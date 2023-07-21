УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11136 відвідувачів онлайн
Новини
1 112 22

Понад 1,2 млрд грн виділено Києвом на допомогу військовим підрозділам, - Кличко

кмда

Київ виділив понад 1,2 мільярда гривень на фінансування сил безпеки та оборони з 2022 року по сьогоднішній день. Допомога військовим підрозділам буде продовжена.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва ми виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року – понад 380 мільйонів. Тобто, загалом – понад 1,2 мільярда. І продовжуємо виділяти кошти", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними інфорграфіки, опублікованими в пості Київського міського голови, ці кошти були витрачені, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт. Також Києв передає бійцям на передову допомогу, яку залучає сам – від міжнародних партнерів. Зокрема, автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки.

Кличко зазначив, що, за законом, напряму ЗСУ кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Натомість, у Києві за виділяють кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в столиці, за їхнім зверненням.

Як повідомлялось, мер Києва Віталій Кличко ініціював позачергову сесію Київради для того щоб спрямувати ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ, зокрема столиця надасть максимальну підтримку виробникам дронів.

Читайте: Щоб забезпечити безперебійне енергопостачання для київських лікарень, будуть встановлені автономні сонячні електростанції, - Кличко

Автор: 

Київ (19423) Кличко Віталій (3509) допомога (8300)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Я в Кличках не сумнівався.Кличко побив Повєткіна,а зараз допомагає Армії бити інших
показати весь коментар
21.07.2023 15:43
+5
і полтавський мер Карпов виділив кошти.Бо він з Європейської Солідарності
показати весь коментар
21.07.2023 15:48
+3
після того,як провину мамая довели,виконувачем обов'язків став секретар міськради,себто Карпов.Щоправда,спроби слуг,ОПЗЖ і свободівців зняти Карпова не припиняються!
показати весь коментар
21.07.2023 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боксери крутезні!
показати весь коментар
21.07.2023 15:36 Відповісти
Я в Кличках не сумнівався.Кличко побив Повєткіна,а зараз допомагає Армії бити інших
показати весь коментар
21.07.2023 15:43 Відповісти
А сколько "СН"" выделила. Ни один из "зеленых" не рассказал. Только и могут что гуманитарку деребанить да волонтеров кошмарить.
показати весь коментар
21.07.2023 15:43 Відповісти
і полтавський мер Карпов виділив кошти.Бо він з Європейської Солідарності
показати весь коментар
21.07.2023 15:48 Відповісти
Що Карпов вже головує? Якщо так - молодец
показати весь коментар
21.07.2023 15:51 Відповісти
після того,як провину мамая довели,виконувачем обов'язків став секретар міськради,себто Карпов.Щоправда,спроби слуг,ОПЗЖ і свободівців зняти Карпова не припиняються!
показати весь коментар
21.07.2023 15:54 Відповісти
Зі слугами зрозуміло. А що прихильники Тягнибика ще існують???
показати весь коментар
21.07.2023 16:40 Відповісти
Віталька, досить вихвалятися цим.. ти вже це третій раз говориш..і вже тричі тебе по голові погладили...
показати весь коментар
21.07.2023 15:55 Відповісти
колян! а чем может похвастаться кто небудь из твоих любимых слуг? кино дешёвое для тебя и тебе подобных снять! видосик записать! для тебя малоросса помощь армии это конечно плохо!
показати весь коментар
21.07.2023 17:40 Відповісти
Ой не розумна.. слуги взагалі мені не друзі, а ось за Вітальку, дам по вухах навіть самому Вітальке..
показати весь коментар
21.07.2023 17:48 Відповісти
О це добре дiло! Головне щоб до вiйськових на фронтi дiйшло.
показати весь коментар
21.07.2023 15:56 Відповісти
380 млн з 70 млрд. бюджету Києва на 2023. Краще б мовчав і не позоривсь.
показати весь коментар
21.07.2023 16:03 Відповісти
Правильно! Краще б ******* як зєльоная шобла!
показати весь коментар
21.07.2023 16:11 Відповісти
КМДА "закатає" в ремонт Кільцевої майже мільярд: до війни за 4 роки витратили менше
показати весь коментар
21.07.2023 16:15 Відповісти
то 40 мільрдів з МО спизжені зеленими шукати не треба
показати весь коментар
21.07.2023 16:27 Відповісти
Та ви такі самі, як й зелені. Один в один.
показати весь коментар
21.07.2023 16:33 Відповісти
"ви", це хто, клоун?
показати весь коментар
21.07.2023 16:45 Відповісти
про закатані в асфальт гроші сподобалось. велике будівництво тут ні до чого, звісно
показати весь коментар
21.07.2023 16:28 Відповісти
На прикладі одеського воєнкома, можна собі тільки уявити якого масштабу корупція у Міноборони 😡
Тільки цей підер устиг "понапозичати" більше 116 млн. гривень 🤬
показати весь коментар
21.07.2023 16:20 Відповісти
Це гроші киян ..Особисто скільки задонатив ??
показати весь коментар
21.07.2023 16:24 Відповісти
а про тендер на 5 670 000 на 1500 нагородних годинничків чому не розказав?))
показати весь коментар
21.07.2023 20:21 Відповісти
бо ти можеш на своїй сторінці про це написати
показати весь коментар
21.07.2023 21:23 Відповісти
 
 