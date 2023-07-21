Ворог атакує Чернігівщину ракетами, пошкоджено місцевий будинок культури (оновлено). ФОТО

Наразі ворог атакує Чернігівщину ракетами, в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога триває. Будь ласка, перебувайте в укриттях і не ігноруйте тривогу", - зазначив він.

Згодом Чаус із посиланням на ОК "Північ" повідомив, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у більшості областей оголошено повітряну тривогу. На Півдні рашисти запустили ракети "Онікс" у напрямку Одещини.

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