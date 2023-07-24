У Новій Москві впав безпілотник, - росЗМІ

У Москві знову повідомляють про падіння БПЛА біля приватного будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Безпілотник упав біля приватного будинку у селищі Первомайське у Новій Москві", - йдеться в повідомленні.

За даними росЗМІ, пошкоджень та постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку безпілотниками.

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