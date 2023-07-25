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Украинская разведка перехватила секретный доклад, подтверждающий саботаж Россией договоренностей по зерновому соглашению

зерно,зернові

Россияне пытались максимально снизить объем продовольствия, которое вывозилось из Украины в пределах зернового соглашения. ГУР МО перехватило секретный доклад для высшего военно-политического руководства страны-оккупанта, в котором раскрываются технологии, которые использовались для препятствования реализации работы зернового коридора и привели к окончательному разрыву соглашения.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованному документу, российская часть Совместного координационного центра видела своей главной задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое экспортировалось в рамках соглашения. В частности, в докладе указано:

"Качественная проверка судов также являлась одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток.

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Отмечается, что меры по срыву Зерновой сделки были разбиты на несколько этапов. Первоначально, по инициативе российского диктатора Путина, 29 октября по 3 ноября прошлого года, было приостановлено участие РФ в зерновом соглашении. Это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн. в октябре до 2,6 в ноябре.

Украинская разведка перехватила секретный доклад, подтверждающий саботаж Россией договоренностей по зерновому соглашению 01

Следующий этап – меры по ограничению допуска судов в порт Южный, уменьшение количества инспекционных команд (в пределах двух), остановки регистрации зерновозов.

Благодаря этим мерам россияне смогли "эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов". Россияне отчитываются, что "наименьшее количество продовольствия, экспортировавшегося из украинских портов 7,8 млн тонн пришлось на третий этап Инициативы (с 19 марта по 17 июля 2023 года).

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Отдельное внимание было обращено на срыв поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы: "Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях".

Украинская разведка перехватила секретный доклад, подтверждающий саботаж Россией договоренностей по зерновому соглашению 02

В итоге авторы Доклада сообщают: "Накопленный архив знаний позволит при решении подобных задач достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

"Документ свидетельствует, что все действия по срыву зернового соглашения – часть единого заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации", - отметили в украинской разведке.

зерно (1070) разведка (4171) россия (95497) зерновой коридор (226)


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Кацапня воює з Україною тотально. За всіма напрямками. А у нас хіхоньки в "смт Інгулець", голі сраки речниць держорганів по Парижах, та казочки ветерана боїв на Халхін-Голі абдрістовіча.
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25.07.2023 10:58 Ответить
Зернова угода с самого початку була в інтересах Путлера: 1) принизливий огляд російською комісією всіх іноземних суден, що пливуть в українські порти, що таким чином підтверджував всьому світу, що Чорне море належить Московії 2)штучне створення черг до 100 суден шляхом безпричинної зупинки оглядів 3) зняття багатьох санкцій, накладених на Московію. Так 8-й пакет санкцій повністю анулював санкції накладені 7-м пакетом.4) викреслили Путлера з-поміж осіб нерукостислих і внесли до числа осіб договороспроможних 5) створення загрози як і в подальших переговорах з Путлером, Україна, Туреччина та ООН йшли б йому назустріч.
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25.07.2023 11:10 Ответить
Какие у вас были ожидания от РФ в этой позорной сделке? Что они еще должны сделать, чтобы с ними перестали вообще идти на контакт?
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25.07.2023 11:17 Ответить
Отношение к раше не зависит от их действий. Это парадокс мировой политики. Если взять общеизвестные факты 20 века о преступлениях раши против людей, то даже очень спорная цифра 4 миллиона жертв Аушвица это ничто, в сравнении с ГУЛАГом. Причем США с бодрым задором поставляли в рашу целые заводы, когда в системе лагерей ГУЛАГ уничтожались миллионы людей, включая евреев. А вот с Третьим Рейхом они какого-то хера в сентябре 1939-го решили воевать, хотя на тот момент Аушвиц даже в чертежах еще врядли существовал.
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25.07.2023 11:57 Ответить
В те времена все такие были и США не были мировым полицейским.
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25.07.2023 15:18 Ответить
Кацапы эффективно работали а терпилы эффективно терпели.
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25.07.2023 11:34 Ответить
під0ри збирають методи шантажу і залякування людей
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25.07.2023 19:27 Ответить
skurwysyny kacapskie
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31.07.2023 16:46 Ответить
 
 