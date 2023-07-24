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Молдова засудила атаку РФ на порт Рені

одещина

Молдова засудила нещодавні атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру вздовж Дунаю.

Про це у твіттер повідомило Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови, передає Цензор.НЕТ.

"Молдова засуджує нещодавні атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру вздовж Дунаю, розташовану поблизу кордону з Румунією. Ця жорстока атака створює значні ризики для експорту українського зерна та регіональної і глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські шахеди знищили три зерносховища у порту Рені

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.

Автор: 

Молдова (2069) Одеська область (3206) Рені (33)


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Топ коментарі
+4
Просто треба меньше ляпати язиком, тільки вчора розпатякали що будемо везти Дунаєм, сьогоддні отримуєм.
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24.07.2023 14:25
+4
Джурджулешти під загрозою?
А де ППО Румунії? Чому не працює?
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24.07.2023 14:31
+3
Тобто якби ми не сказали - росіяни б не додумались, що Дунаєм можна це робити?
Може треба менше ляпати язиком про те, що хтось ляпає язиком і розганяти зраду всередниі?
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24.07.2023 14:31
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А чому кацапське зерно не горить?
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24.07.2023 14:20 Відповісти
Чим підпалювати? Ракет немає, БПЛА ледь на кримські склади вистачає.
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24.07.2023 14:22 Відповісти
У кацапа такі самі порти і такі самі термінали для завантаження зерна. Нема політичної волі у нашого керівництва. Була одна спроба підпалити нафтові термінали у Новосрасійську, але після того - тиша, бо мабуть тоді діяли без дозволу, а тепер заборонили.
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24.07.2023 18:00 Відповісти
Нам нільзя, ми хороші. А кацапи погані, їм все можна.
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25.07.2023 09:20 Відповісти
Ху&ло методично разрушает все порты, пытаясь отрезвюать Украину от чёрного моря.

Счет его преступлений огромен.

Гаага заждалась плешивую гниду…
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24.07.2023 15:08 Відповісти
Ракет дійсно українських немає завдячуючи 73%, які бажали поржати і навіть до цього часу таке бажання не пропало, судячи із дуржавних грошей виділених на кінокомедію про поровознюка, того, що краде у держави. А якщо вибір наріду, завдячуючи тому, що ми не маємо ракет, то 73% мають обв'язатися гранатами, тротілом і йти тисячами на кацапські склади, rораблі, бази.... Є таке бажання 73%? Немає? Так потрібно виправляти помилку і рятувати ситуацію яку ви зробили своїми пальчиками, що тримали ручку у виборчій кабінці.
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24.07.2023 16:15 Відповісти
Просто треба меньше ляпати язиком, тільки вчора розпатякали що будемо везти Дунаєм, сьогоддні отримуєм.
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24.07.2023 14:25 Відповісти
Тобто якби ми не сказали - росіяни б не додумались, що Дунаєм можна це робити?
Може треба менше ляпати язиком про те, що хтось ляпає язиком і розганяти зраду всередниі?
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24.07.2023 14:31 Відповісти
Через Дунайські порти іде перевалка грузів уже більше року. Траса Одеса-Рені перегружена тисячами зерновозами. Так що - " не тільки вчора розпатякали". Це загально відомо. А щодо тільки "сьогодні отримуємо" - то зовсім інша причина і політика....
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24.07.2023 14:33 Відповісти
Какие ещё "ризики для експорту українського зерна"???? Они делают всё, что б этот экспорт перестал существовать вовсе
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24.07.2023 14:26 Відповісти
Джурджулешти під загрозою?
А де ППО Румунії? Чому не працює?
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24.07.2023 14:31 Відповісти
Джурджулешти які до речі наша земля, зараз плескае у долоні бо все піде через них.
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24.07.2023 14:54 Відповісти
Даун твое только говно во рту. Я с Молдовы и с марта 2022 на войне. 5 госпиталей в Германии далечуют . Иди щирый родину защищай. Всю Украину за 30 лет распродали. При порохе наверное тысячи ракет сделали. Где Свинорчуки Яценюки и вся шобла что Крым сдала?
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24.07.2023 16:41 Відповісти
Те що Молдова засуджує це добре але краще б з Придістрів"ям розібрались самі або когось запросили допогти розібратись.
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24.07.2023 17:51 Відповісти
 
 