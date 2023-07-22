НАЗК три місяці перевірятиме воєнкомів та їхніх родичів на доброчесність

Національне агентство з питань протидії корупції (НАЗК) три місяці перевірятиме керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та їхніх родичів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У будь-якій категорії державних службовців більшість службовців є доброчесними, в тому числі і працівників військових комісаріатів, але очевидно, що є ті, хто порушує закон і пан Борисов (екскерівник Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов – ред.) - це просто еталонний порушник закону, найбільший в історії НАЗК виявлений факт незаконного збагачення – 188 млн грн. Для того, щоб з’ясувати моніторингом способу життя хто ще з працівників, з керівників центрів комплектування нашого війська зловживає своїм службовим становищем, НАЗК упродовж 3 місяців перевірить весь керівний склад всіх військоматів нашої країни", - сказав Новіков.

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Він зазначив, що йдеться про сотні керівників центрів комплектування, додавши, що перевірятимуть не лише посадовців, а й їхніх рідних.

"Кожен з них буде перевірений, і не тільки він, а й майно близьких родичів… Брати, сестри, племінники… Водіїв, кухарок, коханок і коханців також перевіримо", - запевнив голова НАЗК.

Новіков зауважив, що зловживання військовослужбовцем Центру комплектування є не просто корупційним правопорушенням, а державною зрадою з точки зору етики.

За його словами, законом передбачено жорстке покарання за вчинення корупційних правопорушень, яке передбачає як конфіскацію об’єктів незаконного збагачення, так і конфіскацію всього майна корупціонера, навіть якщо воно оформлене на близьких родичів. Водночас голова НАЗК відзначив, що наразі існує проблема зі звільненням порушників з військової служби.

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"Оскільки зараз воєнний стан, вони військові, то не існує механізму звільнення їх з військової служби під час воєнного стану. Тобто їх можна відсторони від посади, звільнити, але вони продовжать бути військовослужбовцями", – пояснив Новіков.

Законодавчо унормувати цю прогалину мають депутати, зазначив він.

Як повідомлялося, 28 червня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків.