Держзрада Пономарьова: слідство просить заарештувати нардепа від ОПЗЖ
Слідство просить обрати для нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд незабаром може винести рішення
Про це заявила прессекретар ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона також зазначила, що коли нардепу оголошували підозру, його не затримували. Проте він з'явився зараз у Печерський суд для обрання запобіжного заходу.
"Слідство просить утримання під вартою. Суд вже незабаром може винести рішення", - сказала вона.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Служба безпеки та Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова.
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Такую отмазку накатали- мастер!
Вам бы тексты президенту писать
Он большой мастер по отмазкам...
У Левочкина ,который замаран по самое не хочу
Все ОК
Нашли какого- то мелкого пономарева
Фарисеи
Нельзя победить рак
Горчичниками
Раковую опухоль удаляют
А потом еще лупят химиотерапией
Чтобы рак не вернулся
Наши люди так и не поняли
Что Рак - на Банковой
Стефанчук+Разумков, можуть з Украерорухом, це підтвердити!!
Шуфрич, навіть небезпечні відео на блок-постах у Києві робив, поки цю гниду не зупинили, щоб подорожче потім себе продати оркам, після параду!!
Уся ця нечисть у ВРУ та плюс «майбах» і купа перевертнів від «голосу», це таж сама, прислуга отих кала о мойш, за канаверти здадуть усю Україну наввипередки !!! 20$ є 20 $! Жоден із них не пішов на захист України до ТЦК, у якій вони отримують незрозумілі гроші «тут ще і онукам хватить»…
Стефанчук, соромиться відверто доповісти журналістам чи на отому марафоні, про кількість фінансової допомоги для Захисникам України від усих нардепів !! Про ЄС і сліпий БАЧИТЬ, а інші??
Слава Україні!!