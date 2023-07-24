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Новини Війна
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Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні окупованих територій, - Держдеп США

зсу

Україна має все необхідне для здійснення контрнаступу та визволення окупованих росіянами територій.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні територій, які були тимчасово окуповані Росією", - зазначив він.

Представник Держдепу зазначив, що з точки зору США, Україна має все необхідне для проведення контрнаступу.

"Ми надали їм величезну кількість військового обладнання, як і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі, і ми будемо продовжувати це робити. Ви можете очікувати на анонс військової допомоги найближчими днями", - додав Міллер.

Також читайте: Росіяни готують "операцію під чужим прапором" у Чорному морі, - Держдеп США

Автор: 

Держдепартамент США (1625) деокупація (950)


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Топ коментарі
+15
Чомусь дратують ці похвали. Якісь вони фальшиві на вигляд.
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24.07.2023 22:52
+9
Треба на справи дивитися, а не на дешеві компліменти. Зброї мало. А компліментів багато. Тільки компліментами окупантів не виженеш.
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24.07.2023 23:01
+8
Зеленим перемога не потрібна.
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24.07.2023 22:51
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Зеленим перемога не потрібна.
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24.07.2023 22:51 Відповісти
Чомусь дратують ці похвали. Якісь вони фальшиві на вигляд.
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24.07.2023 22:52 Відповісти
А може ти фальшива?Чи фарш твій дешевий сфальшований?
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24.07.2023 23:00 Відповісти
Треба на справи дивитися, а не на дешеві компліменти. Зброї мало. А компліментів багато. Тільки компліментами окупантів не виженеш.
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24.07.2023 23:01 Відповісти
Слухай, йди у президенти, об'являй повну мобілізацію, закривай повністю кордони и америка дасть тобі те, про що ти тут скиглиш.А то бял, 8 мильонів втекло і зброю давай.
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24.07.2023 23:03 Відповісти
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24.07.2023 23:07 Відповісти
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24.07.2023 23:33 Відповісти
це світлина того, що робила Україна останні 30 років у військовій галузі.
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25.07.2023 00:18 Відповісти
вгамуйтеся
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25.07.2023 00:21 Відповісти
схаменіться
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25.07.2023 01:10 Відповісти
А в тих що не втекли все є?Не пробував з бійцями поспілкуватись?
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25.07.2023 09:51 Відповісти
Не все є, тому я донатив наприклад 3 штурмовій на автівки по їх особистому проханні у телеграмі.
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25.07.2023 18:06 Відповісти
Так, ти сліпа?!

Справ не бачишь?

Не бачишь скільки США дали Україні вже?
І деб була Україна без допомоги США?
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25.07.2023 01:00 Відповісти
Краще б Держдеп США розповів про "неймовірні успіхи" американської дипломатії і "неймовірну" ефективність дій НАТО, коли б Ердоган перекрив російським судам прохід через Босфор до закінчення війни.
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25.07.2023 00:14 Відповісти
"Представник Держдепу зазначив, що з точки зору США, Україна має все необхідне для проведення контрнаступу."
======
Ц з точки зору Госдепу Україна має все необхідне, аж ніяк не з точки зору військових США, особливо тих хто у відставці.
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24.07.2023 22:53 Відповісти
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24.07.2023 22:53 Відповісти
> Представник Держдепу зазначив, що з точки зору США, Україна має все необхідне для проведення контрнаступу.

Літаків немає, абрамсів немає, atacms немає, техніки дляя розмінування 15% від того що нам обіцяли , снаряди в дефіциті ( тому передають касетні ) . Чого вам ще треба, давайте наступайте !
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24.07.2023 22:55 Відповісти
літакі є, льотчиків немає. Може ти за штурвал сядеш?
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24.07.2023 23:01 Відповісти
скільки дають літаків, фантазере?
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24.07.2023 23:06 Відповісти
ви притомниий? Які літаки без льотчиків? Що тобі ще дать, може завод іntel? Ви, праффесор, запустите виробництво? Ні? А чого?
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24.07.2023 23:17 Відповісти
Другий місяць на навчання ніяк не їдуть, звідки їм взятись?
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24.07.2023 23:26 Відповісти
Вони вже давно навчені, під грифом совсек, зараз йдуть льотні випробування.
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24.07.2023 23:30 Відповісти
Якщо це так то про це треба мовчати і вдвічі більше нити про потребу навчання.
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25.07.2023 09:10 Відповісти
Ви заперечуєте, що не літаків немає (ніби літаки є), а льотчиків немає. Моя теза: немає ні льотчиків, ні літаків. І поява льотчиків не гарантує, що f-16 одразу з ними з'являться в день закінчення навчання.
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24.07.2023 23:27 Відповісти
після навчань як у нас було, ймовірно повинна бути практика.
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24.07.2023 23:31 Відповісти
тоді що є???
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24.07.2023 23:23 Відповісти
є розуміння того, що Україна 30 років вела зухвалий дерибан ВПК, а зараз скиглить дайте зброю.
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24.07.2023 23:29 Відповісти
коли Україна вмивається кровью сьогодні , хоронить щодня сотні українців, рашист руйнує українські міста і села ,то Твоє "є розуміння того, що Україна 30 років вела зухвалий дерибан ВПК, а зараз скиглить дайте зброю." точно із "лікарні 2 ""нехай знищують дальше" нє???
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24.07.2023 23:34 Відповісти
це заява по вашому марна? Хай надалі нами керують покидьки типа кучми та кравчука?
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24.07.2023 23:35 Відповісти
Ти не відповів -"нехай знищують дальше" нє???.а кучму з крвавчуком міг сюда притулити теж "є розуміння того, що Україна 30 років вела зухвалий дерибан ВПК, а зараз скиглить дайте зброю."щоб знищити рашиста ЗСУ потрібно зброї дуже багато і різьної" -це головне,а те прощо з лікарні виють,чи скиглять , ніяким чином Україні і її народу не допоможе.
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24.07.2023 23:40 Відповісти
ти сказав - нехай знищують дальше
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24.07.2023 23:41 Відповісти
точно пацієнт
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24.07.2023 23:42 Відповісти
це неточно
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24.07.2023 23:43 Відповісти
якщо би в часі Другої Світової війни ,американці використовували Твою логіку,совковий союз був би окупований фріцом
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24.07.2023 23:48 Відповісти
ти не здивуєшся, якщо саме логіку американців я тобі вище довів і цитував? Тому відчепись від моєї скромної особи - пиши в госдеп дрібним почерком..
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25.07.2023 00:14 Відповісти
годі вже
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25.07.2023 00:23 Відповісти
Дурень хоча б в американських військових спитав, як воно - наступати без підтримки авіації.
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24.07.2023 23:00 Відповісти
А їм звідки знати).
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24.07.2023 23:27 Відповісти
Розовые пони как и ***** живут в своём сказочном мире.
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24.07.2023 23:08 Відповісти
я вдягав окуляри для лазеру - навіть за бухломи йти передумав.
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24.07.2023 23:37 Відповісти
Ми надали їм величезну кількість військового обладнання - ну так і кацапи не з пустими руками прийшли…..

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24.07.2023 23:10 Відповісти
и непустые руки кацапов - это те деньги, которые им платил и платит запад...
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25.07.2023 00:20 Відповісти
миллер, а можно поподробнее про успехи? а то нам отсюда это как-то плохо видно
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25.07.2023 00:19 Відповісти
Ще одна з « плохім зернини»

Плохо ей видно как сражаются воїни ЗСУ и как выгразают по метру , освобождая землю Украины.
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25.07.2023 00:59 Відповісти
Цікаво, що б на це сказали військові. Дійсно їм усього вистачає для контрнаступу?
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25.07.2023 00:38 Відповісти
Позиция США крайне подлая и циничная. США предоставляют Украине исключительно оборонительное вооружение - потому что Украина не соглашается на территориальные уступки РФ.
США делают всё, чтобы война тянулась как можно дольше.
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25.07.2023 06:08 Відповісти
Михуил, а чего ни слова про позицию ху&ла?!

Чего молчишь. « что позиция фашистской параши « подлая и циничная»?!

Что путлер =ху&ло?

Почему матюкаещь ТОЛЬКО главного союзника Украины- США?!
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25.07.2023 16:18 Відповісти
 
 