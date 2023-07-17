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В Беларуси обнаружили 2-километровую колонну "вагнеровцев", - спутниковые снимки. ФОТО

В Беларуси зафиксировали еще одну большую колонну наемников ЧВК "Вагнер", прибывшую в воинскую часть в селе Цель, где расположен палаточный городок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В Беларуси обнаружили 2-километровую колонну вагнеровцев, - спутниковые снимки 01

Журналисты зафиксировали колонну сегодня в 11.12 по местному времени. На снимке транспортные средства растянулись почти в 2 километрах от съезда с трассы М5 Гомель-Минск. В колонне можно увидеть грузовики, автобусы, легковые автомобили, грузовые "Газели".

В Беларуси обнаружили 2-километровую колонну вагнеровцев, - спутниковые снимки 02

Сегодня Telegram-канал "Беларусь головного мозга" показал видео автопоезда, двигающегося в сторону Минска по трассе М5 Гомель – Минск. Почти у всех автомобилей есть символ "Вагнер" и российские триколоры. Вероятно, это та же колонна, которая прибыла в военный городок Цель.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на The New York Times сообщила, что более 100 единиц техники ЧВК "Вагнер" прибыли в лагерь под Осиповичами. Издание The New York Times также получило сегодняшние спутниковые снимки палаточного лагеря в с. Цель, сделанные компанией Planet.

Видно, что колонна автомобилей наемников Пригожина, которая утром была замечена на трассе М5 в направлении Осиповичей, как и предполагалось, прибыла в военный полевой лагерь в село Цель. NYTimes пишет, что это самое большое публичное появление ЧВК с момента ее неудачного восстания в России в прошлом месяце.

Напомним, ранее мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну автомобилей с боевиками ЧВК "Вагнер".

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что прибывшие в Беларусь наемники из ЧВК "Вагнер" уже начали обучение личному составу вооруженных сил страны.

В Беларуси около 11 утра 17 июля заметили еще одну большую колонну наемников российской ЧВК "Вагнер", которая двигалась в направлении палаточного лагеря в деревне Цель. Как подсчитал "Беларускі Гаюн", это уже по меньшей мере 3-я колонна с наемниками, прибывшая в Беларусь с 11 июля.

Автор: 

Беларусь (7937) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+6
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17.07.2023 21:34 Ответить
+4
как просрать свою страну когда диктатор дрогнул??? очень просто-орать "нам не нужен Майдан,у нас свой путь" ...теперь будут принимать вахтовым методом всю грязь
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17.07.2023 21:35 Ответить
+3
Украине не стоит упускать вероятность использования вагнера по афганскому сценарию когда талибы начали наземную операцию не считаясь с потерями.
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17.07.2023 21:34 Ответить
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І що далі? В чому сенс?
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17.07.2023 21:33 Ответить
Великий наступ с півночі чим?
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17.07.2023 22:21 Ответить
100 000 орків з купою техніки + вагнери.
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17.07.2023 22:46 Ответить
В Беларуси 100 000 тысяч орков, мадам вы бросайте бульбуляторы. Их там не было в таком количестве даже в худшие для Украины первые пол года войны. Вагнеры вообще ни на что не влияют.
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18.07.2023 00:44 Ответить
https://censor.net/ua/news/3431728/na_lymanokupyanskomu_napryamku_rosiyiske_ugrupovannya_nalichuye_ponad_100_tysyach_osib_cherevatyyi
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18.07.2023 09:41 Ответить
вже, беларусь всьо...
навчатимуть білорусів, гнатимуть поперед себе...цель - це недалеко від мінска і вже вагнер визначатиме дії тамтешньої влади
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17.07.2023 22:07 Ответить
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17.07.2023 21:34 Ответить
Хтось тут за ворога мого ворога писав...
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17.07.2023 21:40 Ответить
Украине не стоит упускать вероятность использования вагнера по афганскому сценарию когда талибы начали наземную операцию не считаясь с потерями.
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17.07.2023 21:34 Ответить
как просрать свою страну когда диктатор дрогнул??? очень просто-орать "нам не нужен Майдан,у нас свой путь" ...теперь будут принимать вахтовым методом всю грязь
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17.07.2023 21:35 Ответить
Самое печальное, что даже сейчас они уверены, что всё делали правильно. И жутко злятся, когда упоминаешь цветочки, тапочки и обнимашки
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18.07.2023 00:13 Ответить
Политика - это искусство возможного.
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18.07.2023 09:11 Ответить
100% командование рашистов наблюдали за операцией талибов в Афганистане и 100% постараются осуществить подобную тактику в Украине используя вагнеровцев.
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17.07.2023 21:37 Ответить
Это какой операцией?
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17.07.2023 22:23 Ответить
Чи правду пишуть про 100 тищ кацапів на куп'янському напрямку?
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17.07.2023 21:41 Ответить
Хто пише?
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17.07.2023 21:50 Ответить
Сирський
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17.07.2023 21:51 Ответить
Я дивилася відео з окопу від Сирського, такого не чула. Але пошукаю, бо було 30 тис.
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17.07.2023 21:52 Ответить
900 танків там, тощо.
Власне кацапи вже пішли у наступ
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17.07.2023 21:55 Ответить
Череватий для марафону ...Україна не має правдивої інформації, бо не має розвідки. Такі заяви роблять,коли планують щось не добре з боку влади. Я не вірю марафону, я вірю ЗСУ
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17.07.2023 22:00 Ответить
В них можуть бути такі сили, от у чому справа
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17.07.2023 22:09 Ответить
Ви своє занепокоєння до Зеленського відправили? Бо писати про наступ орків,коли уже більше 500 днів війна, а Українські ракети відсутні, танки також, снаряди чуть чуть....
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17.07.2023 22:15 Ответить
В якій формі я можу йому щось відправити?
Хіба він прочитає. Та і сам все знає краще за нас
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17.07.2023 22:26 Ответить
Що він знає? Добре, досить цих маніпуляцій. Важко винести війну та ще з погляду тільки оп. Залишайтесь живими
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17.07.2023 22:34 Ответить
В сенсі?
Ви відмовились від своїх?
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17.07.2023 22:37 Ответить
ну якщо кацапів загалом десь до 500 тисяч на окупованих територіях, то там якраз їх близько 100 тисяч і повинно бути при рівномірному розосередженні.
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17.07.2023 22:38 Ответить
про це всюди пишуть мосКАЛьські боти, тому це скоріше всього черговий їх уявний наступ уявними солдатами. Якщо коротко: ІПСО!
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18.07.2023 19:15 Ответить
Дуже правильна назва села, шкода далекувато. Хоча до Кримського мосту теж не близько.
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17.07.2023 21:43 Ответить
бульбулятора вынесут...
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17.07.2023 21:49 Ответить
а білорасєйською чаго написано на фота?))) у білорасєї мало хто володіє білорасєйською...)))
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17.07.2023 21:49 Ответить
Російськомовні до російськомовних.
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17.07.2023 21:50 Ответить
Poxoze na instruktorov prijexalo,dalse budet bazi dlia uciobi v tom cysle s drugix stran kak Igil.Takze Belrous uze jest instruktora s kubi,oni ecio luce podgotovleni,cem vagner instruktora.Gde ptotom etot ves sbrod obuceni oni budet ispolozyvat?
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17.07.2023 21:58 Ответить
а інструктора куби де так єщо лучше подготовились, на якому фронті...
колись ще щось похоже на твоє було, що на кубі сильнєйша медицина...но без лєкарств
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17.07.2023 22:11 Ответить
Kubinsi oni mnogix stran vojevali,afrikanskix,latyno amerike no reklami nedelali kak vagner.Tut elitnyje umejucije polzyvat daze zapadnim oruzyjam instruktora.
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17.07.2023 22:16 Ответить
mozet eto instruktora budet gotovit kubincev najiomnikov.Kuba bednaja strana,najdut kto zaxocet vojevat za dengi
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17.07.2023 22:22 Ответить
Грибний сезон на білорусії відкрито.
Грибники потяглися для збору "грибів" у табір. Далі дранікі вирушать скотовозом за маршрутом: гомель-брянськ-вороніж-бімбас.
One way ticket.
А "музиканти", чи хто вони там зараз-пушкіністи-літератори лишаться на білорусії збирати нову партію бидла на утиліZZацію.
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17.07.2023 22:03 Ответить
Этот их гномолысотрухлявый "гудвин" вначале заявляет, шо встречался с "вагнерами", а затем мамой клянется, шо их на самом деле нет. "популяция" это хавает . Аплодисменты !
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17.07.2023 22:18 Ответить
в березні 2022-го у нас на Сумщині каталися 20-ти кілометрові колони кацапів, причому не на бусіках...де вони тепер? а тут кілька десятків бусів з зеками. це проблема та головна біль для *********, ніяк не для ЗСУ та України.
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17.07.2023 22:48 Ответить
Эти вагнеровцы представлют угрозу только для Ровенской АЭС. Не знаю каким образом они собираются перекинуть их. Вертолетами, пешим ходом...
Все остальные варианты просто безсмыссленны.
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17.07.2023 22:53 Ответить
Требушетом.
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18.07.2023 00:46 Ответить
і ніхто не лупане,
хоч би дронами трохи покошмарили пвд0рів
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17.07.2023 23:21 Ответить
 
 