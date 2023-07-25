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Новини
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Українська розвідка перехопила секретну доповідь, яка підтверджує саботаж Росією домовленостей щодо зернової угоди

зерно,зернові

Росіяни намагалися максимально зменшити обсяг продовольства, яке вивозилося з України в межах зернової угоди. ГУР МО перехопило секретну доповідь для вищого воєнно-політичного керівництва країни-окупанта, в якій розкриваються технології, що використовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору та призвели до остаточного розриву угоди.

Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ. 

Згідно з оприлюдненим документом, російська частина Спільного координаційного центру бачила своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке експортувалося в межах угоди. Зокрема, в доповіді вказано:

"Якісна перевірка суден також була одним із ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби".

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Зазначається, що заходи зі зриву Зернової угоди були розбиті на декілька етапів. Спочатку, за ініціативи російського диктатора Путіна, 29.жовтня по 3 листопада минулого року, була призупинена участь РФ у зерновій угоді. Це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді.

Українська розвідка перехопила секретну доповідь, яка підтверджує саботаж Росією домовленостей щодо зернової угоди 01

Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

Завдяки цим заходами росіяни змогли "ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти й значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тонн вантажів". Росіяни звітують, що "найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тонн припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023).

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Окрему увагу було звернено на зриві поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: "Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях".

Українська розвідка перехопила секретну доповідь, яка підтверджує саботаж Росією домовленостей щодо зернової угоди 02

У підсумку автори Доповіді повідомляють: "Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні подібних задач, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни".

"Документ свідчить, що всі дії по зриву Зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації", - зазначили в українській розвідці.

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Кацапня воює з Україною тотально. За всіма напрямками. А у нас хіхоньки в "смт Інгулець", голі сраки речниць держорганів по Парижах, та казочки ветерана боїв на Халхін-Голі абдрістовіча.
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25.07.2023 10:58 Відповісти
Зернова угода с самого початку була в інтересах Путлера: 1) принизливий огляд російською комісією всіх іноземних суден, що пливуть в українські порти, що таким чином підтверджував всьому світу, що Чорне море належить Московії 2)штучне створення черг до 100 суден шляхом безпричинної зупинки оглядів 3) зняття багатьох санкцій, накладених на Московію. Так 8-й пакет санкцій повністю анулював санкції накладені 7-м пакетом.4) викреслили Путлера з-поміж осіб нерукостислих і внесли до числа осіб договороспроможних 5) створення загрози як і в подальших переговорах з Путлером, Україна, Туреччина та ООН йшли б йому назустріч.
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25.07.2023 11:10 Відповісти
Какие у вас были ожидания от РФ в этой позорной сделке? Что они еще должны сделать, чтобы с ними перестали вообще идти на контакт?
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25.07.2023 11:17 Відповісти
Отношение к раше не зависит от их действий. Это парадокс мировой политики. Если взять общеизвестные факты 20 века о преступлениях раши против людей, то даже очень спорная цифра 4 миллиона жертв Аушвица это ничто, в сравнении с ГУЛАГом. Причем США с бодрым задором поставляли в рашу целые заводы, когда в системе лагерей ГУЛАГ уничтожались миллионы людей, включая евреев. А вот с Третьим Рейхом они какого-то хера в сентябре 1939-го решили воевать, хотя на тот момент Аушвиц даже в чертежах еще врядли существовал.
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25.07.2023 11:57 Відповісти
В те времена все такие были и США не были мировым полицейским.
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25.07.2023 15:18 Відповісти
Кацапы эффективно работали а терпилы эффективно терпели.
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25.07.2023 11:34 Відповісти
під0ри збирають методи шантажу і залякування людей
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25.07.2023 19:27 Відповісти
skurwysyny kacapskie
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31.07.2023 16:46 Відповісти
 
 