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"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Шепетівку

укрзалізниця

Рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал АТ "Укрзалізниці".

"Рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено. Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом", - ідеться у повідомленні.

Наразі затримується низка маршрутів. Зокрема, поїзд №3 Запоріжжя - Ужгород затримується на 4 години 30 хвилин; поїзд №96 Рахів - Київ – на 2 години 30 хвилин; поїзд №87 Запоріжжя - Ковель – на 6 годин.

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Нагадаємо, зранку через обстріли було тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку.

Автор: 

потяг (1969) Укрзалізниця (6841)


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Респект! Молодці!!
Відчувається керівна роль єрмака, без нього ніяк…
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25.07.2023 11:38 Відповісти
 
 