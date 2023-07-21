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Ворог атакує Чернігівщину ракетами, пошкоджено місцевий будинок культури (оновлено). ФОТО

Наразі ворог атакує Чернігівщину ракетами, в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога триває. Будь ласка, перебувайте в укриттях і не ігноруйте тривогу", - зазначив він.

Згодом Чаус із посиланням на ОК "Північ" повідомив, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється.

Ворог атакує Чернігівщину ракетами, пошкоджено місцевий будинок культури (оновлено) 01

Раніше повідомлялося, що у більшості областей оголошено повітряну тривогу. На Півдні рашисти запустили ракети "Онікс" у напрямку Одещини.

Також читайте: Повторний ракетний удар по агропідприємству на Одещині знищив техніку рятувальників. ФОТОрепортаж

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обстріл (28449) ракети (4023) Чернігівщина (1584)


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поки кацапську п*дарську народність не знищать повністю - на планеті спокою ніколи не буде.👈
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21.07.2023 11:22 Відповісти
А мы сериалы покажем ,в ответку!!!
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21.07.2023 12:26 Відповісти
Цікаво чи було в же закуплено музичні інструменти і нові крісла в актовий зал . Чи було проведено ремонт фойє???? І яка кількість барабанів вижила після вибуху???? сюр
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21.07.2023 13:06 Відповісти
Де відповідь знести пару їх сел?Чому ми постійно в ролі тиру і жертв?Це вже за"бало !
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21.07.2023 16:10 Відповісти
 
 