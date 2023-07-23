НАЗК після воєнкомів почне перевіряти на доброчесність митників
Наступними після воєнкомів Національне агентство з питань протидії корупції (НАЗК) перевірить керівництво митниці.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив Голова Національного агентства з питань протидії корупції Олександр Новіков, відповідаючи на питання хто стане наступним у черзі на перевірку доброчесності, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Митниця. Сподіваємося впоратись з військовими комісаріатами за три місяці і через три місяці приступити до перевірок митників", - повідомив Новіков.
Він закликав журналістів і пересічних громадян повідомляти про факти, коли рівень життя особи не відповідає її декларації. Зокрема, він відзначив, що це стосується в першу чергу керівників різних рівні.
"Тільки спільно з суспільством, медіаспільнотою ми зможемо зробити нашу країну повністю доброчесною", - наголосив голова НАЗК.
Як повідомлялося, 28 червня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків. За інформацією Новікова, перевірка НАЗК триватиме упродовж 3 місяців.
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Це називається аби НЗК було чимсь зайнятись або замилювання очей
Це нагадує заклик на початку війни виходити під танки з гілками та банками з гірками.
Вас мало для боротьби з корупцією?
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,
ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ?
Одразу згадавсь медичний термін "доброякісна пухлина".
https://forpost.lviv.ua/novyny/43322-nachalnyk-lvivskoi-mytnytsi-povernuv-u-strii-spiimanoho-na-khabari-pidlehloho?fbclid=IwAR1nLlPPfjUSJo-gBgAyrPyVEPnww51rEM_hGwmSepi8OdyyP86JbRRuFSc П'ятниця, 19 травня 2023, 16:21
НАЗК ! ДЛЯ КОГО ЦЕЙ ЦИРК!?
\ \Адміністратор https://www.facebook.com/groups/360937008109104/ Скорумповане місто Львів
НІКОЛИ ПОДІБНОГО НЕ БУЛО..І ОСЬ ЗНОВУ...
https://lviv.media/lvivshchyna/67711-inspektorku-lvivskoyi-mitnici-spijmali-na-habari/
https://magnolia-tv.com/news/91197-inspektory-lvivskoyi-mytnytsi-pidozryuyutsya-u-nezakonnomu-rozmytnenni-avtomobiliv-foto?prov=ukrnet&fbclid=IwAR3YPMT8-Wa73XdxH2hsa11XBNmZQw4tIV3k55_urcl05q_NU0qYh7uFLyE