Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні окупованих територій, - Держдеп США

Україна має все необхідне для здійснення контрнаступу та визволення окупованих росіянами територій.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні територій, які були тимчасово окуповані Росією", - зазначив він.

Представник Держдепу зазначив, що з точки зору США, Україна має все необхідне для проведення контрнаступу.

"Ми надали їм величезну кількість військового обладнання, як і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі, і ми будемо продовжувати це робити. Ви можете очікувати на анонс військової допомоги найближчими днями", - додав Міллер.

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