Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні окупованих територій, - Держдеп США
Україна має все необхідне для здійснення контрнаступу та визволення окупованих росіянами територій.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні територій, які були тимчасово окуповані Росією", - зазначив він.
Представник Держдепу зазначив, що з точки зору США, Україна має все необхідне для проведення контрнаступу.
"Ми надали їм величезну кількість військового обладнання, як і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі, і ми будемо продовжувати це робити. Ви можете очікувати на анонс військової допомоги найближчими днями", - додав Міллер.
Топ коментарі
+15 Людмила Полякова #573716
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+9 Людмила Полякова #573716
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Справ не бачишь?
Не бачишь скільки США дали Україні вже?
І деб була Україна без допомоги США?
======
Ц з точки зору Госдепу Україна має все необхідне, аж ніяк не з точки зору військових США, особливо тих хто у відставці.
Літаків немає, абрамсів немає, atacms немає, техніки дляя розмінування 15% від того що нам обіцяли , снаряди в дефіциті ( тому передають касетні ) . Чого вам ще треба, давайте наступайте !
Плохо ей видно как сражаются воїни ЗСУ и как выгразают по метру , освобождая землю Украины.
США делают всё, чтобы война тянулась как можно дольше.
Чего молчишь. « что позиция фашистской параши « подлая и циничная»?!
Что путлер =ху&ло?
Почему матюкаещь ТОЛЬКО главного союзника Украины- США?!