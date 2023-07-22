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Новости Война
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Войска РФ перегоняют свою технику через Мелитополь ночью, - мэр Федоров

федоров

Россияне используют Мелитополь для перебазирования своей военной техники.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он рассказал, что оккупированный Мелитополь остается важным транспортным узлом для российских захватчиков. Вчера днем через Мелитополь из Херсона на Бердянск прошла огромная колонна КамАЗов.

"Рашисты за рулем – опасны. Ведь чувствуют себя безнаказанными и не считаются с гражданскими автомобилями. Тяжелое вооружение гонят ночью. При этом выключают освещение и иногда связь, чтобы держать передвижение техники в тайне", - отметил он.

Читайте также: Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью, - Федоров

При этом Федоров отметил, что обо всех передвижениях окупантов точно известно украинским Силам сопротивления, "так что конечная станция у рашистов одна - черный пакет", добавил он.

Автор: 

армия РФ (19087) Мелитополь (613) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+11
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22.07.2023 17:06
+5
Якщо про ці пересування відомо Силам Оборони та на цьому все,то скажіть хтось Федорову що його балачки за#бали.
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22.07.2023 17:18
+5
а не треба було віддавати Мелітополь
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22.07.2023 17:29
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22.07.2023 17:06 Ответить
Таких шемедьків вже пів-Маріуполя "то💀го". Карма.
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22.07.2023 17:20 Ответить
З хатою ясно! А що з сепаратистом?
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22.07.2023 17:53 Ответить
Не вірю. Кажуть там нема вже хат
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22.07.2023 20:17 Ответить
Поїдь та подивися!
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23.07.2023 02:43 Ответить
А что, ночью ракеты не летают? Или они асфальтом накрылись?
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22.07.2023 17:10 Ответить
Виявити тяжко...
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22.07.2023 17:28 Ответить
очі наркоші зі стажем у *мера*
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22.07.2023 17:11 Ответить
Про що новина?
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22.07.2023 17:15 Ответить
нагадування про *мера* наркошу
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22.07.2023 18:10 Ответить
Якщо про ці пересування відомо Силам Оборони та на цьому все,то скажіть хтось Федорову що його балачки за#бали.
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22.07.2023 17:18 Ответить
І шо ?!
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22.07.2023 17:22 Ответить
Так, на всякий випадок - Я ж тут, мер, керівник....
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22.07.2023 20:29 Ответить
То присвітити ім Хаимерсом
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22.07.2023 17:25 Ответить
а не треба було віддавати Мелітополь
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22.07.2023 17:29 Ответить
Тоді б ордена не дали....
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22.07.2023 21:02 Ответить
Переганяють-переганяють, а самогонка нікуя не получається..
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22.07.2023 17:37 Ответить
Тю, з кацапа хіба що ''стєкломой'' можна перегнати)
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22.07.2023 17:53 Ответить
А як там той разминувальник баканов?
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22.07.2023 17:58 Ответить
Баканов , наразі, найвеличніший адвокат ********** ,
для дружбана Зе він ручний
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23.07.2023 00:14 Ответить
Ну надо же, кто бы мог подумать?
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22.07.2023 19:14 Ответить
Лучше б они ночью на солнце улетели. Все!
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22.07.2023 19:17 Ответить
 
 