Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу стало критичним для роботи станції, - "Укргідроенерго"

Рівень води у Дніпрі в районі Дніпрогесу критично низький для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції.

Про це розповів генеральний директор Ігор Сирота в інтервʼю Forbes, передає Цензор.НЕТ.

"Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до проходження опалювального сезону "Укргідроенерго" разом з проєктним інститутом сподіваються знайти рішення, щоб станція могла працювати на повну потужність і забезпечувати енергосистему балансуючими потужностями.

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