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Новини Війна
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Війська РФ переганяють свою техніку через Мелітополь уночі, - мер Федоров

федоров

Росіяни використовують Мелітополь для перебазування своєї військової техніки.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що окупований Мелітополь лишається важливим транспортним вузлом для російських загарбників. Вчора вдень через Мелітополь з Херсона на Бердянськ пройшла величезна колона "Камазів".

"Рашисти за кермом – небезпечні. Адже відчувають себе безкарними і не зважають на цивільні автівки. Важке озброєння женуть вночі. При цьому вимикають освітлення і іноді зв’язок, щоб утримати пересування техніки в таємниці", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі росіяни викрадають по 10 людей на тиждень, ворог змінив тактику терору, - мер Федоров

При цьому Федоров зазначив, що про всі пересування окупантів точно відомо українським Силам спротиву, "то ж кінцева станція у рашистів одна – чорний пакет", додав він.

Автор: 

армія рф (17236) Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
+11
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22.07.2023 17:06
+5
Якщо про ці пересування відомо Силам Оборони та на цьому все,то скажіть хтось Федорову що його балачки за#бали.
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22.07.2023 17:18
+5
а не треба було віддавати Мелітополь
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22.07.2023 17:29
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22.07.2023 17:06 Відповісти
Таких шемедьків вже пів-Маріуполя "то💀го". Карма.
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22.07.2023 17:20 Відповісти
З хатою ясно! А що з сепаратистом?
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22.07.2023 17:53 Відповісти
Не вірю. Кажуть там нема вже хат
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22.07.2023 20:17 Відповісти
Поїдь та подивися!
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23.07.2023 02:43 Відповісти
А что, ночью ракеты не летают? Или они асфальтом накрылись?
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22.07.2023 17:10 Відповісти
Виявити тяжко...
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22.07.2023 17:28 Відповісти
очі наркоші зі стажем у *мера*
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22.07.2023 17:11 Відповісти
Про що новина?
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22.07.2023 17:15 Відповісти
нагадування про *мера* наркошу
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22.07.2023 18:10 Відповісти
Якщо про ці пересування відомо Силам Оборони та на цьому все,то скажіть хтось Федорову що його балачки за#бали.
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22.07.2023 17:18 Відповісти
І шо ?!
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22.07.2023 17:22 Відповісти
Так, на всякий випадок - Я ж тут, мер, керівник....
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22.07.2023 20:29 Відповісти
То присвітити ім Хаимерсом
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22.07.2023 17:25 Відповісти
а не треба було віддавати Мелітополь
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22.07.2023 17:29 Відповісти
Тоді б ордена не дали....
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22.07.2023 21:02 Відповісти
Переганяють-переганяють, а самогонка нікуя не получається..
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22.07.2023 17:37 Відповісти
Тю, з кацапа хіба що ''стєкломой'' можна перегнати)
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22.07.2023 17:53 Відповісти
А як там той разминувальник баканов?
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22.07.2023 17:58 Відповісти
Баканов , наразі, найвеличніший адвокат ********** ,
для дружбана Зе він ручний
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23.07.2023 00:14 Відповісти
Ну надо же, кто бы мог подумать?
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22.07.2023 19:14 Відповісти
Лучше б они ночью на солнце улетели. Все!
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22.07.2023 19:17 Відповісти
 
 