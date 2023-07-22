Ворог атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО

Минулої ночі ворог спрямував дрони на територію Кіровоградщини. Обійшлося без жертв та руйнувань цивільних будівель.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі російський агресор знов атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО. Попередньо - без загиблих і травмованих та руйнувань цивільних будівель. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, ввечері 21 липня та вранці 22 липня окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, постраждали 3 людини. Також напередодні ворог бив із артилерії по Очакову.

Перебувала під ворожим вогнем і Херсонщина - за добу 21 липня окупанти випустили 414 снарядів по Херсонщині, зокрема 9 - по Херсону.