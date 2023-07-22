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Кремль маніпулює "зерновою угодою" з метою підірвати підтримку України Заходом, - ISW

зерно

Росія маніпулює "зерновою угодою" і завдає ударів по українській портовій та зерновій інфраструктурі з метою підірвати західну підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді зазначають, що Кремль, схоже, намагається пом'якшити заяву Міністерства оборони Росії від 19 липня про розгляд цивільних суден у Чорному морі як військових цілей.

На думку експертів, Росія маневрує, щоб зберегти можливість модифікувати чинну угоду, а не вести переговори про абсолютно нову, оскільки вона прагне отримати значні поступки від Заходу.

Також російське МЗС, ймовірно, намагається довести, що Росія все ще є де-юре учасником, попри її вихід із зернової угоди, щоб залишити відкритим канал для Росії, щоб переглянути зернову угоду на більш вигідних для неї умовах, замість того, щоб укладати абсолютно нову.

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Експерти нагадують, що Путін висунув низку вимог щодо повернення Росії до угоди 19 липня, зокрема, зняття санкцій на поставки російського зерна та добрив і відновлення підключення російських банків, що обслуговують поставки продовольства, до SWIFT.

Фахівці підсумовують: посилення ударів російських військових по українській портовій та зерновій інфраструктурі, а також погрози морської ескалації в Чорному морі, ймовірно, мають на меті, серед іншого, чинити тиск на Захід, щоб він погодився з цими вимогами.

В огляді підкреслюють, що Кремль регулярно вдається до ескалаційної риторики, спрямованої на те, щоб змусити Захід піти на поступки, і часто одні посадовці просувають цю риторику, тоді як інші імітують бажання брати участь у переговорах.

Зазначається і те, що Путін продовжував докладати зусиль, щоб посіяти розбіжності всередині НАТО та між Україною і НАТО, ймовірно, з метою підтримати зусилля Кремля щодо Чорноморської зернової ініціативи і підірвати довгострокову підтримку України з боку Заходу.

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Кремль маніпулює зерновою угодою,щоб міліони біженців з Африки ломанулись в Європу і європейці почали вибирати всякий популісько-шизоїдний шлак,який годується з рук кремля,на подобі Марі Лепен,чи Альтернативи для Німеччини,це його єдина надія,після того,як на ядерний шантаж не повелись.Голод в Африці-це така собі політична Wunderwaffe в хворій уяві бункерного маньяка.
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22.07.2023 07:31 Відповісти
Это уже было в 2015,когда Меркель послала Ху@ла и поддержала Украину.
Все бомжи мира поддерживали Мацкву тогда.Шантаж продолжается,а наркоману похер,лиж бы бабла урвать.
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22.07.2023 11:52 Відповісти
А що Україна не може маніпулювати? Наприклад сказати що якщо ви поступитеся рашке, то Україна взагалі тоді зерно нікому продавати не буде
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22.07.2023 13:11 Відповісти
 
 