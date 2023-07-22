Зеленський ініціює скликання Ради "Україна-НАТО" з питання "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи "зернового коридору". У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень - рівень Ради Україна - НАТО. І цей механізм може спрацювати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що звернувся до Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Зеленський наголосив, що зустріч відбудеться вже найближчими днями.

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Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав і у телеграмі.

Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

"Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки", - зазначив лідер України.

Він також додав, що під час розмови вони визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору".

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