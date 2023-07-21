Китай надсилає до Росії військове обладнання, - радник Макрона Бонне
Радник президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануель Бонне стверджує, що Китай постачає військове обладнання до РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
На запитання про те, чи є докази того, що Китай постачає до Росії військове обладнання, він відповів, що "є сигнали, що Китай робить такі речі, які б ми не хотіли, що б він робив".
Коли журналіст прямо запитав, чи отримує Росія від Китаю зброю, Бонне відповів наступне: "Ну... військове обладнання... наскільки нам відомо, він постачає значні обсяги до Росії".
Однак неназвані французькі посадовці зазначили, що Бонне мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи і бронежилети.
"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми принципово не можемо дати Україні програти. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - наголосив Бонне.
Нагадаємо, The New York Times повідомляла, що китайська державна компанія Poly Technologies у 2022 році щонайменш двічі здійснювала постачання до Росії великих партій бездимного пороху для виробництва патронів. Однак загалом західні розвідки стверджували, що допомога Китаю Росії обмежується нелетальними засобами.
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Рахамія від них без розуму, мабуть, вчив і цитатник Маодзедуна, напам'ять… Ось таке, з купленим громадянством України, сидить у ВРУ, і про щось повчає Українців …, разом з корабельним сосками!!
Пильнуймо України‼️🇺🇦❤️⚔️🪖😡👍🫡🇬🇧🇪🇺🇨🇦🇦🇿🇮🇩🇯🇵🇺🇸🇪🇸🇦🇺🇺🇦‼️👍
Ймовірно, теж товари подвійного призначення.
ЗМІ: Арахамія вважає, що принципи "Слуги народу" і Компартії Китаю багато в чому збігаються
СЕРЕДА, 7 ЛИПНЯ 2021, 17:10
Следовательно у Запада нет никаких механизмов влияния на Китай. Это прекрасно понимают в Китае и именно это понимание формирует сегодняшнюю политику Китая. К сожалению, в такой ситуации работает только одно - сила. Западу надо было ярко продемонстрировать Китаю, что любое проявление агрессии и игнорирование международных норм права будет пресекаться мгновенно и жестко.
Но поезд уже ушел. Полтора года войны в Украине показали всему миру, что Запад не ставит цель наказать (и уж тем более, уничтожить) агрессора. Китай это всё конечно видит и понимает. Дальнейшее сотрудничество Китая с РФ будет только углубляться и усиливаться. И, прежде всего, в военной сфере.
Не покупайте китайские товары и не имейте дел с китайскими фирмами!