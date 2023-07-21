Детальне обговорення з Путіним зернової угоди забезпечить її продовження, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що без вагань бере на себе ініціативу, щоб запобігти негативним наслідкам від виходу РФ із зернової угоди.

Туреччина "без вагань" виступить з ініціативою, необхідною для запобігання "шкідливим наслідкам" виходу Москви з Чорноморської зернової угоди, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ердоган охарактеризував зернову угоду як "життєво важливу ініціативу" для людства, окресливши прихильність Туреччини підтримати її майбутнє.

"Припинення Чорноморської зернової ініціативи (зернової угоди - ред.) матиме низку (шкідливих) наслідків, починаючи від підвищення світових цін на продовольство у деяких регіонах до голоду, а потім і нових хвиль міграції. Ми без вагань беремо на себе ініціативу, щоб запобігти цьому", - сказав президент Ердоган журналістам у президентському літаку, коли летів додому зі свого туру до трьох країн Перської затоки цього тижня.

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У понеділок голова Української зернової асоціації Микола Горбачов заявив, що турецький флот може допомогти транспортувати зерно з України без участі РФ.

Ердоган висловив переконання, що "детальне обговорення цього питання" з президентом РФ Володимиром Путіним "забезпечить продовження цього гуманітарного руху".

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Турецький президент також спростував заяви про те, що роль Туреччини як посередника між Москвою та Україною зменшилася.

"Навпаки, зараз ми підтримуємо наші відносини з Росією. І міністр закордонних справ Хакан (Фідан), і голова (Національної розвідувальної організації) MIT Ібрагім (Калін) продовжують свої переговори", - сказав Ердоган журналістам.

Як повідомлялося, Росія 17 липня оголосила про припинення угоди з Туреччиною та ООН щодо Чорноморської зернової ініціативи.