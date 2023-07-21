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Китай надсилає до Росії військове обладнання, - радник Макрона Бонне

путін,сі,цзіньпін

Радник президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануель Бонне стверджує, що Китай постачає військове обладнання до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

На запитання про те, чи є докази того, що Китай постачає до Росії військове обладнання, він відповів, що "є сигнали, що Китай робить такі речі, які б ми не хотіли, що б він робив". 

Коли журналіст прямо запитав, чи отримує Росія від Китаю зброю, Бонне відповів наступне: "Ну... військове обладнання... наскільки нам відомо, він постачає значні обсяги до Росії".

Однак неназвані французькі посадовці зазначили, що Бонне мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи і бронежилети.

"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми принципово не можемо дати Україні програти. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - наголосив Бонне.

Читайте також: До Китаю прибули два російські фрегати. Вони візьмуть участь у військових навчаннях

Нагадаємо, The New York Times повідомляла, що китайська державна компанія Poly Technologies у 2022 році щонайменш двічі здійснювала постачання до Росії великих партій бездимного пороху для виробництва патронів. Однак загалом західні розвідки стверджували, що допомога Китаю Росії обмежується нелетальними засобами. 

Китай (4517) зброя (7438) росія (64958) Франція (3049)


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Топ коментарі
+21
Китай інспиратор, бенефеціар та спонсор війни рфії проти України
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21.07.2023 10:24
+14
Как вчера писали, что за повреждённое посольство в Одессе типа Китай нагнёт рашку. Я ещё вчера написал: ага, нагнёт - оружия и амуниции подкинет. Так оно и есть. Также если бы сотрудники ихнего консульства погибли - выписали бы новых и выразили бы глубокую озабоченность
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21.07.2023 10:22
+13
С первых дней полномасштабной войны. А до этого активно снабжал военной продукцией. И сейчас снабжает.
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21.07.2023 10:20
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Нужно в зерно что идет в Китай подлить жижи с бочек с отработанного ядерного топлива
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21.07.2023 10:19 Відповісти
Думаєш - це не перевіряють? Та в першу чергу! Потім ідуть експертизи на пестициди та грибкові захворювання
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21.07.2023 10:30 Відповісти
На радионуклиды думаю не проверяют, боятся шоб крысиного яду не подлили
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21.07.2023 10:39 Відповісти
С первых дней полномасштабной войны. А до этого активно снабжал военной продукцией. И сейчас снабжает.
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21.07.2023 10:20 Відповісти
Как вчера писали, что за повреждённое посольство в Одессе типа Китай нагнёт рашку. Я ещё вчера написал: ага, нагнёт - оружия и амуниции подкинет. Так оно и есть. Также если бы сотрудники ихнего консульства погибли - выписали бы новых и выразили бы глубокую озабоченность
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21.07.2023 10:22 Відповісти
А чого ви очікували від вурдолака Сі?!
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21.07.2023 10:22 Відповісти
Китай інспиратор, бенефеціар та спонсор війни рфії проти України
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21.07.2023 10:24 Відповісти
Пошліть ім занепокоєння -- і переведіть ше одне підприємство в Китаи -- як місяць назад Хонда
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21.07.2023 10:32 Відповісти
розвідки працюють, шила не сховати.. Косоокі брешуть як завжди шукаючи свою вигоду, там диктатор як і путлер.. таке ж ...
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21.07.2023 10:39 Відповісти
Онуки *********** очікували параду за три дня на Хрещатику від друха меркельші із шрьодером, а воно, он, як неловко вийшло для **********, обгадилися разом з московітами *****!!
Рахамія від них без розуму, мабуть, вчив і цитатник Маодзедуна, напам'ять… Ось таке, з купленим громадянством України, сидить у ВРУ, і про щось повчає Українців …, разом з корабельним сосками!!
Пильнуймо України‼️🇺🇦❤️⚔️🪖😡👍🫡🇬🇧🇪🇺🇨🇦🇦🇿🇮🇩🇯🇵🇺🇸🇪🇸🇦🇺🇺🇦‼️👍
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21.07.2023 10:40 Відповісти
А Китай від таких розмов тільки збуджується..
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21.07.2023 10:47 Відповісти
а хіба хтось сумнівається, достатньо глянути ****..ві жовті їб.льники
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21.07.2023 10:51 Відповісти
Да цинічно,но Китай робить все розумно,він буде підтримувати війну та підтримувати ***** щоб той воював до останнього русского,а сам тим часом заселяти свої ісконно Китайскі території
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21.07.2023 10:58 Відповісти
тем хуже для русни ,чайники бракоделы
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21.07.2023 11:04 Відповісти
Пару місяців тому провідний тікток маршал рамзанка диров вихвалявся новими китайськими бронемашинами у грозному. Було їх штук5, але були.
Ймовірно, теж товари подвійного призначення.
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21.07.2023 11:17 Відповісти
От як цікаво виходить - "...Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми принципово не можемо дати Україні програти. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - наголосив Бонне. Джерело: " А тим часом ніхто із заходу заради "стабільності у світі" не хоче захищати її зі зброєю у руках. Це називається загребати жар чужими руками. А ще й волають, що вже занадто сильно допомогли. Подвійні стандарти, як вони є...
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21.07.2023 11:18 Відповісти
****** китайщина заїбала весь світ
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21.07.2023 11:27 Відповісти
А потом ещё и узкоглазые добровольцы пойдут.
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21.07.2023 11:34 Відповісти
А як вам це ?
ЗМІ: Арахамія вважає, що принципи "Слуги народу" і Компартії Китаю багато в чому збігаються

СЕРЕДА, 7 ЛИПНЯ 2021, 17:10
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21.07.2023 11:36 Відповісти
Китай тоже говорит рашке "не вздумайте использовать по территории Украины" ?
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21.07.2023 11:39 Відповісти
Западный бизнес влил в Китай инвестиций на триллионы долларов. Вывод такого объема инвестиций не возможен в принципе. Даже если предположить неимоверную и фантастическую вещь - что подобный вывод инвестиций может начаться, то на это потребуются десятилетия.
Следовательно у Запада нет никаких механизмов влияния на Китай. Это прекрасно понимают в Китае и именно это понимание формирует сегодняшнюю политику Китая. К сожалению, в такой ситуации работает только одно - сила. Западу надо было ярко продемонстрировать Китаю, что любое проявление агрессии и игнорирование международных норм права будет пресекаться мгновенно и жестко.
Но поезд уже ушел. Полтора года войны в Украине показали всему миру, что Запад не ставит цель наказать (и уж тем более, уничтожить) агрессора. Китай это всё конечно видит и понимает. Дальнейшее сотрудничество Китая с РФ будет только углубляться и усиливаться. И, прежде всего, в военной сфере.
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21.07.2023 11:54 Відповісти
чипы не давать и чайники согнутся
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21.07.2023 11:55 Відповісти
а чипы своего производства у них гавно , Я сам проверял
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21.07.2023 11:56 Відповісти
РФ "согнулась"? Иран "согнулся"? Даже нищая и полудохлая Сев. Корея не "согнулась".
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21.07.2023 12:15 Відповісти
Вони не загнулися тільки тому, що все необхідне їм постачає Китай. Так що в першу чергу давити треба саме китай. Заберіть звідти гроші та технології, і Китай залишиться в глибочезній дупі. І почати забирати звідти гроші не так вже й важко - було б бажання
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21.07.2023 12:55 Відповісти
Одна надія, що "китайська якість" - це такий собі мем, що стосується і військового обладнання...
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21.07.2023 12:48 Відповісти
На диво адекватне світосприйняття виявилось у діючих політиків Франції.
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21.07.2023 13:45 Відповісти
Поддерживая и вооружая РФ сегодня Китай фактически является спонсором международного терроризма.

Не покупайте китайские товары и не имейте дел с китайскими фирмами!
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21.07.2023 14:22 Відповісти
Цей світ й"бнувся взагалі,галіма дипломатія.Нагадує фільм мауглі де біля шархана бігає вовченя.Китай поставляє зброю?Так !Так валіть санкціями.Ми набрали в ротяку води.
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21.07.2023 16:15 Відповісти
Хто б сумнівався, що кєтай постачає рашці зброю.
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21.07.2023 16:38 Відповісти
Что там? Очередная обеспокоенность?
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21.07.2023 16:57 Відповісти
 
 