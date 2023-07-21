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Детальне обговорення з Путіним зернової угоди забезпечить її продовження, - Ердоган

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що без вагань бере на себе ініціативу, щоб запобігти негативним наслідкам від виходу РФ із зернової угоди.

Туреччина "без вагань" виступить з ініціативою, необхідною для запобігання "шкідливим наслідкам" виходу Москви з Чорноморської зернової угоди, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ердоган охарактеризував зернову угоду як "життєво важливу ініціативу" для людства, окресливши прихильність Туреччини підтримати її майбутнє.

"Припинення Чорноморської зернової ініціативи (зернової угоди - ред.) матиме низку (шкідливих) наслідків, починаючи від підвищення світових цін на продовольство у деяких регіонах до голоду, а потім і нових хвиль міграції. Ми без вагань беремо на себе ініціативу, щоб запобігти цьому", - сказав президент Ердоган журналістам у президентському літаку, коли летів додому зі свого туру до трьох країн Перської затоки цього тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін чекає від Заходу кроків щодо "зернової угоди", - Ердоган

У понеділок голова Української зернової асоціації Микола Горбачов заявив, що турецький флот може допомогти транспортувати зерно з України без участі РФ.

Ердоган висловив переконання, що "детальне обговорення цього питання" з президентом РФ Володимиром Путіним "забезпечить продовження цього гуманітарного руху".

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Турецький президент також спростував заяви про те, що роль Туреччини як посередника між Москвою та Україною зменшилася.

"Навпаки, зараз ми підтримуємо наші відносини з Росією. І міністр закордонних справ Хакан (Фідан), і голова (Національної розвідувальної організації) MIT Ібрагім (Калін) продовжують свої переговори", - сказав Ердоган журналістам.

Як повідомлялося, Росія 17 липня оголосила про припинення угоди з Туреччиною та ООН щодо Чорноморської зернової ініціативи.

Автор: 

путін володимир (23765) Ердоган Реджеп Таїп (927) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+6
за звичай з терористами переговори не ведуть
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21.07.2023 18:05
+5
то обговорюй. Це ж не Захід, а саме ти заключив з ху йлом зернову угоду. І якщо ху йло тебе кинуло, то постав його на місце і не приплітай сюди Захід. бо в цій угоді не було підписано ніяких умов щодо цапського аміакопроводу чи зняття санкцій з цапських банків. Згідно угоди кацапи не обстрілюють українські порти і судна, які йдуть в українські порти на завантаження зерном, натомість кацапи зі своїх портів також можуть вивозити зерно і навіть нафту, а також інші всіляки товари і сировину. хоча екпорт українського металу та інших товарів заборонили, тільки зерно дозволили вивозити та й то через кожні 2-3 місяці потрібно було їм кланятись, щоб вони продовжили дію зернової угоди. а тепер виявилось поклонів їм мало, то вони як гопники стали вимагати ще й зняття санкцій.. потвори.
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21.07.2023 18:09
+4
ПНХ усі рішали по зерновій угоді всі кто за переговори з ПУ прикормлені грошима країни вбивці
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21.07.2023 18:03
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Бере путю на себе -- чи потягне ?
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21.07.2023 17:54 Відповісти
Це буде залежати від того, з якою з 666 версій путіна він зустрінеться.
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21.07.2023 17:59 Відповісти
Мабуть Реджеп знає,Що каже,),
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21.07.2023 18:39 Відповісти
У Реджепа головокружение от победы на выборах.
Всё пройдёт, и это тоже.
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21.07.2023 21:44 Відповісти
Як на мене то якщо вони не домовитися то Україні буде намного краще.... може тоді Африканці згадають як під їх візит до Києва росія пускала по них ракети, та й якщо це ху...ло розлютить Ердогана, то тоді дивись і не тільки він з Азовом допоможе... так що чекаємо...
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21.07.2023 18:09 Відповісти
Вдуй його детально по самі помідори.
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21.07.2023 17:56 Відповісти
у нього є козир - вже оголошено рішення про атаки на рос кораблі та морську інфраструктуру
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21.07.2023 18:05 Відповісти
Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть в порти Російської Федерації або окуповані українські порти, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

Відповідна заява Міноборони https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02fGmqenfANV5TABt16PgMpJRT7k5sbkeUhkEAVZuvxxSFBmhXKdTf2dgPkH2qAR7yl оприлюднена 20 липня, о 15-00.

"З 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", - йдеться в заяві
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21.07.2023 18:23 Відповісти
В "картинках " йому намалювати??
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21.07.2023 17:57 Відповісти
Таїб явно палиться, через надмірну нервовість щодо забезпечення харчами майбутнього генофонду Європи.
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21.07.2023 18:01 Відповісти
ПНХ усі рішали по зерновій угоді всі кто за переговори з ПУ прикормлені грошима країни вбивці
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21.07.2023 18:03 Відповісти
Эрдоган прочисть плешивому дымоход. А то он никак не поймёт что все его вяличие это надутый вонючим воздухом штопаный перештопаный гандон….
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21.07.2023 18:04 Відповісти
Взагалі то він закликав Захід зняти з фуйла санкції.хай засуне свої заклики собі у димоход.
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21.07.2023 19:28 Відповісти
за звичай з терористами переговори не ведуть
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21.07.2023 18:05 Відповісти
Все це потрібно в першу чергу Путлеру, в другую Ердогану, третью -Зелі, в 4-ую країнам Африки. Зеля буде мати можливість говорити не тільки за аміак Московії але і про майбутнє гауляйтерство.
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21.07.2023 18:05 Відповісти
пєрдоган лох позорний
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21.07.2023 18:06 Відповісти
то обговорюй. Це ж не Захід, а саме ти заключив з ху йлом зернову угоду. І якщо ху йло тебе кинуло, то постав його на місце і не приплітай сюди Захід. бо в цій угоді не було підписано ніяких умов щодо цапського аміакопроводу чи зняття санкцій з цапських банків. Згідно угоди кацапи не обстрілюють українські порти і судна, які йдуть в українські порти на завантаження зерном, натомість кацапи зі своїх портів також можуть вивозити зерно і навіть нафту, а також інші всіляки товари і сировину. хоча екпорт українського металу та інших товарів заборонили, тільки зерно дозволили вивозити та й то через кожні 2-3 місяці потрібно було їм кланятись, щоб вони продовжили дію зернової угоди. а тепер виявилось поклонів їм мало, то вони як гопники стали вимагати ще й зняття санкцій.. потвори.
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21.07.2023 18:09 Відповісти
Про що ти?
Яка нах угода?
Іноземні кораблі везуть гуманітарку і питати дозволу у путєна?
Якщо їм є загроза то вони мають йти під прапором ООН з усіма наслідками. Сомалійським піратам теж данину платити?

Чи я чогось не розумію чи світ з глузду з'їхав?
Ладно ООН-ські разом з зеленими і з путєном бабло пиляють, так а люди - чи дурні всі?
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21.07.2023 18:15 Відповісти
сомалійських піратів знищувати. бо в них нема калібрів, оніксів, х-101, х-555, ядерної бімби іншої зброї та 20 лямів мобілізаційного м'яса. а з кацапами мабуть поки що не хочуть самі зв'язуватися, оскільки мають надію на їх послаблення українськими руками
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21.07.2023 18:19 Відповісти
О!

Ну так то їх проблеми.
Чому зелені всираються за зернову угоду яка потрібна путєну для зняття санкцій і продажу награбованого в Україні?

А зелені що - спати не можуть бо переживають що негри недоїдають?
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21.07.2023 18:27 Відповісти
путєн і без угоди сміливо вивозить усе награбоване з України, а також свої товари із чорноморських та азовських портів.
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21.07.2023 18:30 Відповісти
распад и неуважение

@VictorKvert2008

«Вся наша надежда на голод» «Сейчас начнется голод, и они снимут санкции, и будут с нами дружить, потому что поймут, что это необходимо»
СИМОНЯн бобриха вся их суть
https://twitter.com/i/status/1682304503528267776
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21.07.2023 18:11 Відповісти
Не бачу ніяких проблем. Турція може оголосити військово-морські навчання у визначеній акваторії
Я впевнений - рашка Цусіму ще раз не захоче.
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21.07.2023 18:15 Відповісти
Вся та шобла - всі хто валує про зернову угоду - грає в одну дудку - грабують Україну...
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21.07.2023 18:18 Відповісти
Эрди, а с фермерами Украины, которые вот это самое зерно выращивают, не хочешь детально что-то обсудить? А то если они прекратят свою деятельность, то ты, ООН, угода, коридор, судоходство, договоренности, обсуждения и прочая х#йня станут пустопорожней глупостью.
А то, то, что зерно будет, и будет необходимость его куда-то вывезти за пол-цены воспринимается, как нечто точно существующее.
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21.07.2023 18:20 Відповісти
Буде йому плешивому на пальцях доводити , що Турція може зробити , а зробити вона може не мало)
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21.07.2023 18:23 Відповісти
Зерна шо спалили, з порту який розбомбили?
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21.07.2023 18:29 Відповісти
Эрдоган хочет добиться снятия ограничений с поставок кацапского зерна и, как хозяин пролива, он уже договорился с х-лом на поставки зерна в его хаб, а это плюс 35 - 37 млн тоннв год. Т.е. он хочет зарабатывать еще и на зерне козломордии, ну и аммиак ему бы не повредил для наживы.
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21.07.2023 18:50 Відповісти
Ему легче шведам в НАТО отказать, чем санкции с российского зерна снять.
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21.07.2023 19:01 Відповісти
Турция зависит от поставок F-16, причем положительное решение этого вопроса сопряжено с некоторой утерей лица Эрдоганом. Получи F-16 он укрепит мощь Турции, но злости и раздражения в нем подрастет конечно. Все вместе, - мощь и злость могут обернуться против Путина, в том или ином виде. Восток дело такое.
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21.07.2023 18:58 Відповісти
а тут так сподівались юзери що носять рожеві окуляри що Ердоган поставить на місце *****
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21.07.2023 19:08 Відповісти
То був газовий шантаж, а тепер хлібний. І Ердоган стимулює Путіна...
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21.07.2023 19:24 Відповісти
ердоган та путєн йдть нахй за своїми ініціативами! дві шльондри продажні
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21.07.2023 19:48 Відповісти
Путлер капут!
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21.07.2023 21:00 Відповісти
Турция может иметь свой профит с торговли украинским зерном.
А с российским ********* пыль глотать из-за санкций.
Босфор у турков вообще могут отбить - такое Реджепу не снилось ?
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21.07.2023 21:47 Відповісти
Aptal, Boğaziçi olmayan bir Türk'ten hiçbir şey satın alamazsınız, yorum yaptığınız gibi aptallar.
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21.07.2023 22:03 Відповісти
Посмотрим.
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21.07.2023 22:19 Відповісти
"детальне попереджальне обговорення цього питання" з президентом РФ Володимиром Путіним "забезпечить продовження цього гуманітарного руху".
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21.07.2023 23:42 Відповісти
 
 