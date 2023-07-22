Минулої доби підрозділи ВМС знищили 10 окупантів і 38 квадрокоптерів
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Військово-Морських Сил ЗС України.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 10 окупантів та 38 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бойся украинских котиков ,русня!