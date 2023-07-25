Рашисти вдарили по Комишанах на Херсонщині, є влучання у приватні будинки, поранено жінку

Російські загарбники вдарили по Комишанах на Херсонщині, снаряди влучили у приватні будинки, внаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Близько 13 години російські війська вкрили вогнем селище. Снаряди влучили в приватні будинки. Поранення дістала 58-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Зазнчається, що постраждалі доставили до лікарні, у неї численні забої та садна. Медики надали необхідну допомогу. Далі жінка лікуватиметься амбулаторно.

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