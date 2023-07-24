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Новини Війна
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США протидіятимуть усім, хто допомагатиме Росії в агресії проти Україні, - Держдеп

путін,санкції

Сполучені Штати шукатимуть способів посилити заходи проти обходу вже запроваджених санкцій проти РФ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми протидіятимемо будь-якій компанії та будь-якій особі, яка допомагатиме Російській Федерації отримувати вигоди від цієї війни або вдаватиметься до дій на користь уряду РФ у цій війні", - сказав він.

Міллер нагадав, що Сполучені Штати запровадили цілий перелік санкцій проти третіх осіб. За його словами, ці зусилля продовжуватимуться й надалі.

Також, зазначив він, США разом із союзниками й партнерами шукатимуть способів посилити заходи проти обходу вже запроваджених обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні окупованих територій, - Держдеп США

Автор: 

Держдепартамент США (1625)


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Топ коментарі
+10
Китаи Іран -- головнні спонсори рашки
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24.07.2023 23:32
+7
Чергове бла-бла-бла.почніть хоча б з Грузії,яка забеспечує 80% контрабандних комплектуючих до ракет,якими провокують голод в світі.Давно пора тих "дружніх" підерів підвести під санкції.
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25.07.2023 00:06
+6
"Ми протидіятимемо будь-якій компанії та будь-якій особі, яка допомагатиме Російській Федерації отримувати вигоди від цієї війни або вдаватиметься до дій на користь уряду РФ у цій війні", - сказав він. Невже конгрес проголосує за визнання 3,14рації державою -спонсором тероризму ,а "вагнер" терористичною війсковою організацією???
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24.07.2023 23:28
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"Ми протидіятимемо будь-якій компанії та будь-якій особі, яка допомагатиме Російській Федерації отримувати вигоди від цієї війни або вдаватиметься до дій на користь уряду РФ у цій війні", - сказав він. Невже конгрес проголосує за визнання 3,14рації державою -спонсором тероризму ,а "вагнер" терористичною війсковою організацією???
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24.07.2023 23:28 Відповісти
Етодругоє. Партньори не зрозуміють.

(не будемо називати вголос такі назви, як Ізраїль, Індія, Близький Схід...)
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24.07.2023 23:34 Відповісти
Так, так-
объявить ********* врагом всей Галактики.

Пачиму конгресс сша этого не сделал!?

Вот если бы проголосовал… а так -«не считается».

Простой вопрос:
» Что было бы с Украиной без помощи сша ?».

Когда уже люди станут взрослыми?
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25.07.2023 00:33 Відповісти
Китаи Іран -- головнні спонсори рашки
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24.07.2023 23:32 Відповісти
Чергове бла-бла-бла.почніть хоча б з Грузії,яка забеспечує 80% контрабандних комплектуючих до ракет,якими провокують голод в світі.Давно пора тих "дружніх" підерів підвести під санкції.
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25.07.2023 00:06 Відповісти
не, они пока аж целую киргизию зачмарили
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25.07.2023 00:17 Відповісти
и даже китаю, который продал раше беспилотники?
или держдеп научился у зеленского хорошо трындеть?!
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25.07.2023 00:16 Відповісти
«Ми протидіятимемо будь-якій компанії та будь-якій особі, яка допомагатиме Російській Федерації отримувати вигоди від цієї війни » Более 80% иностранной электроники в ракетах РФ произведено в США - группа Ермака-Макфола. ???.
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25.07.2023 00:34 Відповісти
Юра, ты сам считал проценты?

Получается -80% американской электроники в комплектующих русских ракет?

Ты, знаешь, в США трудно найти продукт в котором было бы 80% американской электроники. Большинство электроники изготовлено в Китае или Южной Корее.
Не в США.

Проверяй информацию перед распространением
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25.07.2023 00:47 Відповісти
100% китайской электроники
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25.07.2023 07:33 Відповісти
Щось не бачу як у росії зменшується кількість виготовляємих ракет з американських компонентів...
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25.07.2023 09:43 Відповісти
 
 