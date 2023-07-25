У безпековому плані ядерна зброя у Білорусі для України та Європи принципово нічого не змінює, - ГУР МО

Розміщення ядерної зброї, яку передала Росія на територію Білорусі, у безпековому плані ані для Європи, ані для України нічого не змінює.

Про це у телемарафоні сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у відповідь на питання, чи є реальністю інформація щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі, пише Цензор.НЕТ.

"Уже всі в принципі сказали, що це - реальність. Для чого нам це заперечувати? Але головне – а що це для України принципово змінює? Відповідь проста – нічого", - заявив Юсов.

На питання, для чого це було зроблено і на кого було розраховано, він висловив думку щодо повторення, зокрема, Карибської кризи, лише уже ближчої й меншої за масштабом.

"На території Білорусі все одно залишається російська ядерна зброя. Але глобально у безпековому плані ані для Європи, ані для України це нічого не змінює", - зазначив представник ГУР.

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Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що значна частина російської ядерної зброї, яку планується завезти до Білорусі, вже перебуває на території країни.