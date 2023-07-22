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Новости Война
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НАПК три месяца будет проверять военкомов и их родственников на добродетель

напк

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) будет три месяца проверять руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и их родственников.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В любой категории госслужащих большинство сотрудников добродетельны, в том числе и военкоматы, но очевидно, что есть и те, кто нарушает закон. И господин Борисов (исполнительный директор Одесского областного центра подбора и социальной поддержки Евгений Борисов. – Ред.) - это просто эталонный нарушитель закона, самый большой в истории НАПК выявленный факт незаконного обогащения – 188 млн грн. Для того, чтобы выяснить мониторингом образа жизни, кто еще из работников, из руководителей центров комплектования нашей армии злоупотребляет своим служебным положением, НАПК в течение 3 месяцев проверит весь руководящий состав всех военнослужащих нашей страны", - сказал Новиков.

Смотрите также: Одесскому экс-военкому Борисову сообщено о подозрении. Местонахождение подозреваемого уточняется. Следственные действия продолжаются, - ГБР. ВИДЕО

Он отметил, что речь идет о сотнях руководителей центров комплектования, добавив, что будут проверять не только чиновников, но и их родных.

"Каждый из них будет проверен, и не только он, но и имущество близких родственников... Братья, сестры, племянники... Водителей, кухарок, любовниц и любовников также проверим", - заверил глава НАПК.

Новиков отметил, что злоупотребление военнослужащим Центра комплектования является не просто коррупционным правонарушением, а государственным предательством с точки зрения этики.

По его словам, законом предусмотрено жесткое наказание за совершение коррупционных правонарушений, которое предусматривает как конфискацию объектов незаконного обогащения, так и конфискацию всего имущества коррупционера, даже если оно оформлено на близких родственников. В то же время глава НАПК отметил, что в настоящее время существует проблема с увольнением нарушителей с военной службы.

Читайте также: Экс-военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн грн, называл это ссудами, - глава НАПК Новиков

"Поскольку сейчас действует военное положение, они являются военнослужащими, механизма их освобождения от военной службы в период действия военного положения не существует. То есть они могут быть сняты с занимаемых должностей, уволены, но они останутся военнослужащими", — пояснил Новиков.

Депутаты должны законодательно урегулировать этот пробел, отметил он.

Как сообщалось, 28 июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что представители НАПК, ГБР, СБУ, Нацполиция и ВСУ проверят руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на добродетель и эффективность исполнения служебных обязанностей.

Автор: 

проверка (819) военкомат (458) НАПК (1220)


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Топ комментарии
+18
Три місяці життя на халяву в крутих готелях, харчування в дорогих ресторанах з елітним бухлом та ескортницями ще й серйозні "відкати" від вдячних воєнкомів.
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22.07.2023 22:50
+15
Через 3 місяці котеджі будуть також купувати працівники НАЗК.
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22.07.2023 23:14
+12
Кожен день з"являються відео "жорсткої" мобілізації, доходить навіть до вдирання у людські помешкання та стрілянини в мирних містах. Коли влада зверне увагу на беззаконня як творять працівники тцк ? Ці потвори банально дискредитують ЗСУ , люди на вулицях вже шарахаються від осіб у військовій формі, бачучи в них не воїнів-захисників, а бандитів-людоловів.
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22.07.2023 22:55
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Правила форума Совет форумчан
а что случилось с тем показательно "недоброчесным"? и если ничего - то зачем заниматься х*рней и отвлекать кучу народа во время войны?
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22.07.2023 22:50 Ответить
Три місяці життя на халяву в крутих готелях, харчування в дорогих ресторанах з елітним бухлом та ескортницями ще й серйозні "відкати" від вдячних воєнкомів.
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22.07.2023 22:50 Ответить
А через 3 місяці що, знову можна буде купувати котеджі в Іспанії? А чому не постійно перевіряти воєнкомів? Що за окозамилювання
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22.07.2023 22:50 Ответить
НАЗК три місяці перевірятиме воєнкомів та їхніх родичів на доброчесність
================
От зелене та суддівське кодло воєнкомів підставили!
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22.07.2023 23:11 Ответить
А потім на митницю перейдуть . Митники вже майно переписують, дарують
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23.07.2023 00:10 Ответить
Через 3 місяці котеджі будуть також купувати працівники НАЗК.
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22.07.2023 23:14 Ответить
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23.07.2023 06:06 Ответить
Ну добре хоч зарані попередили.. коли і кого будуть перевіряти…а там видно буде , хто нечесний і повинен звільнити хлібне місце… кандидатури вже готові..
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23.07.2023 03:29 Ответить
У будь-якій категорії державних службовців більшість службовців є доброчесними, в тому числі і працівників військових комісаріатів...

Молодец. Рассмешил за минуту. Берёшь деньги и уходишь или играем дальше?
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22.07.2023 22:52 Ответить
Тобто, результат перевірки закладено до її (перевірки) почвтку. І сформульований він ще у минулому сторіччі, у період "расцвєта застоя":
"Єслі кто-то кое-ґде у нас парой

Чесно жить нє может..."
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22.07.2023 23:21 Ответить
нехай рядових працівників відправлять ***** і пригожину повістки вручити, вони добряче вміють людей викрадати будь де, я впевен що вони і ***** прям з кремля можуть у тцк на бусі відвезти
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22.07.2023 22:54 Ответить
Кожен день з"являються відео "жорсткої" мобілізації, доходить навіть до вдирання у людські помешкання та стрілянини в мирних містах. Коли влада зверне увагу на беззаконня як творять працівники тцк ? Ці потвори банально дискредитують ЗСУ , люди на вулицях вже шарахаються від осіб у військовій формі, бачучи в них не воїнів-захисників, а бандитів-людоловів.
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22.07.2023 22:55 Ответить
Перестаньте дивитись кацапське ІПСО,де на якесь правопорушення ліплять штамп:"супротив мобілізації".
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22.07.2023 23:10 Ответить
ІПСО ? Серйозно ? Так про борисова теж спочатку було кацапське ІПСО, поки суспільство не сколихнули резонансні новини про статки воєнкома на фоні масових викрадень та незаконних утримань чоловіків в одеських тцк. . Правопорушеннями займаються поліцейські, а на численних відео здорові бугаї у військовій формі із зброєю ламають людей посеред вулиці і тягнуть в цивільне авто і це явно не ІПСО. Ви ще розкажіть, що це кацапські дрг, які розхитують ситуацію в середині країни.
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22.07.2023 23:25 Ответить
Я б звернув ще увагу на критику таких дій командирами війскових, оскільки ТЦК поставляють їм фактично марних бійців, навіщо вони взагалі? Хіба що як гарматне м'ясо.
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22.07.2023 23:14 Ответить
Та не тільки командири, а прості військові кричать, що така мобілізація не потрібна. Яка буде мотивація у чоловіка, якого зловили на вулиці як собаку та палками загнали на війну ? Більшість з них вже по прибутті у частину відмовляється воювати і шукає будь які можливості втекти. Це марна трата і без того обмежених військових ресурсів та нагнітання соціальної напруги у суспільстві.
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22.07.2023 23:30 Ответить
Так иди добровольно, а не так,что родину уже некому защищать, оказывается
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23.07.2023 08:28 Ответить
цей добровільно не піде, певно чекає бурятів
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23.07.2023 10:42 Ответить
Слово яке недоречне щодо крадіїв та хабарників
Доброчесність.
Будуть в очи заглядати і вмовляти - будь ласка, будьте чесними, будьте добрими
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22.07.2023 22:56 Ответить
А навіщо ви попереджаєте?????? За цей час можно переробитися з міліренара на безхатченків!!!! От жолбой.......оби!!!!
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22.07.2023 22:56 Ответить
....міліонерів....
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22.07.2023 22:58 Ответить
Сначала прочекать главзеба, начиная с похода в "Евролаб" и в завершающем доминантсептаккорде прочекать на предмет верности, в присутствии Оленкы.
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22.07.2023 22:59 Ответить
"Любовниц и любовников тоже проверим" - это неофициальный статус. Там грамотный адвокат развалит это в пух и прах
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22.07.2023 23:00 Ответить
Прям офіційно попередили за три иісяці, що треба тікати 😑
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22.07.2023 23:05 Ответить
В ТЦК мало що вирішують, більшість відкосів вимагають, створюють умови для вимагання (визнаючи непридатних чи обмежених - придатними без обмежень) , і врешті купують саме у ВЛК. Бачив на чому з роботи в ВЛК бабусю-терапевта забирають, в17:00, в ста метрах від місцевого ТЦК, вочевидь від воріт прямо - вони бояться.
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22.07.2023 23:13 Ответить
Гарячі новини - в Україні зафіксований небувалий ріст запиту в Гугл - "пенсіонерка 86 років довідка про позичені гроші".
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22.07.2023 23:14 Ответить
А на підставі чого перевірятимуть?
Декларування зепідри відмінили, дізнатися що і у кого є із чиноновників - не можливо.
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22.07.2023 23:16 Ответить
киевский военком на свежем кубике норм чухает, кресты на дверях, виктори на пальцах, засвечен в fb
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22.07.2023 23:18 Ответить
ТРИ МІСЯЦІ ? Разом з коханками ? Всраться - закопаться! А судді, прокурорчики, мерчіки, їх замчики,... з коханками й тещами ? Років 300 000? Мона жити ! За вашу зарплатню й "долю малу". А, може, суспільство має інше бачення ?
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22.07.2023 23:23 Ответить
Та вони вже давно сховали свої мільйони в куленепробивні контейнери і закопали глибоко-глибоко. Набагато гибше, ніж Чаус свою банку з долярами...
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22.07.2023 23:28 Ответить
А с патрулями что? Их проверять будут?
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22.07.2023 23:36 Ответить
Треба ще перевірити тих, хто звільнився..з 2014 року, наприклад. Крім того - якщо не можна звільнити, то нехай до рядових понизять з відповідною зп, пенсією, утриманням й посадою. Мести плац, наприклад.
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22.07.2023 23:37 Ответить
Ой, а можно я одесского военкома проверю? Если что - в Испании бил, дон Кихота читал, испанский немного знаю. Короче, справлюсь...с ветряними мельницами
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22.07.2023 23:54 Ответить
сфоткай домик и прочее имущество родни
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23.07.2023 08:48 Ответить
стыдоба
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23.07.2023 00:10 Ответить
Тобто якщо 3 місяці не світитись (добре щр попередили) то потім роби що хочеш ?
Це називається, аби НЗК бьуло чим зайнятись !...
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23.07.2023 00:12 Ответить
Десь там на лєнті в коментах тєло хвалилося як на Світязі повістки видавало . За дві години 40+ І як мєнти допомагали
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23.07.2023 00:15 Ответить
Цей Новіков, був прокурором у справі шахрая забудовника Войцеховського, недобудовані ЖК якого, стоять вже 8 років! До Новікова неодноразово зверталися потерпілі, але справу "зам"яли", Войцеховського віпустили, а цей Нвіков пішов на підвищеняя, став очільником НЗК
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23.07.2023 00:22 Ответить
Це що, якийсь жарт? головне, потерпіти 3 місяці
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23.07.2023 00:31 Ответить
Перевірте Єрмака з Татаровим
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23.07.2023 00:41 Ответить
Это за секунду проверить можно. Если военком, значит взяточник.
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23.07.2023 03:09 Ответить
Жодних перевірок в тцк це не на часі -одразу усіх позбавити офіцерського звання та на передову,там вже їх чекають "товариські суди".
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23.07.2023 06:00 Ответить
По ходу воєнкоми і митники вже спокійно можуть фінансувати МВФ )))
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23.07.2023 06:09 Ответить
при Порошенке такого не было
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23.07.2023 06:56 Ответить
Пропал бывший одесский военком-мультимиллионер
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23.07.2023 06:55 Ответить
Ищут пожарные, Ищет полиция, Ищут фотографы., Ищут давно, Но не могут найти
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23.07.2023 07:13 Ответить
мы знаем ,где мы живем, военкомы с поделятся и все буде всем хорошо
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23.07.2023 07:23 Ответить
у нас денежную помощь получают только бывшие комуняки и коррупционеры
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23.07.2023 07:38 Ответить
Ukraine war: At least one killed in new Russian strikes on Odesa
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23.07.2023 07:35 Ответить
буря в стакане по-зеленски
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23.07.2023 08:22 Ответить
и Борисова отпустил
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23.07.2023 08:25 Ответить
Судей уже проверяли, полицеймких.проверяли даже сбу проверяли, но как то там оказались наумов, кулинич и баканов.

Ой, держите меня семеро, упаду от смеха
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23.07.2023 08:25 Ответить
..к данной проверке следует привлечь Юстицию США...Я одно могу гарантировать 90 проц нажилось и обеспечило свою родню...
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23.07.2023 08:46 Ответить
"По его словам, законом предусмотрено жесткое наказание за совершение коррупционных правонарушений, которое предусматривает как конфискацию объектов незаконного обогащения, так и конфискацию всего имущества коррупционера, даже если оно оформлено на близких родственников Источник:

А ось, що каже президент

https://www.bbc.com/ukrainian/news-64388418

У листопаді, під час звернення до організованого Bloomberg економічного форуму він вийшов ще далі: "(В Україні - Ред.) корупції зараз немає, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грішми, і ми будемо робити все, щоб вони залишилися там, де перебувають".

Тобто з країни під час заборони, можуть виїхати тільки корупціоенри, та ще й з грошима.

У корупціонерів не вкрадені гроші, а "своїми"

Яке за це покарання - "ми будемо робити все, щоб вони залишилися там, де перебувають", тобто за межами України, разом з грошима
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23.07.2023 12:23 Ответить
 
 