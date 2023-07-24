Молдова осудила атаку РФ на порт Рени
Молдова осудила недавние атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру вдоль Дуная.
Об этом в твиттере сообщило Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, передает Цензор.НЕТ.
"Молдова осуждает недавние атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру вдоль Дуная, расположенную вблизи границы с Румынией. Эта жестокая атака создает значительные риски для экспорта украинского зерна и региональной и глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, российские захватчики ночью атаковали юг Украины. В Одесской области тревога продолжалась около 4 часов. Российские захватчики атаковали портовую инфраструктуру Дуная.
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Счет его преступлений огромен.
Гаага заждалась плешивую гниду…
Може треба менше ляпати язиком про те, що хтось ляпає язиком і розганяти зраду всередниі?
А де ППО Румунії? Чому не працює?