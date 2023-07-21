Внаслідок обстрілу Чернігівщини загинула працівниця будинку культури, розбір завалів триває
Внаслідок ракетної атаки РФ на Чернігівщині загинула жінка - працівниця будинку культури.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, працівниці БК. На місці працює ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що російські загарбники обстрілювали Чернігівщину, внаслідок чого пошкоджено місцевий будинок культури.
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Коля Соловей #568338
показати весь коментар21.07.2023 14:20 Відповісти Мені подобається 1
stels400
показати весь коментар21.07.2023 14:45 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар21.07.2023 20:16 Відповісти Мені подобається 0
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