Ворог атакує Чернігівщину ракетами, пошкоджено місцевий будинок культури (оновлено). ФОТО
Наразі ворог атакує Чернігівщину ракетами, в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого будинку культури.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряна тривога триває. Будь ласка, перебувайте в укриттях і не ігноруйте тривогу", - зазначив він.
Згодом Чаус із посиланням на ОК "Північ" повідомив, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у більшості областей оголошено повітряну тривогу. На Півдні рашисти запустили ракети "Онікс" у напрямку Одещини.
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stanis nasvaiko
показати весь коментар21.07.2023 11:22 Відповісти Мені подобається 9
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