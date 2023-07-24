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Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу стало критичним для роботи станції, - "Укргідроенерго"

дніпрогес

Рівень води у Дніпрі в районі Дніпрогесу критично низький для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції.

Про це розповів генеральний директор Ігор Сирота в інтервʼю Forbes, передає Цензор.НЕТ. 

"Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до проходження опалювального сезону "Укргідроенерго" разом з проєктним інститутом сподіваються знайти рішення, щоб станція могла працювати на повну потужність і забезпечувати енергосистему балансуючими потужностями.

Читайте також: У Запорізькій області рівень води нижче за норму на 2,04 метра, - ОВА

Дніпро (3273) ДніпроГЕС (42) Сирота Ігор (22)


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Топ коментарі
+22
Підвищення тарифів у два-три рази врятує ситуацію.
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24.07.2023 16:10
+13
Дніпрогес будували, коли ще не було КГЕС. Переживе
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24.07.2023 16:09
+5
до проходження опалювального сезону дощі та зменшення відбору на поливи зроблять свою справу природнім шляхом...
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24.07.2023 16:09
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до проходження опалювального сезону дощі та зменшення відбору на поливи зроблять свою справу природнім шляхом...
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24.07.2023 16:09 Відповісти
Дніпрогес будували, коли ще не було КГЕС. Переживе
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24.07.2023 16:09 Відповісти
Гораздо позже каховской ГЭС была построена электростанция ДнепроГЕС-2 на существующей плотине днепрогеса, она уже проектировать с учётом уровня Каховского водохранилища
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24.07.2023 16:40 Відповісти
Знести і одну, і другу - Дніпро повинен тікти, а не гнити
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24.07.2023 16:44 Відповісти
Вибачаюсь, тЕкти, звісно...
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24.07.2023 16:48 Відповісти
ага, аж до Киевской ГЕС все снести!! нафига нам судоходная река!!
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24.07.2023 16:49 Відповісти
Жодна ГЕС Дніпровського каскаду, окрім ДніпроГЕСу, не впливає на судноходність Дніпра.
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24.07.2023 17:00 Відповісти
а нафига нам речка-вонючка?
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24.07.2023 17:18 Відповісти
Цікаво, яким чином низький рівень нижнього (скидного) б'єфу впливає на роботу гідротурбін? Хіба що трохи прискорює потік води через гідроагрегат, швидкість якого при проходженні через турбіну можна регулювати обмеженням розходу на вході.
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24.07.2023 16:48 Відповісти
где-то читал, что может размывать фундамент
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24.07.2023 16:50 Відповісти
Фундамент чого? Греблі? Дуже сумніваюсь. Бо ДніпроГЕС будували на "чистому" Дніпрі. Але, навіть, якщо і так, то насипати невеличку тимчасову греблю на виході з ДніпроГЕС-2 (яку будували пізніше), або трохи нижче за течією, яка підтримуватиме рівень нижнього б'єфу, ніхто не заважає.
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24.07.2023 16:58 Відповісти
Как раз подобная преграда на выходе ГЕС-2 уже существует, но вероятно она недостаточная.
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24.07.2023 17:00 Відповісти
Тоді у цій "вершині інженерної думки" нема жодного сенсу. Вона або має тримати рівень нижнього б'єфу, або не потрібна.
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24.07.2023 17:05 Відповісти
кацапи крадуть воду
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24.07.2023 16:10 Відповісти
Підвищення тарифів у два-три рази врятує ситуацію.
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24.07.2023 16:10 Відповісти
Движение по крымскому мосту снова перекрыто

Крымские Партизаны
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24.07.2023 16:11 Відповісти
Розібрати цей сталінський непотріб та зайнятися осетровими - більше користі буде.
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24.07.2023 16:27 Відповісти
той "сталінський непотріб" будувався за відібране сраліним зерно наших розкуркулених прадідів, американськими інженерами й американськими технологіями.
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24.07.2023 16:36 Відповісти
А який КПД у тих древніх генераторів ?
Що було добре для "лампочки ілліча", те не годиться для зарядної станції "Тесла".
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24.07.2023 16:40 Відповісти
де ви такі неуки беретесь? жертви якої "школи"?
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24.07.2023 16:47 Відповісти
А в якому конкретно пункті ми "неуки"?
Прошу пана сформулювати - сяйнути своїм інтелектом.
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24.07.2023 16:50 Відповісти
якщо пан не розуміється в тому, що добре для "лампочки ілліча" і "недобре" для зарядних станцій для "тесли", тоді й формулювати нічого намає потреби. "древні" генератори допоможуть... розібратись..
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24.07.2023 16:58 Відповісти
Ця ГЕС виробляє СМІХОВИННО мало енергії, порівнянно з АЕС, отже не потрібна.
А ви нічого так і не сформулювали - що і треба було довести.
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24.07.2023 17:04 Відповісти
Господи, відгороди від таких ідіотів, завтра відмовишся відь свічки чи побутового генератора, коли буде темно, бо вони сміхотворно мало дають світла... постав АЕС, з умовою, після демонтаж Запоріжгесу й питання знімеш.
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24.07.2023 17:10 Відповісти
Вам до психіатра. Тільки не кажіть йому з порогу, що він ідіот.
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24.07.2023 17:34 Відповісти
хоч вас в нього можна знайти, ви мені не цікаві.
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24.07.2023 17:42 Відповісти
Нецікавий? То чого стільки пустопорожніх коментів ?
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24.07.2023 18:33 Відповісти
тупість, вона інколи задіває...
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24.07.2023 18:49 Відповісти
Можете заздрити, але мовчки
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24.07.2023 19:12 Відповісти
То ми повинні залишити те одоробло як пам'ять за заморених голодом? Чи як вдячність американським інженерам?
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24.07.2023 16:47 Відповісти
не знаю, як коментувати невігластво і тупість.
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24.07.2023 16:49 Відповісти
Тоді краще помовчати.
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24.07.2023 16:51 Відповісти
Ні. Ми повинні залишити ДніпроГЕС для збереження можливості проходу суден від Дніпра (міста) до Запоріжжя (міста). А от Каховська ГЕС - не потрібна, навіть, з доплатою, а не те, що даром.
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24.07.2023 16:51 Відповісти
будуйте обходний шлюзовий канал і не лізьте в экосистему Дніпра - він вже згнив та запліснявів від цього. Якась Панама це зробила, 80 км довжина.
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24.07.2023 17:16 Відповісти
Пийте пігулки і не лізьте зі своїми порадами всесвітнього масштабу і такої самої тупості. Бо ще 40 років тому Дніпро "цвів" два тижні у серпні. А 50 років тому з нього нормально пили сиру воду. Один ДніпроГЕС великої шкоди не наробить. Як не робив її до будівництва Дніпровського каскаду ГЕС.
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24.07.2023 17:23 Відповісти
Це мені відповідав і давав поради той, хто пігулки завджи випльовує. А так як мозок його деградував від цього, він не пам'ятає, що заболочування місцевості майже від одної греблі відбувається не одразу після будівництва, а за кілька десятків років.І я був би не правий, якщо цей факт не вивчили у США і не почали втіляти відповідні заходи навіть на річках з однією греблею. Розбор гребель для відновлення річок, які потерпають від ГЄС, це державна програма у США, на яку йдуть мильярдні асигнування, тому вам порада, праффесор, облиште мою скрому особу, не я це вивчав і не я це доказував.Претензіі про невігластво - пішить у міністерство енвайромент США.Мєлкім почєрком.
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24.07.2023 17:47 Відповісти
Ваша особа може йти собі у будь-який спосіб у будь-якому напрямку, якщо цей напрямок співпадає з напрямком крейсеру "мокша". У процесі ходіння перегляньте карту ГЕС США.
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24.07.2023 19:15 Відповісти
неук, в США станом на 2012 рік демонтували близько 50 гребель. А тепер прийшов час послати тебе на@уй. Киздуй, або бороздуй, читай газети перед тим як гавкати те, в чому не тямиш.Нічого особистого, це болячка більшості українців.
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24.07.2023 22:40 Відповісти
Лікуй болячку. У дорозі вивчай карту ГЕС США. Напрям руху тобі зазначений.
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25.07.2023 06:48 Відповісти
тобі треба ти й лікуй, для особисто обдарованих дубль три - США розбирає греблі, вивчай скільки розібрано.
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25.07.2023 18:08 Відповісти
У дорозі пігулки не пропускай. І навчись читати те, що написано, а не свою дурню торочити.
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25.07.2023 20:36 Відповісти
для особисто обдарованих дубль 4 - США розбирає греблі, вивчай скільки розібрано
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25.07.2023 20:56 Відповісти
Не відволікайся від маршруту.
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26.07.2023 07:22 Відповісти
невіглас,це твій любимий маршрут.
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26.07.2023 13:40 Відповісти
Відійди від дзеркала і не відхиляйся від маршруту
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26.07.2023 17:13 Відповісти
підходь до зеркала і повторюй вимогу
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26.07.2023 17:50 Відповісти
Відійди від дзеркала і не відхиляйся від маршруту
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26.07.2023 19:42 Відповісти
зроби селфі і повтори вимогу
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26.07.2023 22:52 Відповісти
Не відволікайся від маршруту
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27.07.2023 08:36 Відповісти
зроби селфі і повтори вимогу
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27.07.2023 16:27 Відповісти
Дійдеш до руського корабля - напиши будь-що, щоб ми знали, що ти дістався свого заслуженого місця
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27.07.2023 18:46 Відповісти
тобі треба ти й пиши.
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27.07.2023 19:00 Відповісти
Я радий, що ти дістався мети своєї подорожі.
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27.07.2023 20:08 Відповісти
брешеш.
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28.07.2023 21:42 Відповісти
Бо саме там твоє місце. Облаштовуйся. Не відволікатиму
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28.07.2023 22:30 Відповісти
Брехло, гавкни ещё что-нибудь .
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28.07.2023 22:47 Відповісти
Українці припинили істи морську рибу, осетрових з Азову, отупіли від нестачі йоду і винен у цьому Дніпрогес.
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24.07.2023 17:21 Відповісти
Одному хитровиййїбаному народу це вигідно.
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24.07.2023 17:35 Відповісти
Двум.
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24.07.2023 17:48 Відповісти
У кремлі сидить один, і поганяє другим.
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24.07.2023 18:30 Відповісти
щоб її їсти потрібні гроші, а ДніпроГЕС тут ні до чого.
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24.07.2023 18:16 Відповісти
Щоб її істи потрібно її розводити для народу, а не купляти за кордоном на віс золота.
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24.07.2023 18:19 Відповісти
щоб її їсти потрібні гроші
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25.07.2023 00:12 Відповісти
щоб ії істи потрібна адекватна цена а не гроші.
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25.07.2023 00:16 Відповісти
ні, потрібні гроші, а не ціна
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25.07.2023 01:46 Відповісти
брешеш
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25.07.2023 18:10 Відповісти
ні, ти брешеш. правда зі мною. потрібні гроші.
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26.07.2023 02:45 Відповісти
брешеш
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26.07.2023 13:42 Відповісти
ні, ти брешеш. правда зі мною. людині потрібні гроші.
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26.07.2023 22:16 Відповісти
брешеш
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26.07.2023 22:51 Відповісти
ні, ти брешеш. правда зі мною. людині потрібні гроші.
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27.07.2023 02:40 Відповісти
брешеш
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27.07.2023 16:28 Відповісти
ні, ти брешеш. правда зі мною. людині потрібні гроші.
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27.07.2023 20:54 Відповісти
знову брешеш
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28.07.2023 21:39 Відповісти
ні, ти знову брешеш. правда зі мною. людині потрібні гроші.
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28.07.2023 22:29 Відповісти
брехня
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24.07.2023 18:02 Відповісти
а если заасфальтировать?
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24.07.2023 18:16 Відповісти
седня по мостам ехал на велике и офигел от мелей островов порогов и ьбеоегов там такеи штуки торчат а под приображенским..жесть
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24.07.2023 18:24 Відповісти
Слава ДніпроГЕСу!!! Хай буде завжди!!!
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27.07.2023 02:41 Відповісти
 
 