ФБР за запитами СБУ давало вказівки соцмережам щодо видалення акаунтів та цензури висловлювань в Інтернеті, - звіт Комітету США
Американське ФБР співпрацювало з українською СБУ з метою цензури висловлювань користувачів у мережі Інтернет. На основі запитів СБУ Федеральне бюро розслідувань давало вказівки соцмережам щодо видалення акаунтів.
Про це свідчить проміжний звіт Комітету з питань правосуддя та Спеціального підкомітету з питань озброєння федерального уряду, який є у розпорядженні Цензор.НЕТ.
Пропонуємо до Вашої уваги також перекладений українською мовою звіт.
У документах йдеться про те, що 15 лютого 2023 року в рамках розслідування ролі федерального уряду в цензурі законних висловлювань у соціальних мережах Комітет з питань правосуддя (далі - Комітет) направив повістку в суд компанії Meta, материнській компанії Facebook та Instagram, а також Alphabet, материнській компанії Google і YouTube. Документи, отримані у відповідь на ці повістки, показали, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) від імені української розвідки вимагало - а в деяких випадках давало вказівки найбільшим світовим соціальним мережам цензурувати американців, які висловлюються в Інтернеті.
"Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Служба безпеки України прагнула виявити та завадити ймовірним операціям російського впливу в соціальних мережах. СБУ залучила ФБР для підтримки цих зусиль, передавши Бюро списки акаунтів у соціальних мережах, які нібито "поширювали російську дезінформацію". ФБР, своєю чергою, регулярно передавало ці списки відповідним соціальним мережам, які поширювали цю інформацію всередині компанії серед своїх співробітників, відповідальних за модерацію контенту та дотримання правил", - йдеться у документі.
Аналіз цих "дезінформаційних" реєстрів, проведений Комітетом, показав, що ФБР на прохання СБУ позначило для соціальних мереж автентичні акаунти американців, у тому числі верифікований акаунт Державного департаменту США та акаунти американських журналістів.
Так, 2 березня агент Кобзанець надіслав електронного листа з темою "додаткові акаунти, отримані від СБУ, які, як вважають, причетні до дезінформації".
"До цього списку потрапив акаунт @usaporusski, який є офіційним, перевіреним, російськомовним акаунтом Державного департаменту США. Ані ФБР, ані СБУ не надали пояснень щодо того, яким чином акаунт Державного департаменту США був "залучений до дезінформації...Ще більше вражає те, що ФБР чи то з недбалості, чи то навмисно передало запит СБУ на видалення офіційного урядового акаунта США до Meta", - сказано у звіті.
Також зазначається, що ФБР і СБУ неодноразово вимагали видалити або призупинити роботу справжніх акаунтів, які висловлюють однозначно проукраїнські погляди, а також тих, хто висловлює опозицію до президента Росії Володимира Путіна.
"Нещодавні повідомлення показали, що ФБР також розширило можливості СБУ щодо цензури користувачів у Твіттері", - йдеться у звіті.
Комітет з питань правосуддя США також додає, що участь ФБР у цензурних заходах СБУ на американських платформах соціальних мереж тривала навіть після того, як представник Twitter Йоел Рот попередив ФБР про американські акаунти у списках СБУ, а запити продовжували надходити щонайменше до 11 травня 2022 року.
11 травня агент Кобзанець передав "кілька запитів з України з переліком акаунтів, які підозрюються у поширенні дезінформації" до Meta. Серед цих запитів був лист від СБУ з переліком різних груп у Facebook, які на думку СБУ використовуються, серед іншого, для просування "роз'єднання політичних сил та українського суспільства в цілому". У листі йшлося: "Просимо вас заблокувати ці сторінки у Facebook, а також акаунти, з яких вони адмініструються".
"Зрозуміло, що участь ФБР у цензурній діяльності СБУ була добровільним і свідомим вибором ФБР, до якого було залучено щонайменше сім агентів з усього Бюро", - уточнено у звіті.
З інформації з відкритих джерел Комітет США робить висновки, що співпраця ФБР з СБУ продовжується. 25 квітня 2023 року агент Кобзанець виступив на панельній дискусії в Сан-Франциско разом із співробітником СБУ Іллею Вітюком, в аудиторії якої був присутній агент Чан. Під час дискусії Вітюк назвав ФБР "головним партнером" СБУ.
Станом на момент підготовки звіту ФБР не зробило жодних публічних заяв про свою роботу з СБУ щодо видалення американської "дезінформації" в соціальних мережах, а також не оприлюднило жодних заяв, які б визнавали його роль у виконанні іноземних запитів щодо цензури висловлювань на внутрішньому рівні.
Будь ласка, зачекайте...
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Можна вгадаю, це були всілякі аккаунти опозиції, щоб люди менше дізнавалися правди? І відразу ж у лютому телемарафон запустили
"До цього списку потрапив акаунт @usaporusski, який є офіційним, перевіреним, російськомовним акаунтом Державного департаменту США. Ані ФБР, ані СБУ не надали пояснень щодо того, яким чином акаунт Державного департаменту США був "залучений до дезінформації...Ще більше вражає те, що ФБР чи то з недбалості, чи то навмисно передало запит СБУ на видалення офіційного урядового акаунта США до Meta", - сказано у звіті.
Також зазначається, що ФБР і СБУ неодноразово вимагали видалити або призупинити роботу справжніх акаунтів, які висловлюють однозначно проукраїнські погляди, а також тих, хто висловлює опозицію до президента Росії Володимира Путіна."
Джерело:
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СБУ таке СБУ ... вимагало блокувати аккаунти тих, хто критикув ху@ла і найвеличнішого лідора Валодю Зєлєнского?
Чим, ці призначенці, відрізняються від агентів московитів *****: сівковичів+мертвечуків+деркачів+шуфричів+кулінічів+баїв+мехед+баканових+ та їх ставлеників, що зрадили та утікли з України!!
Частина їх, так і сидить у ВРУ… та ЦОВВ і ОВА!!
Вибачатися привладні, перед ФБР не будуть, за те, що так нагадили їм…
Можливо Стефанчук + Зеленський + Шмигаль, вибачиться перед Конгресом США! Щоб потім запитати у Конгресу, чому ми не в НАТО….
Мабуть, тому, що Пристайко правий!!
Янелоху боневтікачу зрозуміло, що він нагадив… Чекаємо 4 рік інвесторів з Оману….
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!!
Але може бути і якийсь «симпатик» ворога або навпаки «співчуваючий» нам, якого використали.
Агенти ФСБ, інтегровані до СБУ. СБУ, яка безконтрольно передавала дані до ФБР. ФБР, яка перенаправляла прохання про блокування у соцмережі.
І коли ви пишете про тіньовий бан, то згадуйте цей скриншот.
І коли ви пишете за необґрунтовані бани, то згадуйте цей скриншот.
І коли ви пишете про раптові видалення облікових записів, то згадуйте цей скриншот.
Мій обліковий запис, наприклад, у перманентному та незрозумілому тіньовому бані вже багато місяців. Но то робочий момент. Є набагато більша проблема - спочатку СБУ підставляє під удар ФБР, а потім наша влада питає "чому нас не запрошують в НАТО".
ТОМУ ЩО!
Цікаво, чому ж досі немає жодного невдоволення чи хоча б якоїсь реакції щоб сахраніть літсо в українському парламенті через співпрацю фсб й СБУ?
СБУ БЛОКУВАЛА СОЦМЕРЕЖІ
Це правда: ФБР за запитом СБУ давало вказівки власникам соцмереж видаляти і блокувати аккаунти користувачів, яких СБУ називало «поширювачами російської дезінформації». Комітет з питань правосуддя та Спеціальний підкомітет з питань озброєння уряду США подали проміжний звіт, який для американського суспільства виглядає справжньою сенсацією.
Преса раніше писала, що реально компанії «Мета» (власник ФБ та Інстаграм) та компанія «Альфабет» (власник Ютуб і Гугл) за вказівками ФБР увалили блоки акаунтів низки цілком проукраїнських блогерів, уся провина яких полягала в тому, що вони були опозиційні до нинішньої української влади. Але це не все. Список ФБР на блокування та обмеження акантів містив адреси низки профілів громадян США. А це вже прямий наїзд на слободу слова в Штатах. А ще у списку містився акаунт… російськомовного розділу Держдепу США.
Які це може мати наслідки? Пригадайте «Вотергейт», коли відкрилося що спецслужби США прослуховують своїх громадян. Пригадайте імпічмент Трампа, де Зеленський був безпосереднім учасником - аж до порушення проти Байдена кримінальної справи. Щойно американське суспільство дізналося, що ФБР обмежувало свободу слова громадян США за вимогою спецслужб України.
І в цій історії є окрема вишенька. Бо не забуваймо, в той час коли СБУ передавала ФБР оті списки на блокування, керував «безпекою» старлей Баканов - особистий друг дитинства і діловий партнер Зеленського. Баканова нардеп Лерос звинуватив в організації відмивання грошей для компаній Зеленського, в часи коли той був продюсером телеканалу олігарха і голови СБУ Хорошковського.
А в самому СБУ тоді на топовій посаді сидів Олег Кулініч, призначений Зеленським за подачею того таки Баканова, і який на Баканова мав неймовірний вплив. Кулініч наразі сидить за звинуваченням у роботі на спецслужби Росії. Кулініч був затриманий 16 липня 2022 р. Звільнення Баканова з голови СБУ мало прямий зв'язок зі справою Кулініча. І не тільки з його справою.
Мені не дає спокою одна думка. Ми бачили «справу вагнерівців», яку влада намагалася зам'яти за всяку ціну. На самому початку скандалу було повідомлено про участь в операції по вагнерівцям представників ЦРУ, при чому Бутусов в одному з перших своїх повідомлень написав що американці не стільки допомагали затримати вагнерівців, скільки перевіряли по яких каналах інформація про вагнерівців буде злита Москві. Далі тема участі американців була виведена за лаштунки. Про неї практично не писали.
Буде дуже цікаво, якщо з'ясується що СБУ потрапила прямісінько у пастку ФБР, яку до біса цікавило - які профілі зажадає заблокувати українська сторона, і хто докласти руку до складання списків? Версія, що Кулініч був затриманий (співробітниками СБУ, до речі) з подачі американців, ходила від дня його затримання. Можливо?..
Але це все, звісно, не більше ніж припущення. Правда така. Що там і як було - розбереться слідство. А наразі факт, що Спецслужби України, керовані тоді другом дитинства ЗЕ, втягнули Україну в грандіозний скандал, наслідки якого для нашої країни можуть мати трагічний характер