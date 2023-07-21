Внаслідок обстрілу Чернігівщини загинула працівниця будинку культури, розбір завалів триває

Внаслідок ракетної атаки РФ на Чернігівщині загинула жінка - працівниця будинку культури.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, працівниці БК. На місці працює ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники обстрілювали Чернігівщину, внаслідок чого пошкоджено місцевий будинок культури.

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