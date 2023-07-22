Войска РФ перегоняют свою технику через Мелитополь ночью, - мэр Федоров

Россияне используют Мелитополь для перебазирования своей военной техники.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он рассказал, что оккупированный Мелитополь остается важным транспортным узлом для российских захватчиков. Вчера днем через Мелитополь из Херсона на Бердянск прошла огромная колонна КамАЗов.

"Рашисты за рулем – опасны. Ведь чувствуют себя безнаказанными и не считаются с гражданскими автомобилями. Тяжелое вооружение гонят ночью. При этом выключают освещение и иногда связь, чтобы держать передвижение техники в тайне", - отметил он.

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При этом Федоров отметил, что обо всех передвижениях окупантов точно известно украинским Силам сопротивления, "так что конечная станция у рашистов одна - черный пакет", добавил он.