Молдова засудила атаку РФ на порт Рені
Молдова засудила нещодавні атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру вздовж Дунаю.
Про це у твіттер повідомило Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови, передає Цензор.НЕТ.
"Молдова засуджує нещодавні атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру вздовж Дунаю, розташовану поблизу кордону з Румунією. Ця жорстока атака створює значні ризики для експорту українського зерна та регіональної і глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.
Топ коментарі
+4 Руслан Дробніченко #551781
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+4 Тонка червона лінія #573927
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+3 Борхаленко Олег
показати весь коментар24.07.2023 14:31
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Счет его преступлений огромен.
Гаага заждалась плешивую гниду…
Може треба менше ляпати язиком про те, що хтось ляпає язиком і розганяти зраду всередниі?
А де ППО Румунії? Чому не працює?