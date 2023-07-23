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Новини Боротьба з корупцією
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НАЗК після воєнкомів почне перевіряти на доброчесність митників

назк

Наступними після воєнкомів Національне агентство з питань протидії корупції (НАЗК) перевірить керівництво митниці.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив Голова Національного агентства з питань протидії корупції Олександр Новіков, відповідаючи на питання хто стане наступним у черзі на перевірку доброчесності, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Митниця. Сподіваємося впоратись з військовими комісаріатами за три місяці і через три місяці приступити до перевірок митників", - повідомив Новіков.

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Він закликав журналістів і пересічних громадян повідомляти про факти, коли рівень життя особи не відповідає її декларації. Зокрема, він відзначив, що це стосується в першу чергу керівників різних рівні.

"Тільки спільно з суспільством, медіаспільнотою ми зможемо зробити нашу країну повністю доброчесною", - наголосив голова НАЗК.

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Як повідомлялося, 28 червня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків. За інформацією Новікова, перевірка НАЗК триватиме упродовж 3 місяців.

Автор: 

перевірка (1229) НАЗК (1683) Державна митна служба (637)


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Топ коментарі
+27
Як припинити сміятися з цієї комедійної вистави?
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23.07.2023 00:07
+21
тут главное что?!😂😂😂вовремя предупредить,три месяца подчистить хвосты
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23.07.2023 00:13
+17
Навіть не уявляю хто "доброчесніший" митники чи все ж таки воєнкоми...
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23.07.2023 00:21
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23.07.2023 00:05 Відповісти
Вот тут уже не будет холобуд в Испании, тут будут замки во Франции, Монте-Карло.
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23.07.2023 00:05 Відповісти
Як припинити сміятися з цієї комедійної вистави?
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23.07.2023 00:07 Відповісти
та так було задумано з самого початку-хош поржом...
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23.07.2023 04:44 Відповісти
тут главное что?!😂😂😂вовремя предупредить,три месяца подчистить хвосты
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23.07.2023 00:13 Відповісти
Навіть не уявляю хто "доброчесніший" митники чи все ж таки воєнкоми...
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23.07.2023 00:21 Відповісти
Судді.
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23.07.2023 06:47 Відповісти
а прокурорскі, а мусора, а СеБеУ, самих перевіряльників - коли, і ХТО буде перевіряти???? 🤣🤣
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23.07.2023 08:08 Відповісти
Зеля буде перевіряти у Єрмака. А потім навпаки Єрмак у Зелі.
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23.07.2023 08:32 Відповісти
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23.07.2023 09:57 Відповісти
Цей Новіков, був прокурором у справі шахрая забудовника Войцеховського, недобудовані ЖК якого, стоять вже 8 років! До Новікова неодноразово зверталися потерпілі, але справу "зам"яли", Войцеховського віпустили, а Нвіков пішов на підвищеняя, став очільником НЗК
https://www.facebook.com/groups/561517177370557 https://www.facebook.com/groups/561517177370557

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23.07.2023 00:26 Відповісти
Пропоную ще на цнотливість
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23.07.2023 00:28 Відповісти
А для перевірки створити наглядові ради з учасників гей парадів.
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23.07.2023 00:30 Відповісти
Ржу,черговий "шедевр" в стилi зелених !!!!!!
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23.07.2023 00:30 Відповісти
Дякуємо, що попередили заздалегідь. - Керівництво митниці.
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23.07.2023 00:34 Відповісти
Це що, якийсь жарт? митникам та воєнкомам головне, потерпіти 3 місяці!
Це називається аби НЗК було чимсь зайнятись або замилювання очей
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23.07.2023 00:37 Відповісти
Звучить то саме так. Бога не бояться і людей не стидаються.
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23.07.2023 08:24 Відповісти
А потім депутатів? Голов всіх рад - від селищних до районних? Ще є керівники державних вузів, шкіл, садочків, лікарень, полуклінік.
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23.07.2023 00:52 Відповісти
А що це за професія? Чи ви не українською написали?
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23.07.2023 07:28 Відповісти
Да что их проверять? Приглашаете в ресторан в воскресенье. Набухиваете до усрачки - как они привыкли за чужой счёт. А утром не давать воды. Совсем. Если выдержит пытку жаждой и не сдаст свой "схрон" с баксами - значит можно отпускать
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23.07.2023 01:15 Відповісти
А зарплатою поделітесь з громадянами?
Це нагадує заклик на початку війни виходити під танки з гілками та банками з гірками.
Вас мало для боротьби з корупцією?

НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,
ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ?
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23.07.2023 01:17 Відповісти
доброчесність митників

Одразу згадавсь медичний термін "доброякісна пухлина".
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23.07.2023 01:25 Відповісти
Серіал продовжується
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23.07.2023 02:08 Відповісти
Дурдом "Веселка".
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23.07.2023 02:59 Відповісти
Кольт вже не допоможе..хіба що максім з підключенням водопостачанням...щоб бистріше охолоджувався...
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23.07.2023 05:22 Відповісти
Здається тільки містер кольт може вирішити цю проблему...
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23.07.2023 04:53 Відповісти
Ну це просто якесь шоу невгомовних...на кого це розраховано?тільки мабуть улітки не знають які в нас порядні та чесні митники..та хіба тільки митники?шоу довгоносиків блд....
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23.07.2023 05:19 Відповісти
Я понял , это интерактивный сериал.
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23.07.2023 06:10 Відповісти
На доброчестнисть и эфективнисть,это *** как???Может их, членов и членкинь их семей проверить на имеющееся майно,на то,где находится их родня призывного возраста мужского пола,какая нах доброчестнисть,ушлепки хитрозадые.
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23.07.2023 07:00 Відповісти
Гульня
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23.07.2023 07:29 Відповісти
кто некст? зеленский? или сразу к коломойскому перейдут?
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23.07.2023 07:30 Відповісти
ПЫСЫ: только не забудьте снять обувь при проверке. Ну и штаны, на всякий случай. Случаи ведь разные бывают...
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23.07.2023 07:32 Відповісти
З НАЗК користі як з цапа молока !
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23.07.2023 08:30 Відповісти
В мене тільки одне питання в керівницто назк набирають з цирку чи з гей парадів?
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23.07.2023 10:08 Відповісти
Ну перевірять і що? Скажуть, що митники, так як воєнкоми самі найчесніші люди. До речі, як і судді, прокурори, депутати і т.д., закінчуючи заленою шоблою. Всі чесні, тільки чомусь держава дуже бідна!
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23.07.2023 10:13 Відповісти
Начальник Львівської митниці повернув у стрій спійманого на хабарі підлеглого

https://forpost.lviv.ua/novyny/43322-nachalnyk-lvivskoi-mytnytsi-povernuv-u-strii-spiimanoho-na-khabari-pidlehloho?fbclid=IwAR1nLlPPfjUSJo-gBgAyrPyVEPnww51rEM_hGwmSepi8OdyyP86JbRRuFSc П'ятниця, 19 травня 2023, 16:21

НАЗК ! ДЛЯ КОГО ЦЕЙ ЦИРК!?

\ \Адміністратор https://www.facebook.com/groups/360937008109104/ Скорумповане місто Львів



НІКОЛИ ПОДІБНОГО НЕ БУЛО..І ОСЬ ЗНОВУ...

https://lviv.media/lvivshchyna/67711-inspektorku-lvivskoyi-mitnici-spijmali-na-habari/

https://magnolia-tv.com/news/91197-inspektory-lvivskoyi-mytnytsi-pidozryuyutsya-u-nezakonnomu-rozmytnenni-avtomobiliv-foto?prov=ukrnet&fbclid=IwAR3YPMT8-Wa73XdxH2hsa11XBNmZQw4tIV3k55_urcl05q_NU0qYh7uFLyE
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23.07.2023 10:48 Відповісти
 
 