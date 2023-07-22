НАПК три месяца будет проверять военкомов и их родственников на добродетель
Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) будет три месяца проверять руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и их родственников.
Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В любой категории госслужащих большинство сотрудников добродетельны, в том числе и военкоматы, но очевидно, что есть и те, кто нарушает закон. И господин Борисов (исполнительный директор Одесского областного центра подбора и социальной поддержки Евгений Борисов. – Ред.) - это просто эталонный нарушитель закона, самый большой в истории НАПК выявленный факт незаконного обогащения – 188 млн грн. Для того, чтобы выяснить мониторингом образа жизни, кто еще из работников, из руководителей центров комплектования нашей армии злоупотребляет своим служебным положением, НАПК в течение 3 месяцев проверит весь руководящий состав всех военнослужащих нашей страны", - сказал Новиков.
Он отметил, что речь идет о сотнях руководителей центров комплектования, добавив, что будут проверять не только чиновников, но и их родных.
"Каждый из них будет проверен, и не только он, но и имущество близких родственников... Братья, сестры, племянники... Водителей, кухарок, любовниц и любовников также проверим", - заверил глава НАПК.
Новиков отметил, что злоупотребление военнослужащим Центра комплектования является не просто коррупционным правонарушением, а государственным предательством с точки зрения этики.
По его словам, законом предусмотрено жесткое наказание за совершение коррупционных правонарушений, которое предусматривает как конфискацию объектов незаконного обогащения, так и конфискацию всего имущества коррупционера, даже если оно оформлено на близких родственников. В то же время глава НАПК отметил, что в настоящее время существует проблема с увольнением нарушителей с военной службы.
"Поскольку сейчас действует военное положение, они являются военнослужащими, механизма их освобождения от военной службы в период действия военного положения не существует. То есть они могут быть сняты с занимаемых должностей, уволены, но они останутся военнослужащими", — пояснил Новиков.
Депутаты должны законодательно урегулировать этот пробел, отметил он.
Как сообщалось, 28 июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что представители НАПК, ГБР, СБУ, Нацполиция и ВСУ проверят руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на добродетель и эффективность исполнения служебных обязанностей.
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От зелене та суддівське кодло воєнкомів підставили!
Молодец. Рассмешил за минуту. Берёшь деньги и уходишь или играем дальше?
"Єслі кто-то кое-ґде у нас парой
Чесно жить нє может..."
Доброчесність.
Будуть в очи заглядати і вмовляти - будь ласка, будьте чесними, будьте добрими
Декларування зепідри відмінили, дізнатися що і у кого є із чиноновників - не можливо.
Це називається, аби НЗК бьуло чим зайнятись !...
Ой, держите меня семеро, упаду от смеха
А ось, що каже президент
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64388418
У листопаді, під час звернення до організованого Bloomberg економічного форуму він вийшов ще далі: "(В Україні - Ред.) корупції зараз немає, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грішми, і ми будемо робити все, щоб вони залишилися там, де перебувають".
Тобто з країни під час заборони, можуть виїхати тільки корупціоенри, та ще й з грошима.
У корупціонерів не вкрадені гроші, а "своїми"
Яке за це покарання - "ми будемо робити все, щоб вони залишилися там, де перебувають", тобто за межами України, разом з грошима