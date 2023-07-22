НАПК три месяца будет проверять военкомов и их родственников на добродетель

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) будет три месяца проверять руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и их родственников.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В любой категории госслужащих большинство сотрудников добродетельны, в том числе и военкоматы, но очевидно, что есть и те, кто нарушает закон. И господин Борисов (исполнительный директор Одесского областного центра подбора и социальной поддержки Евгений Борисов. – Ред.) - это просто эталонный нарушитель закона, самый большой в истории НАПК выявленный факт незаконного обогащения – 188 млн грн. Для того, чтобы выяснить мониторингом образа жизни, кто еще из работников, из руководителей центров комплектования нашей армии злоупотребляет своим служебным положением, НАПК в течение 3 месяцев проверит весь руководящий состав всех военнослужащих нашей страны", - сказал Новиков.

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Он отметил, что речь идет о сотнях руководителей центров комплектования, добавив, что будут проверять не только чиновников, но и их родных.

"Каждый из них будет проверен, и не только он, но и имущество близких родственников... Братья, сестры, племянники... Водителей, кухарок, любовниц и любовников также проверим", - заверил глава НАПК.

Новиков отметил, что злоупотребление военнослужащим Центра комплектования является не просто коррупционным правонарушением, а государственным предательством с точки зрения этики.

По его словам, законом предусмотрено жесткое наказание за совершение коррупционных правонарушений, которое предусматривает как конфискацию объектов незаконного обогащения, так и конфискацию всего имущества коррупционера, даже если оно оформлено на близких родственников. В то же время глава НАПК отметил, что в настоящее время существует проблема с увольнением нарушителей с военной службы.

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"Поскольку сейчас действует военное положение, они являются военнослужащими, механизма их освобождения от военной службы в период действия военного положения не существует. То есть они могут быть сняты с занимаемых должностей, уволены, но они останутся военнослужащими", — пояснил Новиков.

Депутаты должны законодательно урегулировать этот пробел, отметил он.

Как сообщалось, 28 июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что представители НАПК, ГБР, СБУ, Нацполиция и ВСУ проверят руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на добродетель и эффективность исполнения служебных обязанностей.