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Новости
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В Новой Москве упал беспилотник, - росСМИ

бпла,росія

В Москве снова сообщают о падении БПЛА возле частного дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Беспилотник упал возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве", - говорится в сообщении.

По данным РосСМИ, повреждений и пострадавших нет.

Напомним, ночью 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили об атаке беспилотниками.

Смотрите также: "Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить украинский дрон, хотя находился в 300 м. от точки удара, - СМИ. КАРТА

Автор: 

беспилотник (3586) москва (3073)


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Топ комментарии
+8
Киздят как обычно. Это были боевые гуси из американских биолабораторий
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24.07.2023 22:26
+6
цель не в уроне. А в пиаре. Также как в потешных легионах Буданова и всем чем он занимается.
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24.07.2023 22:27
+5
Воно саме
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24.07.2023 22:18
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Вибухне, чи ні - люди не постраждають
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24.07.2023 22:16 Ответить
Знову викинули бабло на смітник. Гаразд, він упав, але чому не вибухнув?

За даними росЗМІ, пошкоджень та постраждалих немає. Джерело:
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24.07.2023 22:16 Ответить
Тому що його запустили москалі.
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24.07.2023 22:43 Ответить
Воно саме
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24.07.2023 22:18 Ответить
В России увидели "израильский след" в атаках беспилотников на Москву и Крым - ,удар 17 украинских дронов по военным объектам в Крыму, а также атака беспилотниками Москвы проводились аппаратами, которые похожи на устройства израильского производства.
Украинские беспилотники "Бобер" во многом имеют схожие характеристики с израильскими аппаратами, их дальность полета также составляет тысячу километров.
По-видимому, это израильтяне помогали, либо с их согласия какие-то элементы были скопированы"
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24.07.2023 22:22 Ответить
Киздят как обычно. Это были боевые гуси из американских биолабораторий
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24.07.2023 22:26 Ответить
Якщо не вибухнув,то може це іграшка?
Таке вже було. Тіло закрилоса в хаті,викликала поліцію,саперів - "бандерівськи бузпілотник" на городі впав!
А в цей час дітлахі шукали китайську іграшку - кольоровий літачок,який запускають з рогатки.
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24.07.2023 22:25 Ответить
мені просто смішно впав ну і що направтє 50 80ть безпілотників нанесіть сутєвий урон кацапні
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24.07.2023 22:26 Ответить
цель не в уроне. А в пиаре. Также как в потешных легионах Буданова и всем чем он занимается.
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24.07.2023 22:27 Ответить
Отныне ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
Будут неспокойными
И это мы еще не начинали.....
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24.07.2023 22:27 Ответить
Русня - ПВО и СВО нет но вы держитесь.....😂
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24.07.2023 22:30 Ответить
Як ми повині реагувати на цю новину, пане Бутусов, радіти, сумувати чі дивуватись?
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24.07.2023 22:32 Ответить
Жарить шашлыки.
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24.07.2023 22:33 Ответить
А без підказки від Бутусова що жодна реакція не виникає?
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24.07.2023 22:46 Ответить
Та на що там реагувати! Н1чого згначного не сталося, кр1м витрачених впусту грошей
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25.07.2023 02:06 Ответить
Виникає - сум. Наш безпілотник упав біля Москви без толку. Нахрен такі новини?
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25.07.2023 08:00 Ответить
Не факт що наш, а якщо наш то пролетів дуже багато і знайшов коридор поміж ППО.
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25.07.2023 09:03 Ответить
Про ті наші БПЛА, що не долетіли до цілі розповість Московія, а наші ЗМІ повині доносити інфу про ті, що вразили ціль, за них Москва промовчить. Ось і весь хрен до копійки.
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25.07.2023 14:15 Ответить
Надо бы сначала старую уничтожить, а потом уже за новую браться
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25.07.2023 08:39 Ответить
 
 