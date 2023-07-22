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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 10 окупантів і 38 квадрокоптерів

вмс,знищення

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Військово-Морських Сил ЗС України.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 10 окупантів та 38 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 241 330 осіб (+640 за добу), 4140 танків, 4629 артсистем, 8096 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВМС (1382) ліквідація (3910) знищення (7209)


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Котики наші, бережи ва Бог
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22.07.2023 11:31 Відповісти
Говорят же - нет зверя страшнее ,чем кот!
Бойся украинских котиков ,русня!
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22.07.2023 12:00 Відповісти
Морським котикам респект і повага 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.07.2023 12:51 Відповісти
 
 