В Беларуси обнаружили 2-километровую колонну "вагнеровцев", - спутниковые снимки. ФОТО

В Беларуси зафиксировали еще одну большую колонну наемников ЧВК "Вагнер", прибывшую в воинскую часть в селе Цель, где расположен палаточный городок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты зафиксировали колонну сегодня в 11.12 по местному времени. На снимке транспортные средства растянулись почти в 2 километрах от съезда с трассы М5 Гомель-Минск. В колонне можно увидеть грузовики, автобусы, легковые автомобили, грузовые "Газели".





Сегодня Telegram-канал "Беларусь головного мозга" показал видео автопоезда, двигающегося в сторону Минска по трассе М5 Гомель – Минск. Почти у всех автомобилей есть символ "Вагнер" и российские триколоры. Вероятно, это та же колонна, которая прибыла в военный городок Цель.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на The New York Times сообщила, что более 100 единиц техники ЧВК "Вагнер" прибыли в лагерь под Осиповичами. Издание The New York Times также получило сегодняшние спутниковые снимки палаточного лагеря в с. Цель, сделанные компанией Planet.

Видно, что колонна автомобилей наемников Пригожина, которая утром была замечена на трассе М5 в направлении Осиповичей, как и предполагалось, прибыла в военный полевой лагерь в село Цель. NYTimes пишет, что это самое большое публичное появление ЧВК с момента ее неудачного восстания в России в прошлом месяце.

Напомним, ранее мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну автомобилей с боевиками ЧВК "Вагнер".

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что прибывшие в Беларусь наемники из ЧВК "Вагнер" уже начали обучение личному составу вооруженных сил страны.

В Беларуси около 11 утра 17 июля заметили еще одну большую колонну наемников российской ЧВК "Вагнер", которая двигалась в направлении палаточного лагеря в деревне Цель. Как подсчитал "Беларускі Гаюн", это уже по меньшей мере 3-я колонна с наемниками, прибывшая в Беларусь с 11 июля.