Молдова засудила атаку РФ на порт Рені

Молдова засудила нещодавні атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру вздовж Дунаю.

Про це у твіттер повідомило Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови, передає Цензор.НЕТ.

"Молдова засуджує нещодавні атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру вздовж Дунаю, розташовану поблизу кордону з Румунією. Ця жорстока атака створює значні ризики для експорту українського зерна та регіональної і глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.