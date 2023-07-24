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Обмеление Днепра в районе Днепрогэса стало критическим для работы станции, - "Укргидроэнерго"

дніпрогес

Уровень воды в Днепре в районе Днепрогэса критически низок для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом рассказал генеральный директор Игорь Сирота в интервью Forbes, передает Цензор.НЕТ.

"Средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС составляет 12,05 м. Для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12-12,5 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прохождения отопительного сезона "Укргидроэнерго" вместе с проектным институтом надеются найти решение, чтобы станция могла работать на полную мощность и снабжать энергосистему балансирующими мощностями.

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Автор: 

Днепр (4417) ДнепроГЭС (29) Сирота Игорь (15)


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Топ комментарии
+22
Підвищення тарифів у два-три рази врятує ситуацію.
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24.07.2023 16:10
+13
Дніпрогес будували, коли ще не було КГЕС. Переживе
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24.07.2023 16:09
+5
до проходження опалювального сезону дощі та зменшення відбору на поливи зроблять свою справу природнім шляхом...
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24.07.2023 16:09
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Правила форума Совет форумчан
до проходження опалювального сезону дощі та зменшення відбору на поливи зроблять свою справу природнім шляхом...
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24.07.2023 16:09 Ответить
Дніпрогес будували, коли ще не було КГЕС. Переживе
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24.07.2023 16:09 Ответить
Гораздо позже каховской ГЭС была построена электростанция ДнепроГЕС-2 на существующей плотине днепрогеса, она уже проектировать с учётом уровня Каховского водохранилища
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24.07.2023 16:40 Ответить
Знести і одну, і другу - Дніпро повинен тікти, а не гнити
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24.07.2023 16:44 Ответить
Вибачаюсь, тЕкти, звісно...
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24.07.2023 16:48 Ответить
ага, аж до Киевской ГЕС все снести!! нафига нам судоходная река!!
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24.07.2023 16:49 Ответить
Жодна ГЕС Дніпровського каскаду, окрім ДніпроГЕСу, не впливає на судноходність Дніпра.
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24.07.2023 17:00 Ответить
а нафига нам речка-вонючка?
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24.07.2023 17:18 Ответить
Цікаво, яким чином низький рівень нижнього (скидного) б'єфу впливає на роботу гідротурбін? Хіба що трохи прискорює потік води через гідроагрегат, швидкість якого при проходженні через турбіну можна регулювати обмеженням розходу на вході.
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24.07.2023 16:48 Ответить
где-то читал, что может размывать фундамент
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24.07.2023 16:50 Ответить
Фундамент чого? Греблі? Дуже сумніваюсь. Бо ДніпроГЕС будували на "чистому" Дніпрі. Але, навіть, якщо і так, то насипати невеличку тимчасову греблю на виході з ДніпроГЕС-2 (яку будували пізніше), або трохи нижче за течією, яка підтримуватиме рівень нижнього б'єфу, ніхто не заважає.
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24.07.2023 16:58 Ответить
Как раз подобная преграда на выходе ГЕС-2 уже существует, но вероятно она недостаточная.
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24.07.2023 17:00 Ответить
Тоді у цій "вершині інженерної думки" нема жодного сенсу. Вона або має тримати рівень нижнього б'єфу, або не потрібна.
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24.07.2023 17:05 Ответить
кацапи крадуть воду
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24.07.2023 16:10 Ответить
Підвищення тарифів у два-три рази врятує ситуацію.
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24.07.2023 16:10 Ответить
Движение по крымскому мосту снова перекрыто

Крымские Партизаны
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24.07.2023 16:11 Ответить
Розібрати цей сталінський непотріб та зайнятися осетровими - більше користі буде.
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24.07.2023 16:27 Ответить
той "сталінський непотріб" будувався за відібране сраліним зерно наших розкуркулених прадідів, американськими інженерами й американськими технологіями.
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24.07.2023 16:36 Ответить
А який КПД у тих древніх генераторів ?
Що було добре для "лампочки ілліча", те не годиться для зарядної станції "Тесла".
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24.07.2023 16:40 Ответить
де ви такі неуки беретесь? жертви якої "школи"?
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24.07.2023 16:47 Ответить
А в якому конкретно пункті ми "неуки"?
Прошу пана сформулювати - сяйнути своїм інтелектом.
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24.07.2023 16:50 Ответить
якщо пан не розуміється в тому, що добре для "лампочки ілліча" і "недобре" для зарядних станцій для "тесли", тоді й формулювати нічого намає потреби. "древні" генератори допоможуть... розібратись..
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24.07.2023 16:58 Ответить
Ця ГЕС виробляє СМІХОВИННО мало енергії, порівнянно з АЕС, отже не потрібна.
А ви нічого так і не сформулювали - що і треба було довести.
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24.07.2023 17:04 Ответить
Господи, відгороди від таких ідіотів, завтра відмовишся відь свічки чи побутового генератора, коли буде темно, бо вони сміхотворно мало дають світла... постав АЕС, з умовою, після демонтаж Запоріжгесу й питання знімеш.
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24.07.2023 17:10 Ответить
Вам до психіатра. Тільки не кажіть йому з порогу, що він ідіот.
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24.07.2023 17:34 Ответить
хоч вас в нього можна знайти, ви мені не цікаві.
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24.07.2023 17:42 Ответить
Нецікавий? То чого стільки пустопорожніх коментів ?
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24.07.2023 18:33 Ответить
тупість, вона інколи задіває...
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24.07.2023 18:49 Ответить
Можете заздрити, але мовчки
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24.07.2023 19:12 Ответить
То ми повинні залишити те одоробло як пам'ять за заморених голодом? Чи як вдячність американським інженерам?
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24.07.2023 16:47 Ответить
не знаю, як коментувати невігластво і тупість.
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24.07.2023 16:49 Ответить
Тоді краще помовчати.
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24.07.2023 16:51 Ответить
Ні. Ми повинні залишити ДніпроГЕС для збереження можливості проходу суден від Дніпра (міста) до Запоріжжя (міста). А от Каховська ГЕС - не потрібна, навіть, з доплатою, а не те, що даром.
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24.07.2023 16:51 Ответить
будуйте обходний шлюзовий канал і не лізьте в экосистему Дніпра - він вже згнив та запліснявів від цього. Якась Панама це зробила, 80 км довжина.
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24.07.2023 17:16 Ответить
Пийте пігулки і не лізьте зі своїми порадами всесвітнього масштабу і такої самої тупості. Бо ще 40 років тому Дніпро "цвів" два тижні у серпні. А 50 років тому з нього нормально пили сиру воду. Один ДніпроГЕС великої шкоди не наробить. Як не робив її до будівництва Дніпровського каскаду ГЕС.
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24.07.2023 17:23 Ответить
Це мені відповідав і давав поради той, хто пігулки завджи випльовує. А так як мозок його деградував від цього, він не пам'ятає, що заболочування місцевості майже від одної греблі відбувається не одразу після будівництва, а за кілька десятків років.І я був би не правий, якщо цей факт не вивчили у США і не почали втіляти відповідні заходи навіть на річках з однією греблею. Розбор гребель для відновлення річок, які потерпають від ГЄС, це державна програма у США, на яку йдуть мильярдні асигнування, тому вам порада, праффесор, облиште мою скрому особу, не я це вивчав і не я це доказував.Претензіі про невігластво - пішить у міністерство енвайромент США.Мєлкім почєрком.
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24.07.2023 17:47 Ответить
Ваша особа може йти собі у будь-який спосіб у будь-якому напрямку, якщо цей напрямок співпадає з напрямком крейсеру "мокша". У процесі ходіння перегляньте карту ГЕС США.
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24.07.2023 19:15 Ответить
неук, в США станом на 2012 рік демонтували близько 50 гребель. А тепер прийшов час послати тебе на@уй. Киздуй, або бороздуй, читай газети перед тим як гавкати те, в чому не тямиш.Нічого особистого, це болячка більшості українців.
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24.07.2023 22:40 Ответить
Лікуй болячку. У дорозі вивчай карту ГЕС США. Напрям руху тобі зазначений.
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25.07.2023 06:48 Ответить
тобі треба ти й лікуй, для особисто обдарованих дубль три - США розбирає греблі, вивчай скільки розібрано.
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25.07.2023 18:08 Ответить
У дорозі пігулки не пропускай. І навчись читати те, що написано, а не свою дурню торочити.
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25.07.2023 20:36 Ответить
для особисто обдарованих дубль 4 - США розбирає греблі, вивчай скільки розібрано
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25.07.2023 20:56 Ответить
Не відволікайся від маршруту.
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26.07.2023 07:22 Ответить
невіглас,це твій любимий маршрут.
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26.07.2023 13:40 Ответить
Відійди від дзеркала і не відхиляйся від маршруту
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26.07.2023 17:13 Ответить
підходь до зеркала і повторюй вимогу
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26.07.2023 17:50 Ответить
Відійди від дзеркала і не відхиляйся від маршруту
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26.07.2023 19:42 Ответить
зроби селфі і повтори вимогу
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26.07.2023 22:52 Ответить
Не відволікайся від маршруту
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27.07.2023 08:36 Ответить
зроби селфі і повтори вимогу
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27.07.2023 16:27 Ответить
Дійдеш до руського корабля - напиши будь-що, щоб ми знали, що ти дістався свого заслуженого місця
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27.07.2023 18:46 Ответить
тобі треба ти й пиши.
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27.07.2023 19:00 Ответить
Я радий, що ти дістався мети своєї подорожі.
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27.07.2023 20:08 Ответить
брешеш.
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28.07.2023 21:42 Ответить
Бо саме там твоє місце. Облаштовуйся. Не відволікатиму
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28.07.2023 22:30 Ответить
Брехло, гавкни ещё что-нибудь .
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28.07.2023 22:47 Ответить
Українці припинили істи морську рибу, осетрових з Азову, отупіли від нестачі йоду і винен у цьому Дніпрогес.
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24.07.2023 17:21 Ответить
Одному хитровиййїбаному народу це вигідно.
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24.07.2023 17:35 Ответить
Двум.
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24.07.2023 17:48 Ответить
У кремлі сидить один, і поганяє другим.
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24.07.2023 18:30 Ответить
щоб її їсти потрібні гроші, а ДніпроГЕС тут ні до чого.
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24.07.2023 18:16 Ответить
Щоб її істи потрібно її розводити для народу, а не купляти за кордоном на віс золота.
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24.07.2023 18:19 Ответить
щоб її їсти потрібні гроші
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25.07.2023 00:12 Ответить
щоб ії істи потрібна адекватна цена а не гроші.
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25.07.2023 00:16 Ответить
ні, потрібні гроші, а не ціна
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25.07.2023 01:46 Ответить
брешеш
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25.07.2023 18:10 Ответить
ні, ти брешеш. правда зі мною. потрібні гроші.
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26.07.2023 02:45 Ответить
брешеш
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26.07.2023 13:42 Ответить
ні, ти брешеш. правда зі мною. людині потрібні гроші.
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26.07.2023 22:16 Ответить
брешеш
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26.07.2023 22:51 Ответить
ні, ти брешеш. правда зі мною. людині потрібні гроші.
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27.07.2023 02:40 Ответить
брешеш
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27.07.2023 16:28 Ответить
ні, ти брешеш. правда зі мною. людині потрібні гроші.
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27.07.2023 20:54 Ответить
знову брешеш
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28.07.2023 21:39 Ответить
ні, ти знову брешеш. правда зі мною. людині потрібні гроші.
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28.07.2023 22:29 Ответить
брехня
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24.07.2023 18:02 Ответить
а если заасфальтировать?
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24.07.2023 18:16 Ответить
седня по мостам ехал на велике и офигел от мелей островов порогов и ьбеоегов там такеи штуки торчат а под приображенским..жесть
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24.07.2023 18:24 Ответить
Слава ДніпроГЕСу!!! Хай буде завжди!!!
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27.07.2023 02:41 Ответить
 
 