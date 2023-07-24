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Держзрада Пономарьова: слідство просить заарештувати нардепа від ОПЗЖ

пономарьов

Слідство просить обрати для нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд незабаром може винести рішення

Про це заявила прессекретар ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона також зазначила, що коли нардепу оголошували підозру, його не затримували. Проте він з'явився зараз у Печерський суд для обрання запобіжного заходу.

"Слідство просить утримання під вартою. Суд вже незабаром може винести рішення", - сказала вона.

Також читайте: Нардепів ОПЗЖ Пономарьова, Королевську, Солода та Волошина достроково позбавлять мандатів, - ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Служба безпеки та Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова.

Автор: 

арешт (2523) Пономарьов Олександр (49) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+10
А чому тільки Пономарьова ? А Шуфрич продовжує обороняти свободу слова Єрмака? (інфомарафет Єрмака)
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24.07.2023 16:05
+9
Закрили канал РАДА не зраздики? Закрили англомовній канал України заради кацапського ДОМ не зрадники? закрили канали Еспресо, Прямий та 5-ий не зрадники?
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24.07.2023 16:07
+7
Плутаєшся, та перекручуєш. Контракти не закінчились. І аж ніякого відношення до казла Ахметки. Під їхніми логотипами на Т2 ведеться трансляція зовсім другого контенту. Не мали права відсторонювати без рішення суду. Просто в нас тепер міні Бульбашія+Кацапія. І чомусь перші вороги в зельоних проукраїнські патріотичні канали. Тому що вони відмовились вести трансляцію по темникам з Банкової.
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24.07.2023 16:25
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Правила форума Рада форумчан
Пока упросят он уже на лазурном берегу или Монако.
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24.07.2023 16:04 Відповісти
А чому тільки Пономарьова ? А Шуфрич продовжує обороняти свободу слова Єрмака? (інфомарафет Єрмака)
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24.07.2023 16:05 Відповісти
Закрили канал РАДА не зраздики? Закрили англомовній канал України заради кацапського ДОМ не зрадники? закрили канали Еспресо, Прямий та 5-ий не зрадники?
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24.07.2023 16:07 Відповісти
5 Канал та Еспресо ніхто не закривав. Як працювали так і працюють на супутнику, в кабельних мережах та в інтернеті. А то шо ахмєткіне Т2 не продовжило контракт на трансляцію то вже питання до ахмєтки.
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24.07.2023 16:16 Відповісти
Плутаєшся, та перекручуєш. Контракти не закінчились. І аж ніякого відношення до казла Ахметки. Під їхніми логотипами на Т2 ведеться трансляція зовсім другого контенту. Не мали права відсторонювати без рішення суду. Просто в нас тепер міні Бульбашія+Кацапія. І чомусь перші вороги в зельоних проукраїнські патріотичні канали. Тому що вони відмовились вести трансляцію по темникам з Банкової.
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24.07.2023 16:25 Відповісти
Ще раз для особо одарьйонних. Компанія "Зеонбуд" власником якої є ахмєтка, є приватною. Вона є звичайним провайдером телеканалів цифрового, наземного мовлення в форматі DVB-T2. Державне цифрове наземне мовлення ще не запустилось в повному обсязі, це Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, але воно розвивається і в деяких регіонах вже працює теж в форматі DVB-T2. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, яка видає ліцензії та може впливати на роботу тих чи інших телеканалів, впливу на провайдерів, в плані які телеканали їм транслювати, а які ні немає. Має лише в тому випадку, якщо провайдери ретранслюють заборонені телеканали цією Нацрадою. Якщо не петриш в цьому то краще мовчи. Просто помовчи.
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24.07.2023 19:15 Відповісти
Ну вы сильны брехать!
Такую отмазку накатали- мастер!
Вам бы тексты президенту писать
Он большой мастер по отмазкам...
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24.07.2023 16:29 Відповісти
Яку відмазку? Якщо строчиш тут на цензорі то під рукою в тебе є компютер чи смартфон. Забий в пошуковику (дивитись Еспрессо, чи 5Канал онлайн) і уваля, все працює. А хочеш дивитись через супутник то запитай у того ж Гугла супутникові параметри цих телеканалів, налаштуй приймач і уваля, все працює. А якщо в тебе підключено кабельне телебачення то взагалі нічого робити не треба, там 5Канал та Еспрессо є. А якщо ти ідіот, то взагалі нічого робити не треба.
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24.07.2023 19:20 Відповісти
СПОСТЕРЕЖЕННЯ захід працівників ферм Подоляка на ЦН - перший масовий у січні-лютому 2023 р ,другий масовий ( мабуть вже й Пригожинські знову підтігнулися йому у поміч ) -липень 2023 р (буквально передостанні дні)
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24.07.2023 16:32 Відповісти
от тільки відмазка ЗЕлених- дівіться реєстрацію на ЦН, так все просто
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24.07.2023 16:33 Відповісти
Ну якщо сама пишеш, а потім сама собі відповідаєш то цим все сказано
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24.07.2023 19:23 Відповісти
Феноменально
У Левочкина ,который замаран по самое не хочу
Все ОК
Нашли какого- то мелкого пономарева
Фарисеи
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24.07.2023 16:06 Відповісти
Льовочкін з Фірташем володіють ІНТЕРОМ з МАРАФЕТУ ЄРМАКА
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24.07.2023 16:09 Відповісти
Я об этом кричу буквально
Нельзя победить рак
Горчичниками
Раковую опухоль удаляют
А потом еще лупят химиотерапией
Чтобы рак не вернулся
Наши люди так и не поняли
Что Рак - на Банковой
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24.07.2023 16:13 Відповісти
так вони цими грчичниками й Рашистську церкву нейтралізують . Добре що хоч громади на місцях активніше їм носа втриають. ІМІТАЦІЯ БОРОТЬБИ ЗА КІНЕЦЬ ВІЙНИ ТА ПОДОЛОННЯ 5 КОЛОНИ. ШОУБІЗНЕС - школа імітацій тільки в мистецтві , добра школа кремлівської сцени під Масляковщиною - а за лаштунакм вербування
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24.07.2023 16:37 Відповісти
100%
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24.07.2023 16:41 Відповісти
поки будуть телитись, він і втіче...
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24.07.2023 16:18 Відповісти
Там, уся шобла опозажопних ригоАналів, під опікою мертвечука-шуфрича-бойка-королевської-льовочкиних та інших, майже 3 роки літала на московію для інструктажів ФСБ, під час дії особливого періоду та готувала ***** парад на Хрещатику за три дні!!!
Стефанчук+Разумков, можуть з Украерорухом, це підтвердити!!
Шуфрич, навіть небезпечні відео на блок-постах у Києві робив, поки цю гниду не зупинили, щоб подорожче потім себе продати оркам, після параду!!
Уся ця нечисть у ВРУ та плюс «майбах» і купа перевертнів від «голосу», це таж сама, прислуга отих кала о мойш, за канаверти здадуть усю Україну наввипередки !!! 20$ є 20 $! Жоден із них не пішов на захист України до ТЦК, у якій вони отримують незрозумілі гроші «тут ще і онукам хватить»…
Стефанчук, соромиться відверто доповісти журналістам чи на отому марафоні, про кількість фінансової допомоги для Захисникам України від усих нардепів !! Про ЄС і сліпий БАЧИТЬ, а інші??
Слава Україні!!
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24.07.2023 16:23 Відповісти
а в каком году они летали и при какой власти?
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24.07.2023 17:02 Відповісти
ти малоросы, що голосувалы за ОПЗЖ - таки ж зрадныкы ... а що робыты з прыхыльныкамы дешевых сериалив про Слуг Уроду?? их же биля 80 видсоткив ...
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24.07.2023 17:20 Відповісти
Этого ******, с рашистским гражданством, кстати, выбрали депутангом жители запорожской области. Поздравляем дебилов
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24.07.2023 18:00 Відповісти
там ваты всегда было около 80%, в помаранчеву революцию за Яныка жопу рвало биля 67%. - а теперь воны дывуються - а за шо нас ******** ... а тому що ... бье значыть любыть
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24.07.2023 18:03 Відповісти
Яка несподіванка,та не вже депутат ОПЗЖ міг співпрацювати не тільки з офісом президента,а ще й з РФ?Ніколи такого не було і тут бац,і знов).
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24.07.2023 19:04 Відповісти
 
 