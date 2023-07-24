США протидіятимуть усім, хто допомагатиме Росії в агресії проти Україні, - Держдеп

Сполучені Штати шукатимуть способів посилити заходи проти обходу вже запроваджених санкцій проти РФ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми протидіятимемо будь-якій компанії та будь-якій особі, яка допомагатиме Російській Федерації отримувати вигоди від цієї війни або вдаватиметься до дій на користь уряду РФ у цій війні", - сказав він.

Міллер нагадав, що Сполучені Штати запровадили цілий перелік санкцій проти третіх осіб. За його словами, ці зусилля продовжуватимуться й надалі.

Також, зазначив він, США разом із союзниками й партнерами шукатимуть способів посилити заходи проти обходу вже запроваджених обмежень.

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