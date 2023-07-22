Війська РФ переганяють свою техніку через Мелітополь уночі, - мер Федоров

Росіяни використовують Мелітополь для перебазування своєї військової техніки.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що окупований Мелітополь лишається важливим транспортним вузлом для російських загарбників. Вчора вдень через Мелітополь з Херсона на Бердянськ пройшла величезна колона "Камазів".

"Рашисти за кермом – небезпечні. Адже відчувають себе безкарними і не зважають на цивільні автівки. Важке озброєння женуть вночі. При цьому вимикають освітлення і іноді зв’язок, щоб утримати пересування техніки в таємниці", - зазначив він.

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При цьому Федоров зазначив, що про всі пересування окупантів точно відомо українським Силам спротиву, "то ж кінцева станція у рашистів одна – чорний пакет", додав він.