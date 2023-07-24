Обмеление Днепра в районе Днепрогэса стало критическим для работы станции, - "Укргидроэнерго"

Уровень воды в Днепре в районе Днепрогэса критически низок для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом рассказал генеральный директор Игорь Сирота в интервью Forbes, передает Цензор.НЕТ.

"Средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС составляет 12,05 м. Для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12-12,5 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прохождения отопительного сезона "Укргидроэнерго" вместе с проектным институтом надеются найти решение, чтобы станция могла работать на полную мощность и снабжать энергосистему балансирующими мощностями.

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