этот их гномолысотрухлявый "гудвин" вначале заявляет, шо встречался с "вагнерами", а затем мамой клянется, шо их на самом деле нет. "популяция" это хавает . Аплодисменты !
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17.07.2023 22:18 Відповісти
в березні 2022-го у нас на Сумщині каталися 20-ти кілометрові колони кацапів, причому не на бусіках...де вони тепер? а тут кілька десятків бусів з зеками. це проблема та головна біль для *********, ніяк не для ЗСУ та України.
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17.07.2023 22:48 Відповісти
Эти вагнеровцы представлют угрозу только для Ровенской АЭС. Не знаю каким образом они собираются перекинуть их. Вертолетами, пешим ходом...
Все остальные варианты просто безсмыссленны.
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17.07.2023 22:53 Відповісти
Требушетом.
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18.07.2023 00:46 Відповісти
і ніхто не лупане,
хоч би дронами трохи покошмарили пвд0рів
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17.07.2023 23:21 Відповісти
 
 