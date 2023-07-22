Зеленський ініціює скликання Ради "Україна-НАТО" з питання "зернового коридору"
Президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи "зернового коридору". У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень - рівень Ради Україна - НАТО. І цей механізм може спрацювати", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що звернувся до Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Зеленський наголосив, що зустріч відбудеться вже найближчими днями.
Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав і у телеграмі.
Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.
"Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки", - зазначив лідер України.
Він також додав, що під час розмови вони визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору".
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Якщо Путін потоне хоча б одне турецьке судно, то російській базі в Тартусі кінець. Туди не зайде жодне російське судно з припасами, хіба що з Балтики.
якщо комусь ПОТРІБНЕ Українське зерно, то НІКЧЕМНЕ оон МУСИТЬ організувати його супровід і охорону... не залежно чи якесь Зімбабве чи раSSія проти....
Кому потрібно - нехай купляє в Україні. Забезпечує перевезення. охорону, та що хоче.
Що за кіпіш?
тут « наша хата з краю» мабудь не пройде.
але афріканці як у пиратів гратись ( сомали)- то можуть, а як самим зерно себе привезти- то не можуть
Історія із закупівлею арктичного дизеля для Міноборони за завищеними цінами має своє продовження. Завдяки Юрію Ніколову та проекту "Наші гроші" ми дізнались, що в листопаді та грудні 2022 року МО купляло арктичний дизель за цінами від 57 до 63 грн за літр (дорожче ніж на АЗС) у невідомих постачальників. Невідомих для нас з вами (принаймні поки що) - бо військова таємниця, але впевнений, що СБУ або НАБУ, якщо вони роблять свою роботу, знають імена цих потужних фірм.
Тобто замість звернутись по зимовий дизель, ну скажімо до Укрнафти, МО закуповує його дорожче ринку у довірених компаній. Це при тому, що до націоналізації Укрнафта передала на потреби оборони більше 3 млн літрів нафтопродуктів, а значить у МО була можливість хоча б запитати (тут хочеться передати привіт пану Шурмі).
Але в другій половині січня 2023 року, вже коли Укрнафту очолив правильний в усіх відношеннях керівник, а за сумісництвом директор Укртатнафти та кавовий барон-Ідеаліст, пан Корецький, МО укладає з Укрнафтою контракт на постачання до березня понад 39 тис тонн дизелю, ціна за літр - 48 грн. Не космос, скажете ви, але на середину лютого оптові ціни вже були в районі 41 грн за літр, а отже премія до ринку склала 17%. На такому об'ємі переплата з боку МО може сягати 330 млн грн - чималі гроші, як не крути. Це вартість 10 серіалів "СМТ Інгулець" або 3850 дронів Mavik3. Кому що ближче.
Очевидно, що це аналіз у першому наближенні - не всі деталі є доступними, а без широкого розголосу Укрнафта та Міноборони навряд чи поспішатимуть з поясненнями. Але можна констатувати, що після націоналізації та зміни менеджменту Укрнафта вбудовується в систему перерозподілу бюджетних грошей в приватних інтересах - очікуваний ризик для держкомпанії.
Як будуть перерозподілені ці кошти ми не знаємо: чи то на збільшення видобутку, чи то на закупівлю труб за подвійною ціною, чи на ребрендинг або піар пана Корецького та кураторів з ОП. Ми же з вами розуміємо, що далеко не всі витрати Укрнафти йдуть через Прозоро і все відстежити не можливо.
Але можливо боротись з такими відвертими зловживаннями, фіксувати їх, привертати увагу громадськості, депутатів, антикорупційних організацій та наших західних партнерів. Ми бачили, на прикладі того ж Міноборони, що такий контроль працює. Не всюди і не одразу, але зміни можливі, а значить боротись варто.