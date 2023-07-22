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Новини Війна
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НАЗК три місяці перевірятиме воєнкомів та їхніх родичів на доброчесність

напк

Національне агентство з питань протидії корупції (НАЗК) три місяці перевірятиме керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та їхніх родичів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У будь-якій категорії державних службовців більшість службовців є доброчесними, в тому числі і працівників військових комісаріатів, але очевидно, що є ті, хто порушує закон і пан Борисов (екскерівник Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов – ред.) - це просто еталонний порушник закону, найбільший в історії НАЗК виявлений факт незаконного збагачення – 188 млн грн. Для того, щоб з’ясувати моніторингом способу життя хто ще з працівників, з керівників центрів комплектування нашого війська зловживає своїм службовим становищем, НАЗК упродовж 3 місяців перевірить весь керівний склад всіх військоматів нашої країни", - сказав Новіков.

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Він зазначив, що йдеться про сотні керівників центрів комплектування, додавши, що перевірятимуть не лише посадовців, а й їхніх рідних.

"Кожен з них буде перевірений, і не тільки він, а й майно близьких родичів… Брати, сестри, племінники… Водіїв, кухарок, коханок і коханців також перевіримо", - запевнив голова НАЗК.

Новіков зауважив, що зловживання військовослужбовцем Центру комплектування є не просто корупційним правопорушенням, а державною зрадою з точки зору етики.

За його словами, законом передбачено жорстке покарання за вчинення корупційних правопорушень, яке передбачає як конфіскацію об’єктів незаконного збагачення, так і конфіскацію всього майна корупціонера, навіть якщо воно оформлене на близьких родичів. Водночас голова НАЗК відзначив, що наразі існує проблема зі звільненням порушників з військової служби.

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"Оскільки зараз воєнний стан, вони військові, то не існує механізму звільнення їх з військової служби під час воєнного стану. Тобто їх можна відсторони від посади, звільнити, але вони продовжать бути військовослужбовцями", – пояснив Новіков.

Законодавчо унормувати цю прогалину мають депутати, зазначив він.

Як повідомлялося, 28 червня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків.

Автор: 

перевірка (1229) військкомат (432) НАЗК (1683)


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Топ коментарі
+18
Три місяці життя на халяву в крутих готелях, харчування в дорогих ресторанах з елітним бухлом та ескортницями ще й серйозні "відкати" від вдячних воєнкомів.
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22.07.2023 22:50
+15
Через 3 місяці котеджі будуть також купувати працівники НАЗК.
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22.07.2023 23:14
+12
Кожен день з"являються відео "жорсткої" мобілізації, доходить навіть до вдирання у людські помешкання та стрілянини в мирних містах. Коли влада зверне увагу на беззаконня як творять працівники тцк ? Ці потвори банально дискредитують ЗСУ , люди на вулицях вже шарахаються від осіб у військовій формі, бачучи в них не воїнів-захисників, а бандитів-людоловів.
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22.07.2023 22:55
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а что случилось с тем показательно "недоброчесным"? и если ничего - то зачем заниматься х*рней и отвлекать кучу народа во время войны?
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22.07.2023 22:50 Відповісти
Три місяці життя на халяву в крутих готелях, харчування в дорогих ресторанах з елітним бухлом та ескортницями ще й серйозні "відкати" від вдячних воєнкомів.
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22.07.2023 22:50 Відповісти
А через 3 місяці що, знову можна буде купувати котеджі в Іспанії? А чому не постійно перевіряти воєнкомів? Що за окозамилювання
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22.07.2023 22:50 Відповісти
НАЗК три місяці перевірятиме воєнкомів та їхніх родичів на доброчесність
================
От зелене та суддівське кодло воєнкомів підставили!
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22.07.2023 23:11 Відповісти
А потім на митницю перейдуть . Митники вже майно переписують, дарують
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23.07.2023 00:10 Відповісти
Через 3 місяці котеджі будуть також купувати працівники НАЗК.
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22.07.2023 23:14 Відповісти
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23.07.2023 06:06 Відповісти
Ну добре хоч зарані попередили.. коли і кого будуть перевіряти…а там видно буде , хто нечесний і повинен звільнити хлібне місце… кандидатури вже готові..
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23.07.2023 03:29 Відповісти
У будь-якій категорії державних службовців більшість службовців є доброчесними, в тому числі і працівників військових комісаріатів...

Молодец. Рассмешил за минуту. Берёшь деньги и уходишь или играем дальше?
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22.07.2023 22:52 Відповісти
Тобто, результат перевірки закладено до її (перевірки) почвтку. І сформульований він ще у минулому сторіччі, у період "расцвєта застоя":
"Єслі кто-то кое-ґде у нас парой

Чесно жить нє может..."
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22.07.2023 23:21 Відповісти
нехай рядових працівників відправлять ***** і пригожину повістки вручити, вони добряче вміють людей викрадати будь де, я впевен що вони і ***** прям з кремля можуть у тцк на бусі відвезти
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22.07.2023 22:54 Відповісти
Кожен день з"являються відео "жорсткої" мобілізації, доходить навіть до вдирання у людські помешкання та стрілянини в мирних містах. Коли влада зверне увагу на беззаконня як творять працівники тцк ? Ці потвори банально дискредитують ЗСУ , люди на вулицях вже шарахаються від осіб у військовій формі, бачучи в них не воїнів-захисників, а бандитів-людоловів.
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22.07.2023 22:55 Відповісти
Перестаньте дивитись кацапське ІПСО,де на якесь правопорушення ліплять штамп:"супротив мобілізації".
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22.07.2023 23:10 Відповісти
ІПСО ? Серйозно ? Так про борисова теж спочатку було кацапське ІПСО, поки суспільство не сколихнули резонансні новини про статки воєнкома на фоні масових викрадень та незаконних утримань чоловіків в одеських тцк. . Правопорушеннями займаються поліцейські, а на численних відео здорові бугаї у військовій формі із зброєю ламають людей посеред вулиці і тягнуть в цивільне авто і це явно не ІПСО. Ви ще розкажіть, що це кацапські дрг, які розхитують ситуацію в середині країни.
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22.07.2023 23:25 Відповісти
Я б звернув ще увагу на критику таких дій командирами війскових, оскільки ТЦК поставляють їм фактично марних бійців, навіщо вони взагалі? Хіба що як гарматне м'ясо.
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22.07.2023 23:14 Відповісти
Та не тільки командири, а прості військові кричать, що така мобілізація не потрібна. Яка буде мотивація у чоловіка, якого зловили на вулиці як собаку та палками загнали на війну ? Більшість з них вже по прибутті у частину відмовляється воювати і шукає будь які можливості втекти. Це марна трата і без того обмежених військових ресурсів та нагнітання соціальної напруги у суспільстві.
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22.07.2023 23:30 Відповісти
Так иди добровольно, а не так,что родину уже некому защищать, оказывается
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23.07.2023 08:28 Відповісти
цей добровільно не піде, певно чекає бурятів
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23.07.2023 10:42 Відповісти
Слово яке недоречне щодо крадіїв та хабарників
Доброчесність.
Будуть в очи заглядати і вмовляти - будь ласка, будьте чесними, будьте добрими
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22.07.2023 22:56 Відповісти
А навіщо ви попереджаєте?????? За цей час можно переробитися з міліренара на безхатченків!!!! От жолбой.......оби!!!!
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22.07.2023 22:56 Відповісти
....міліонерів....
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22.07.2023 22:58 Відповісти
Сначала прочекать главзеба, начиная с похода в "Евролаб" и в завершающем доминантсептаккорде прочекать на предмет верности, в присутствии Оленкы.
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22.07.2023 22:59 Відповісти
"Любовниц и любовников тоже проверим" - это неофициальный статус. Там грамотный адвокат развалит это в пух и прах
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22.07.2023 23:00 Відповісти
Прям офіційно попередили за три иісяці, що треба тікати 😑
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22.07.2023 23:05 Відповісти
В ТЦК мало що вирішують, більшість відкосів вимагають, створюють умови для вимагання (визнаючи непридатних чи обмежених - придатними без обмежень) , і врешті купують саме у ВЛК. Бачив на чому з роботи в ВЛК бабусю-терапевта забирають, в17:00, в ста метрах від місцевого ТЦК, вочевидь від воріт прямо - вони бояться.
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22.07.2023 23:13 Відповісти
Гарячі новини - в Україні зафіксований небувалий ріст запиту в Гугл - "пенсіонерка 86 років довідка про позичені гроші".
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22.07.2023 23:14 Відповісти
А на підставі чого перевірятимуть?
Декларування зепідри відмінили, дізнатися що і у кого є із чиноновників - не можливо.
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22.07.2023 23:16 Відповісти
киевский военком на свежем кубике норм чухает, кресты на дверях, виктори на пальцах, засвечен в fb
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22.07.2023 23:18 Відповісти
ТРИ МІСЯЦІ ? Разом з коханками ? Всраться - закопаться! А судді, прокурорчики, мерчіки, їх замчики,... з коханками й тещами ? Років 300 000? Мона жити ! За вашу зарплатню й "долю малу". А, може, суспільство має інше бачення ?
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22.07.2023 23:23 Відповісти
Та вони вже давно сховали свої мільйони в куленепробивні контейнери і закопали глибоко-глибоко. Набагато гибше, ніж Чаус свою банку з долярами...
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22.07.2023 23:28 Відповісти
А с патрулями что? Их проверять будут?
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22.07.2023 23:36 Відповісти
Треба ще перевірити тих, хто звільнився..з 2014 року, наприклад. Крім того - якщо не можна звільнити, то нехай до рядових понизять з відповідною зп, пенсією, утриманням й посадою. Мести плац, наприклад.
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22.07.2023 23:37 Відповісти
Ой, а можно я одесского военкома проверю? Если что - в Испании бил, дон Кихота читал, испанский немного знаю. Короче, справлюсь...с ветряними мельницами
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22.07.2023 23:54 Відповісти
сфоткай домик и прочее имущество родни
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23.07.2023 08:48 Відповісти
стыдоба
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23.07.2023 00:10 Відповісти
Тобто якщо 3 місяці не світитись (добре щр попередили) то потім роби що хочеш ?
Це називається, аби НЗК бьуло чим зайнятись !...
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23.07.2023 00:12 Відповісти
Десь там на лєнті в коментах тєло хвалилося як на Світязі повістки видавало . За дві години 40+ І як мєнти допомагали
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23.07.2023 00:15 Відповісти
Цей Новіков, був прокурором у справі шахрая забудовника Войцеховського, недобудовані ЖК якого, стоять вже 8 років! До Новікова неодноразово зверталися потерпілі, але справу "зам"яли", Войцеховського віпустили, а цей Нвіков пішов на підвищеняя, став очільником НЗК
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23.07.2023 00:22 Відповісти
Це що, якийсь жарт? головне, потерпіти 3 місяці
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23.07.2023 00:31 Відповісти
Перевірте Єрмака з Татаровим
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23.07.2023 00:41 Відповісти
Это за секунду проверить можно. Если военком, значит взяточник.
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23.07.2023 03:09 Відповісти
Жодних перевірок в тцк це не на часі -одразу усіх позбавити офіцерського звання та на передову,там вже їх чекають "товариські суди".
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23.07.2023 06:00 Відповісти
По ходу воєнкоми і митники вже спокійно можуть фінансувати МВФ )))
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23.07.2023 06:09 Відповісти
при Порошенке такого не было
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23.07.2023 06:56 Відповісти
Пропал бывший одесский военком-мультимиллионер
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23.07.2023 06:55 Відповісти
Ищут пожарные, Ищет полиция, Ищут фотографы., Ищут давно, Но не могут найти
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23.07.2023 07:13 Відповісти
мы знаем ,где мы живем, военкомы с поделятся и все буде всем хорошо
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23.07.2023 07:23 Відповісти
у нас денежную помощь получают только бывшие комуняки и коррупционеры
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23.07.2023 07:38 Відповісти
Ukraine war: At least one killed in new Russian strikes on Odesa
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23.07.2023 07:35 Відповісти
буря в стакане по-зеленски
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23.07.2023 08:22 Відповісти
и Борисова отпустил
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23.07.2023 08:25 Відповісти
Судей уже проверяли, полицеймких.проверяли даже сбу проверяли, но как то там оказались наумов, кулинич и баканов.

Ой, держите меня семеро, упаду от смеха
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23.07.2023 08:25 Відповісти
..к данной проверке следует привлечь Юстицию США...Я одно могу гарантировать 90 проц нажилось и обеспечило свою родню...
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23.07.2023 08:46 Відповісти
"По его словам, законом предусмотрено жесткое наказание за совершение коррупционных правонарушений, которое предусматривает как конфискацию объектов незаконного обогащения, так и конфискацию всего имущества коррупционера, даже если оно оформлено на близких родственников Источник:

А ось, що каже президент

https://www.bbc.com/ukrainian/news-64388418

У листопаді, під час звернення до організованого Bloomberg економічного форуму він вийшов ще далі: "(В Україні - Ред.) корупції зараз немає, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грішми, і ми будемо робити все, щоб вони залишилися там, де перебувають".

Тобто з країни під час заборони, можуть виїхати тільки корупціоенри, та ще й з грошима.

У корупціонерів не вкрадені гроші, а "своїми"

Яке за це покарання - "ми будемо робити все, щоб вони залишилися там, де перебувають", тобто за межами України, разом з грошима
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23.07.2023 12:23 Відповісти
 
 