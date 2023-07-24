В Одесі застосовуються тимчасові аварійні відключення, - "Укренерго"
Зранку в Одесі застосовуються тимчасові аварійні відключення. На вихідних споживання електроенергії було значно нижчим, ніж у робочі дні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, через бойові дії та з інших причин знеструмленими загалом залишаються 397 населених пунктів
"Сьогодні зранку у деяких районах Одеси диспетчерський центр "Укренерго" вимушено застосував тимчасові аварійні відключення внаслідок технічного збою у магістральних мережах регіону. Обмеження споживання ще триває. Причини збою встановлюються. Нагадаємо, що внаслідок значної кількості атак на енергетичну інфраструктуру, надійність мереж знижена, що впливає на надійність живлення споживачів", - йдеться у повідомленні.
"Максимум споживання все ще припадає на вечірні години, коли сонячні електростанції вже не працюють, і енергосистемі необхідно залучати теплові та гідроелектростанції, кількість яких обмежена. Адже після масованих ракетних та дронових ударів росіян всі теплові та частина гідроелектростанцій зазнали значних пошкоджень і наразі активно проводять ремонти, де це можливо, щоб відновитися до зими", - додають в "Укренерго".
Сьогодні у робочий день прогнозується збільшення споживання порівняно з вихідними. Тому, зважаючи на обмежені можливості енергосистеми покривати значне споживання, необхідно економно користуватися електроенергією, особливо у вечірні години.
Також повідомляється, що через бойові дії та з технічних причин залишаються знеструмленими 397 населених пунктів у прифронтових та прикордонних областях. Відновлення відбувається з дозволу військових. Через обстріли є пошкодження мереж на Донеччині, Сумщині, Запоріжжі, Харківщині.
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Не буду її називати, але до кінця дня обіцяють все налагодити.
Так що нічого страшного.
Як цікаво...