У Новій Москві впав безпілотник, - росЗМІ
У Москві знову повідомляють про падіння БПЛА біля приватного будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Безпілотник упав біля приватного будинку у селищі Первомайське у Новій Москві", - йдеться в повідомленні.
За даними росЗМІ, пошкоджень та постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку безпілотниками.
Топ коментарі
+8 Олег Мандрівник #569779
показати весь коментар24.07.2023 22:26
+6 Nika Niko
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+5 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар24.07.2023 22:18
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За даними росЗМІ, пошкоджень та постраждалих немає. Джерело:
Украинские беспилотники "Бобер" во многом имеют схожие характеристики с израильскими аппаратами, их дальность полета также составляет тысячу километров.
По-видимому, это израильтяне помогали, либо с их согласия какие-то элементы были скопированы"
Таке вже було. Тіло закрилоса в хаті,викликала поліцію,саперів - "бандерівськи бузпілотник" на городі впав!
А в цей час дітлахі шукали китайську іграшку - кольоровий літачок,який запускають з рогатки.
Будут неспокойными
И это мы еще не начинали.....