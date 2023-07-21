"Укренерго" готується відновити експорт електроенергії до Словаччини
Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна - Словаччина стартує 21 липня.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Як зазначається, на аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою постачання 23 липня з 9:00 до 14:00.
"Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", - зазначають в компанії.
Таким чином, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Регулятором - НКРЕКП - Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.
За словами "Укренерго", українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії.
Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту.
"Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту - 1200 МВт. Спільно з європейськими колегами працюємо над можливістю збільшення цих обсягів", - зазначили у пресслужбі "Укренерго".
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Олейна так бризкається, що обгажує все навкруги під час смаження, а та, що тоді повернулася з Німеччини, не стрілялася)
А за ту олію точно потрібно було платити гроші? Не ставили собі таке питання?
Навіть не знаю, що відповісти) Коли магазин виставляє в такій кількості продукт, якось в голові не вкладається думка про те, що нас могли так паскудно обдурити.
Ось ця олія:
Нещодавно пиззіли про нестачу та перенавантаження електроспоживання.
Панове та бледі - вас чекає електричний стілець за такі "вибрики".
Тварі! Не нажеретесь?
На днях запустили 1 блок мільйоник.тормозяка бл
Зимой так вообще будет ситуация еще хуже, чем прошлой зимой.
А они - экспорт!
МО тырит на яйцах, культура - на сериалах и мемориалах, местные власти - на фонтанах и дорогах, а эти - на электроэнергии, которой самим не хватает.
У нас на всех уровнях заболели вирусом воровства.
И все это во время войны!
А що там у савков то хто зна.
Так що купуй генератор-онтібє прігадіца
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 9 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!