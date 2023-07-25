Українська розвідка перехопила секретну доповідь, яка підтверджує саботаж Росією домовленостей щодо зернової угоди

Росіяни намагалися максимально зменшити обсяг продовольства, яке вивозилося з України в межах зернової угоди. ГУР МО перехопило секретну доповідь для вищого воєнно-політичного керівництва країни-окупанта, в якій розкриваються технології, що використовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору та призвели до остаточного розриву угоди.

Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оприлюдненим документом, російська частина Спільного координаційного центру бачила своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке експортувалося в межах угоди. Зокрема, в доповіді вказано:

"Якісна перевірка суден також була одним із ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби".

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Зазначається, що заходи зі зриву Зернової угоди були розбиті на декілька етапів. Спочатку, за ініціативи російського диктатора Путіна, 29.жовтня по 3 листопада минулого року, була призупинена участь РФ у зерновій угоді. Це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді.

Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

Завдяки цим заходами росіяни змогли "ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти й значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тонн вантажів". Росіяни звітують, що "найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тонн припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023).

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Окрему увагу було звернено на зриві поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: "Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях".

У підсумку автори Доповіді повідомляють: "Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні подібних задач, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни".

"Документ свідчить, що всі дії по зриву Зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації", - зазначили в українській розвідці.