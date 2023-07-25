Рашисти вдарили по Комишанах на Херсонщині, є влучання у приватні будинки, поранено жінку
Російські загарбники вдарили по Комишанах на Херсонщині, снаряди влучили у приватні будинки, внаслідок чого поранено жінку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Близько 13 години російські війська вкрили вогнем селище. Снаряди влучили в приватні будинки. Поранення дістала 58-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Зазнчається, що постраждалі доставили до лікарні, у неї численні забої та садна. Медики надали необхідну допомогу. Далі жінка лікуватиметься амбулаторно.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар25.07.2023 14:14 Відповісти Мені подобається 1
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