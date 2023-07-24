Помер рятувальник Сергій Антоненко, який постраждав під час російського обстрілу Білопілля
Увечері 23 липня у лікарні помер 22-річний старший лейтенант служби цивільного захисту Сергій Антоненко. Він був травмований внаслідок російського обстрілу Білопілля 17 липня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.
"17 липня в м. Білопілля російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Сергій отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення він ніс службу в м. Білопілля на Сумщини.
"На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які постраждали від ворожих ударів", - додали МВС.
Нагадаємо, 17 липня російські війська обстріляли Білопілля Сумської області з артилерії. Унаслідок атаки ворога загинули дві жінки, які перебували в місцевому сквері. Ще одна жінка отримала поранення. Також пошкоджено будівлю державної установи, 5 працівників отримали поранення.
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Рятувальники України гинуть в протистоянні московській агресії, а в тилу, в Білій Церкві і не тільки військовозобов'язані шансонять на очах у місцевоїполіціі та б'ють Українців!! Тітушки, на виконанні завдання!!
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Міськрада не відстоює законодавство України, то для чого сидіти на посадах?? Стефанчук, глибоко чи не дуже, «зхвильовані»!!,
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