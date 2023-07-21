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Новини Війна
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Майже 65 тисяч українців знайшли прихисток у Молдові, - Офіс омбудсмена

молдова,офіс,омбудсмена

З початку повномасштабної війни майже 65 тисяч українців знайшли притулок у Республіці Молдова.

Про це у фейсбуці поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмана за результатами зустрічі директорки Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України, Ірини Калупахи і заступника начальника відділу прав примусово депортованих осіб та переміщених за межі України Владислава Кулика з представниками МВС Молдови, передає Цензор.НЕТ. 

"За даними МВС Молдови, наразі майже 65 тисяч громадян України знайшли притулок в Республіці Молдова. Станом на початок липня, офіційно за отриманням тимчасового захисту звернулися 10 535 українців. Ще 3 115 - подали заявки на отримання посвідки на проживання, 2 417 осіб звернулися із заявами про отримання інших форм захисту", - зазначається у дописі.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили широкий спектр питань, пов’язаних з реалізацією прав українців після отримання тимчасового захисту у Молдові, починаючи від доступу до освіти та медичного обслуговування і закінчуючи питаннями житла та працевлаштування.

"Учасники зустрічі наголосили на важливості подальшої співпраці між двома країнами щодо систематичного підходу до розв’язання проблем та надання підтримки українським громадянам, які опинилися в складних умовах внаслідок російської збройної агресії. Тож продовжуємо працювати на благо наших громадян, незалежно від того, де вони наразі перебувають", - поінформували в Офісі Омбудсмана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість українських шукачів притулку планують повернутися додому, – дослідження ООН

Нагадаємо, як повідомляла громадянська мережа ОПОРА, через війну станом на червень 2023 року, за кордоном перебувають 8 млн 177 тис. громадян України. Це близько 20% населення.

біженці (1862) Молдова (2064) омбудсмен (472)


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В основном из Одесской области , чтобы случайно не попасть под мобилизацию
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21.07.2023 09:16 Відповісти
украинцы молдавской национальности, маразм. Есть украинцы, в есть молдаване.
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21.07.2023 09:19 Відповісти
было бы правильно написать "молдавского происхождения"
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21.07.2023 09:55 Відповісти
омбудсмен рахуе кількість емігрантів
прокурор-кількість злочинів
мінекономіки- скільки треба бабла на серіали і щоб вкрасти
і так всі оці органи
нічого не роблять і рахують рахують ..а - реестри роблять
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21.07.2023 09:37 Відповісти
 
 