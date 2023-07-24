США протидіятимуть усім, хто допомагатиме Росії в агресії проти Україні, - Держдеп
Сполучені Штати шукатимуть способів посилити заходи проти обходу вже запроваджених санкцій проти РФ.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми протидіятимемо будь-якій компанії та будь-якій особі, яка допомагатиме Російській Федерації отримувати вигоди від цієї війни або вдаватиметься до дій на користь уряду РФ у цій війні", - сказав він.
Міллер нагадав, що Сполучені Штати запровадили цілий перелік санкцій проти третіх осіб. За його словами, ці зусилля продовжуватимуться й надалі.
Також, зазначив він, США разом із союзниками й партнерами шукатимуть способів посилити заходи проти обходу вже запроваджених обмежень.
Топ коментарі
+10 Валентин Коваль #550884
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+7 Лис Микита #575773
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+6 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Пачиму конгресс сша этого не сделал!?
Вот если бы проголосовал… а так -«не считается».
Простой вопрос:
» Что было бы с Украиной без помощи сша ?».
Когда уже люди станут взрослыми?
или держдеп научился у зеленского хорошо трындеть?!
Получается -80% американской электроники в комплектующих русских ракет?
Ты, знаешь, в США трудно найти продукт в котором было бы 80% американской электроники. Большинство электроники изготовлено в Китае или Южной Корее.
Не в США.
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