Держзрада Пономарьова: слідство просить заарештувати нардепа від ОПЗЖ

Слідство просить обрати для нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд незабаром може винести рішення

Про це заявила прессекретар ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона також зазначила, що коли нардепу оголошували підозру, його не затримували. Проте він з'явився зараз у Печерський суд для обрання запобіжного заходу.

"Слідство просить утримання під вартою. Суд вже незабаром може винести рішення", - сказала вона.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Служба безпеки та Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова.