Детальне обговорення з Путіним зернової угоди забезпечить її продовження, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що без вагань бере на себе ініціативу, щоб запобігти негативним наслідкам від виходу РФ із зернової угоди.
Туреччина "без вагань" виступить з ініціативою, необхідною для запобігання "шкідливим наслідкам" виходу Москви з Чорноморської зернової угоди, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Ердоган охарактеризував зернову угоду як "життєво важливу ініціативу" для людства, окресливши прихильність Туреччини підтримати її майбутнє.
"Припинення Чорноморської зернової ініціативи (зернової угоди - ред.) матиме низку (шкідливих) наслідків, починаючи від підвищення світових цін на продовольство у деяких регіонах до голоду, а потім і нових хвиль міграції. Ми без вагань беремо на себе ініціативу, щоб запобігти цьому", - сказав президент Ердоган журналістам у президентському літаку, коли летів додому зі свого туру до трьох країн Перської затоки цього тижня.
У понеділок голова Української зернової асоціації Микола Горбачов заявив, що турецький флот може допомогти транспортувати зерно з України без участі РФ.
Ердоган висловив переконання, що "детальне обговорення цього питання" з президентом РФ Володимиром Путіним "забезпечить продовження цього гуманітарного руху".
Турецький президент також спростував заяви про те, що роль Туреччини як посередника між Москвою та Україною зменшилася.
"Навпаки, зараз ми підтримуємо наші відносини з Росією. І міністр закордонних справ Хакан (Фідан), і голова (Національної розвідувальної організації) MIT Ібрагім (Калін) продовжують свої переговори", - сказав Ердоган журналістам.
Як повідомлялося, Росія 17 липня оголосила про припинення угоди з Туреччиною та ООН щодо Чорноморської зернової ініціативи.
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Відповідна заява Міноборони https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02fGmqenfANV5TABt16PgMpJRT7k5sbkeUhkEAVZuvxxSFBmhXKdTf2dgPkH2qAR7yl оприлюднена 20 липня, о 15-00.
"З 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", - йдеться в заяві
Яка нах угода?
Іноземні кораблі везуть гуманітарку і питати дозволу у путєна?
Якщо їм є загроза то вони мають йти під прапором ООН з усіма наслідками. Сомалійським піратам теж данину платити?
Чи я чогось не розумію чи світ з глузду з'їхав?
Ладно ООН-ські разом з зеленими і з путєном бабло пиляють, так а люди - чи дурні всі?
Ну так то їх проблеми.
Чому зелені всираються за зернову угоду яка потрібна путєну для зняття санкцій і продажу награбованого в Україні?
А зелені що - спати не можуть бо переживають що негри недоїдають?
@VictorKvert2008
«Вся наша надежда на голод» «Сейчас начнется голод, и они снимут санкции, и будут с нами дружить, потому что поймут, что это необходимо»
СИМОНЯн бобриха вся их суть
https://twitter.com/i/status/1682304503528267776
Я впевнений - рашка Цусіму ще раз не захоче.
А то, то, что зерно будет, и будет необходимость его куда-то вывезти за пол-цены воспринимается, как нечто точно существующее.
А с российским ********* пыль глотать из-за санкций.
Босфор у турков вообще могут отбить - такое Реджепу не снилось ?
детальнепопереджальне обговорення цього питання" з президентом РФ Володимиром Путіним "забезпечить продовження цього гуманітарного руху".