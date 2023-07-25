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У безпековому плані ядерна зброя у Білорусі для України та Європи принципово нічого не змінює, - ГУР МО

зброя,росія,ядерна

Розміщення ядерної зброї, яку передала Росія на територію Білорусі, у безпековому плані ані для Європи, ані для України нічого не змінює.

Про це у телемарафоні сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у відповідь на питання, чи є реальністю інформація щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі, пише Цензор.НЕТ.

"Уже всі в принципі сказали, що це - реальність. Для чого нам це заперечувати? Але головне – а що це для України принципово змінює? Відповідь проста – нічого", - заявив Юсов.

На питання, для чого це було зроблено і на кого було розраховано, він висловив думку щодо повторення, зокрема, Карибської кризи, лише уже ближчої й меншої за масштабом.

"На території Білорусі все одно залишається російська ядерна зброя. Але глобально у безпековому плані ані для Європи, ані для України це нічого не змінює", - зазначив представник ГУР.

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Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що значна частина російської ядерної зброї, яку планується завезти до Білорусі, вже перебуває на території країни.

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Білорусь (7929) розвідка (3858) ядерна зброя (1152)


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Розміщення ядерної зброї, яку передала Росія на територію Білорусі, у безпековому плані ані для Європи, ані для України нічого не змінює , з такою логікою від ГУР , Будапештський папір би не пілписувався від слова "взагалі" і Україна на сьогодні мала би МБР,та стратегічну авіацію
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25.07.2023 14:45 Відповісти
Якщо б у бабусі був би йух вона була б дідусем. Справу давно вже зроблено, тепер тільки можеш кучмі сказати велике спасибі, йому у Лондоні це дуже сподобається.
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25.07.2023 14:53 Відповісти
Якщо б у бабусі був би йух вона була б дідусем. Справу давно вже зроблено, тепер тільки можеш рашистському куйлу сказати велике спасибі,і бульбенфюреру (де вони знаходяться мені до лампочки,як і до лампочки де знаходиться кучмар)
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25.07.2023 15:27 Відповісти
Нарешті зрозуміли
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25.07.2023 14:46 Відповісти
Хоч ядерна, хоч водородна, хоч термоядерна, кнопки у бульбашного ************* всерівно немає. Йому іржавого лайна 50-60х р.р. виробництва навезли а він і зрадів, буде чим всіх навкруги лякати. Відтепер буде сторожем цих сховищ та складів працювати. Дурний дядько….
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25.07.2023 14:49 Відповісти
У безпековому плані, здача своєї ядерної зброї в обмін на буси, для України багато чого змінило...
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25.07.2023 14:57 Відповісти
Якби в штатах були при пам*яті вже давно розмістили її в Польщі прямо навпроти кацапської. Найсильніша країна світу веде себе як сцикливий цуцик.
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25.07.2023 16:10 Відповісти
 
 