Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу стало критичним для роботи станції, - "Укргідроенерго"
Рівень води у Дніпрі в районі Дніпрогесу критично низький для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції.
Про це розповів генеральний директор Ігор Сирота в інтервʼю Forbes, передає Цензор.НЕТ.
"Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до проходження опалювального сезону "Укргідроенерго" разом з проєктним інститутом сподіваються знайти рішення, щоб станція могла працювати на повну потужність і забезпечувати енергосистему балансуючими потужностями.
Топ коментарі
+22 Vladislav Tepes
показати весь коментар24.07.2023 16:10
+13 Михайло Сергієнко #551872
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+5 piligrim
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Крымские Партизаны
Що було добре для "лампочки ілліча", те не годиться для зарядної станції "Тесла".
Прошу пана сформулювати - сяйнути своїм інтелектом.
А ви нічого так і не сформулювали - що і треба було довести.