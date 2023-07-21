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Новини
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"Укренерго" готується відновити експорт електроенергії до Словаччини

енергетика

Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна - Словаччина стартує 21 липня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Як зазначається, на аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою постачання 23 липня з 9:00 до 14:00.

"Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", - зазначають в компанії.

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Таким чином, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Регулятором - НКРЕКП - Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

За словами "Укренерго", українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії.

Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту.

"Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту - 1200 МВт. Спільно з європейськими колегами працюємо над можливістю збільшення цих обсягів", - зазначили у пресслужбі "Укренерго".

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Автор: 

Словаччина (1097) експорт (4466) енергетика (2578) Укренерго (2685)


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Топ коментарі
+6
Курви!
Нещодавно пиззіли про нестачу та перенавантаження електроспоживання.
Панове та бледі - вас чекає електричний стілець за такі "вибрики".
Тварі! Не нажеретесь?
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21.07.2023 14:45
+5
схема та же, что и с подсолнечным маслом - за кордон продавать за 3 коп, со своих драть 3 шкуры
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21.07.2023 14:40
+5
влада ниє що через спеку українці часто використовують кондеціонери і потужність системи значно падає! а за кордон є чим торгувати?потужність не впаде?
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21.07.2023 14:46
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Давно пора, ато у мене реле напруги часто спрацьовує 260В
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21.07.2023 14:38 Відповісти
у багатьох таке...і її, підскочену, ні засолити на зиму, ні заквасити
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21.07.2023 15:10 Відповісти
Так пускай РЕМ подтянет "нулевую" шину. Избыток генерации не измеряется в Вольтах
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21.07.2023 15:51 Відповісти
схема та же, что и с подсолнечным маслом - за кордон продавать за 3 коп, со своих драть 3 шкуры
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21.07.2023 14:40 Відповісти
Один раз та олія вернулася до нас й її люди росхапали за пару днів, більше з тих пір я її не бачила. ЛІТР коштував 44 гривні, коли 800 грамів Олейни на 20 грн (плюс-мінус) дорожча була.
Олейна так бризкається, що обгажує все навкруги під час смаження, а та, що тоді повернулася з Німеччини, не стрілялася)
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21.07.2023 14:44 Відповісти
/ЛІТР коштував 44 гривні/
А за ту олію точно потрібно було платити гроші? Не ставили собі таке питання?
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21.07.2023 15:04 Відповісти
Люди хапали ту олію, бо дешевша за іншу) Ніхто нічого не запитував)

Навіть не знаю, що відповісти) Коли магазин виставляє в такій кількості продукт, якось в голові не вкладається думка про те, що нас могли так паскудно обдурити.

Ось ця олія:
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21.07.2023 15:27 Відповісти
Курви!
Нещодавно пиззіли про нестачу та перенавантаження електроспоживання.
Панове та бледі - вас чекає електричний стілець за такі "вибрики".
Тварі! Не нажеретесь?
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21.07.2023 14:45 Відповісти
Ей танкіст хароош- вилазь з погриба😃
На днях запустили 1 блок мільйоник.тормозяка бл
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21.07.2023 14:50 Відповісти
мабуть, коли запускали, відбувалось падіння до 100-70в в мережі...вранці, днів два-три тому
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21.07.2023 15:13 Відповісти
***** захлопни бл елєктровоз куєв.Ти я бачу у всіх питаннях спєц мавпа шашлична?
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21.07.2023 16:31 Відповісти
...українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії Джерело:
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21.07.2023 15:09 Відповісти
підняли ціну для населення а за кордон по яким цінам продавати будуть?
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21.07.2023 14:45 Відповісти
Не ******. В залежності від аукціону... В седедньому 200$ за МВт
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21.07.2023 14:51 Відповісти
Какой экспорт, у нас же по словам того же Укрэнерго - дефицит электроэнергии!
Зимой так вообще будет ситуация еще хуже, чем прошлой зимой.
А они - экспорт!
МО тырит на яйцах, культура - на сериалах и мемориалах, местные власти - на фонтанах и дорогах, а эти - на электроэнергии, которой самим не хватает.
У нас на всех уровнях заболели вирусом воровства.
И все это во время войны!
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21.07.2023 14:46 Відповісти
В мому населеному пукті електрику не вимикали, певно живимось від ЛЕП що йде в нашу братню Польщу.Мало того люди жаліються що напруга висока і купують понижабчі стабілізатори.
А що там у савков то хто зна.
Так що купуй генератор-онтібє прігадіца
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21.07.2023 14:59 Відповісти
влада ниє що через спеку українці часто використовують кондеціонери і потужність системи значно падає! а за кордон є чим торгувати?потужність не впаде?
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21.07.2023 14:46 Відповісти
Ще й грозилися графіки нам ввести в спеку, як взимку було!
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21.07.2023 14:51 Відповісти
Логічно
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21.07.2023 14:54 Відповісти
А словакам теж ціни отако примусово підняли???
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21.07.2023 15:00 Відповісти
В словаків 30 центів кВт. Може ви ще хочите такий тариф, то ми організуємо?
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21.07.2023 15:03 Відповісти
Только зарплаты больше. А так да - везде ужасно жить, только в Украине хорошо
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21.07.2023 15:07 Відповісти
Вам мєншІмбратІям всюди буде плоха- навіть на солнічнам магаданє😃
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21.07.2023 15:15 Відповісти
Закусывать надо в пятницу. Или не трогать телефон. А то братья и Магадан мерещатся. А по факту есть покупательская способность населения
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21.07.2023 15:26 Відповісти
Та це кацапська підарасіна. Хіба не видно по тому що воно пише?
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21.07.2023 16:33 Відповісти
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 9 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
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24.07.2023 09:29 Відповісти
 
 