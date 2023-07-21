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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу Чернігівщини загинула працівниця будинку культури, розбір завалів триває

ракета

Внаслідок ракетної атаки РФ на Чернігівщині загинула жінка - працівниця будинку культури.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, працівниці БК. На місці працює ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники обстрілювали Чернігівщину, внаслідок чого пошкоджено місцевий будинок культури.

Читайте: Росіяни "шахедами" атакували житлові будинки на Чернігівщині. ФОТО

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обстріл (28274) Чернігівщина (1584) жертва (247)


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Царство небесне вбитій. чому від нас скривають назву населеного пункту не показують місця злочину кацапів вони знають куди летять їх ракети.
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21.07.2023 14:20 Відповісти
Коли на кордоні тільки починалися обстріли потрібно було рівняти всю прикордонну територію ворога ,цього не робили ,тепер рівняють нашу .Відповідь яка,cтатистика по руйнуваннях і вбитих?1,7 місяців війни десятки тисяч загиблих коли до нас вже дійде що це війна і нас намагаються знищити фізично і що відповідати потрібно дзеркально нікого не жаліючи.Там немає людей ні поганих ні хороших там зло там ворог який хоче вбивати.Там лише цілі.4 день рівняють порт ,де відповідь?Людям не потрібна балаканина і розмови про буде,або настане .Війна йде з не людями які розуміють тільки 2 метра в землю.
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21.07.2023 14:45 Відповісти
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21.07.2023 20:16 Відповісти
 
 