Китай надсилає до Росії військове обладнання, - радник Макрона Бонне

Радник президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануель Бонне стверджує, що Китай постачає військове обладнання до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

На запитання про те, чи є докази того, що Китай постачає до Росії військове обладнання, він відповів, що "є сигнали, що Китай робить такі речі, які б ми не хотіли, що б він робив".

Коли журналіст прямо запитав, чи отримує Росія від Китаю зброю, Бонне відповів наступне: "Ну... військове обладнання... наскільки нам відомо, він постачає значні обсяги до Росії".

Однак неназвані французькі посадовці зазначили, що Бонне мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи і бронежилети.

"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми принципово не можемо дати Україні програти. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - наголосив Бонне.

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Нагадаємо, The New York Times повідомляла, що китайська державна компанія Poly Technologies у 2022 році щонайменш двічі здійснювала постачання до Росії великих партій бездимного пороху для виробництва патронів. Однак загалом західні розвідки стверджували, що допомога Китаю Росії обмежується нелетальними засобами.