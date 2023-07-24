В Новой Москве упал беспилотник, - росСМИ

В Москве снова сообщают о падении БПЛА возле частного дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Беспилотник упал возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве", - говорится в сообщении.

По данным РосСМИ, повреждений и пострадавших нет.

Напомним, ночью 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили об атаке беспилотниками.

Смотрите также: "Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить украинский дрон, хотя находился в 300 м. от точки удара, - СМИ. КАРТА