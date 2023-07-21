"Укренерго" готується відновити експорт електроенергії до Словаччини

Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна - Словаччина стартує 21 липня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Як зазначається, на аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою постачання 23 липня з 9:00 до 14:00.

"Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", - зазначають в компанії.

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Таким чином, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Регулятором - НКРЕКП - Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

За словами "Укренерго", українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії.

Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту.

"Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту - 1200 МВт. Спільно з європейськими колегами працюємо над можливістю збільшення цих обсягів", - зазначили у пресслужбі "Укренерго".

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