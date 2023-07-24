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У Новій Москві впав безпілотник, - росЗМІ

бпла,росія

У Москві знову повідомляють про падіння БПЛА біля приватного будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Безпілотник упав біля приватного будинку у селищі Первомайське у Новій Москві", - йдеться в повідомленні.

За даними росЗМІ, пошкоджень та постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку безпілотниками.

Також читайте: "Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити український дрон, хоча стояв за 300 м від точки удару, - ЗМІ. КАРТА

Автор: 

безпілотник (4148) москва (1245)


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Топ коментарі
+8
Киздят как обычно. Это были боевые гуси из американских биолабораторий
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24.07.2023 22:26
+6
цель не в уроне. А в пиаре. Также как в потешных легионах Буданова и всем чем он занимается.
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24.07.2023 22:27
+5
Воно саме
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24.07.2023 22:18
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Вибухне, чи ні - люди не постраждають
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24.07.2023 22:16 Відповісти
Знову викинули бабло на смітник. Гаразд, він упав, але чому не вибухнув?

За даними росЗМІ, пошкоджень та постраждалих немає. Джерело:
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24.07.2023 22:16 Відповісти
Тому що його запустили москалі.
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24.07.2023 22:43 Відповісти
Воно саме
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24.07.2023 22:18 Відповісти
В России увидели "израильский след" в атаках беспилотников на Москву и Крым - ,удар 17 украинских дронов по военным объектам в Крыму, а также атака беспилотниками Москвы проводились аппаратами, которые похожи на устройства израильского производства.
Украинские беспилотники "Бобер" во многом имеют схожие характеристики с израильскими аппаратами, их дальность полета также составляет тысячу километров.
По-видимому, это израильтяне помогали, либо с их согласия какие-то элементы были скопированы"
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24.07.2023 22:22 Відповісти
Киздят как обычно. Это были боевые гуси из американских биолабораторий
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24.07.2023 22:26 Відповісти
Якщо не вибухнув,то може це іграшка?
Таке вже було. Тіло закрилоса в хаті,викликала поліцію,саперів - "бандерівськи бузпілотник" на городі впав!
А в цей час дітлахі шукали китайську іграшку - кольоровий літачок,який запускають з рогатки.
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24.07.2023 22:25 Відповісти
мені просто смішно впав ну і що направтє 50 80ть безпілотників нанесіть сутєвий урон кацапні
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24.07.2023 22:26 Відповісти
цель не в уроне. А в пиаре. Также как в потешных легионах Буданова и всем чем он занимается.
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24.07.2023 22:27 Відповісти
Отныне ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
Будут неспокойными
И это мы еще не начинали.....
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24.07.2023 22:27 Відповісти
Русня - ПВО и СВО нет но вы держитесь.....😂
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24.07.2023 22:30 Відповісти
Як ми повині реагувати на цю новину, пане Бутусов, радіти, сумувати чі дивуватись?
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24.07.2023 22:32 Відповісти
Жарить шашлыки.
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24.07.2023 22:33 Відповісти
А без підказки від Бутусова що жодна реакція не виникає?
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24.07.2023 22:46 Відповісти
Та на що там реагувати! Н1чого згначного не сталося, кр1м витрачених впусту грошей
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25.07.2023 02:06 Відповісти
Виникає - сум. Наш безпілотник упав біля Москви без толку. Нахрен такі новини?
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25.07.2023 08:00 Відповісти
Не факт що наш, а якщо наш то пролетів дуже багато і знайшов коридор поміж ППО.
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25.07.2023 09:03 Відповісти
Про ті наші БПЛА, що не долетіли до цілі розповість Московія, а наші ЗМІ повині доносити інфу про ті, що вразили ціль, за них Москва промовчить. Ось і весь хрен до копійки.
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25.07.2023 14:15 Відповісти
Надо бы сначала старую уничтожить, а потом уже за новую браться
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25.07.2023 08:39 Відповісти
 
 