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Помер рятувальник Сергій Антоненко, який постраждав під час російського обстрілу Білопілля

сергій,антоненко

Увечері 23 липня у лікарні помер 22-річний старший лейтенант служби цивільного захисту Сергій Антоненко. Він був травмований внаслідок російського обстрілу Білопілля 17 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.

"17 липня в м. Білопілля російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Сергій отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення він ніс службу в м. Білопілля на Сумщини. 

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"На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які постраждали від ворожих ударів", - додали МВС.

Нагадаємо, 17 липня російські війська обстріляли Білопілля Сумської області з артилерії. Унаслідок атаки ворога загинули дві жінки, які перебували в місцевому сквері. Ще одна жінка отримала поранення. Також пошкоджено будівлю державної установи, 5 працівників отримали поранення.

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МВС (3501) Сумська область (3664) рятувальники (167)


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Світла Памʼять Герою Украіни та найщиріші співчуття родині Сергія 😪😪😪
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24.07.2023 12:31 Відповісти
Низький уклін, Герою рятувальнику!!

Рятувальники України гинуть в протистоянні московській агресії, а в тилу, в Білій Церкві і не тільки військовозобов'язані шансонять на очах у місцевоїполіціі та б'ють Українців!! Тітушки, на виконанні завдання!!
Відео: шанувальники шансону в Білій Церкві жорстоко побили місцевих жителів

https://ua.news/ua/ukraine/vydeo-poklonnyky-shansona-v-beloj-tserkvy-zhestoko-yzbyly-mestnyh-zhytelej

Міськрада не відстоює законодавство України, то для чого сидіти на посадах?? Стефанчук, глибоко чи не дуже, «зхвильовані»!!,
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24.07.2023 12:54 Відповісти
Вічна пам'ять
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24.07.2023 13:00 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу Сергія до Цаства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого.
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24.07.2023 13:06 Відповісти
Дякуємо за відданість Україні і мужність! Втрачаємо найкращих!сум і біль...
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24.07.2023 13:11 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🙏
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24.07.2023 14:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.07.2023 14:37 Відповісти
 
 