В Новой Москве упал беспилотник, - росСМИ
В Москве снова сообщают о падении БПЛА возле частного дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Беспилотник упал возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве", - говорится в сообщении.
По данным РосСМИ, повреждений и пострадавших нет.
Напомним, ночью 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили об атаке беспилотниками.
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+8 Олег Мандрівник #569779
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За даними росЗМІ, пошкоджень та постраждалих немає. Джерело:
Украинские беспилотники "Бобер" во многом имеют схожие характеристики с израильскими аппаратами, их дальность полета также составляет тысячу километров.
По-видимому, это израильтяне помогали, либо с их согласия какие-то элементы были скопированы"
Таке вже було. Тіло закрилоса в хаті,викликала поліцію,саперів - "бандерівськи бузпілотник" на городі впав!
А в цей час дітлахі шукали китайську іграшку - кольоровий літачок,який запускають з рогатки.
Будут неспокойными
И это мы еще не начинали.....