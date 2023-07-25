Украинская разведка перехватила секретный доклад, подтверждающий саботаж Россией договоренностей по зерновому соглашению

Россияне пытались максимально снизить объем продовольствия, которое вывозилось из Украины в пределах зернового соглашения. ГУР МО перехватило секретный доклад для высшего военно-политического руководства страны-оккупанта, в котором раскрываются технологии, которые использовались для препятствования реализации работы зернового коридора и привели к окончательному разрыву соглашения.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованному документу, российская часть Совместного координационного центра видела своей главной задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое экспортировалось в рамках соглашения. В частности, в докладе указано:

"Качественная проверка судов также являлась одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток.

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Отмечается, что меры по срыву Зерновой сделки были разбиты на несколько этапов. Первоначально, по инициативе российского диктатора Путина, 29 октября по 3 ноября прошлого года, было приостановлено участие РФ в зерновом соглашении. Это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн. в октябре до 2,6 в ноябре.

Следующий этап – меры по ограничению допуска судов в порт Южный, уменьшение количества инспекционных команд (в пределах двух), остановки регистрации зерновозов.

Благодаря этим мерам россияне смогли "эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов". Россияне отчитываются, что "наименьшее количество продовольствия, экспортировавшегося из украинских портов 7,8 млн тонн пришлось на третий этап Инициативы (с 19 марта по 17 июля 2023 года).

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Отдельное внимание было обращено на срыв поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы: "Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях".

В итоге авторы Доклада сообщают: "Накопленный архив знаний позволит при решении подобных задач достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

"Документ свидетельствует, что все действия по срыву зернового соглашения – часть единого заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации", - отметили в украинской разведке.