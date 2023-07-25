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Новини Війна
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Київ збільшить фінансування ЗСУ до 5 млрд - кошти підуть на дрони та антидроновий захист, - Кличко

київрада

Київ збільшить видатки з міського бюджету на допомогу військовим в декілька разів – до 5 млрд грн.

Про це повідомив під час сесії Київської міської ради мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ. Мер також виступив з ініціативою законодавчо розширити можливість громад допомагати захисникам.

"На сьогоднішньому засіданні Київради збільшимо фінансування столицею сил оборони до 5 млрд гривень. Нагадаю, минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва ми з вами виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року – понад 380 мільйонів. Тобто, загалом – понад 1,2 мільярда. І ми продовжуємо виділяти кошти. А також залучати допомогу від іноземних партнерів. Ми реагуємо на всі звернення наших підрозділів", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що, за законом, напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Громади мають право фінансувати лише потреби військових підрозділів, зареєстрованих на їхній території, або тих, що входять до сил оборони того чи іншого міста.

Тому мер Києва виступив з ініціативою внести зміни до законодавства, щоб розширити можливості громад щодо допомоги військовим.

Також читайте: Кличко ініціює позачергову сесію Київради: Більше дронів та коштів на допомогу ЗСУ

"Парламент має законодавчо врегулювати питання фінансування містами потреб військових. Щоб ми могли виділяти кошти підрозділам, що зареєстровані не тільки в нашій громаді. А також – ми повинні розуміти реальні потреби, що саме треба закупати. А не загально дрони. Які саме, кому саме, в якій кількості? До того ж нашим захисникам потрібно ще багато чого, - починаючи з засобів антидронового захисту, наприклад", - наголосив Кличко.

Він також запропонував механізм, щоб зробити роботу із допомоги армії системною та ефективною.

"Щоб це була системна робота, пропоную створити Координаційну раду міських та селищних голів з Генштабом, Міністерством оборони, які знають потреби і чого де не вистачає. Створити на платформі Асоціації міст, яка об’єднує громади. Щоб зусилля місцевого самоврядування були скоординованими і максимально ефективними. Громадський контроль за цим може здійснювати громадська рада, створена нещодавно при Міністерстві оборони. Щоб процес був відкритим і зрозумілим суспільству", - підкреслив Кличко.

Читайте також: Понад 1,2 млрд грн виділено Києвом на допомогу військовим підрозділам, - Кличко

Автор: 

Київ (19457) Київрада (794) Кличко Віталій (3512)


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Топ коментарі
+15
Чекаємо на обшуки ДБР/нацполіції в Київраді. Такої зради ОП ще не бачила!!!
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25.07.2023 16:36
+13
Київ фінасує дрони, а держбюджет фінансує серіали. *******!
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25.07.2023 16:34
+11
********, обратите внимание - ни копейки на дебильные сериалы для дебилов!
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25.07.2023 16:28
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********, обратите внимание - ни копейки на дебильные сериалы для дебилов!
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25.07.2023 16:28 Відповісти
ага....і всього лише на 17 місяць війни
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25.07.2023 16:44 Відповісти
А что, когда то Киев выделял деньги, во время войны, на дебильные сериалы для дебилов?
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25.07.2023 17:07 Відповісти
Та ви шоо? Ви що хочете щоб різникоффа ''шляк трафив''-такі гроші повз його липких руцьок пропливуть і нічого йому не дістанеться!
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25.07.2023 16:32 Відповісти
Ну, зараз зе-монобільшість почнуть Кличка обмазувати своїм л-ом- квартальним же ж треба виділяти на серіальчики, а не на ото "ваше ЗСУ". ((
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25.07.2023 16:33 Відповісти
Київ фінасує дрони, а держбюджет фінансує серіали. *******!
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25.07.2023 16:34 Відповісти
Чекаємо на обшуки ДБР/нацполіції в Київраді. Такої зради ОП ще не бачила!!!
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25.07.2023 16:36 Відповісти
У Київавтодорі - вже. Бруківку будуть рахувати.
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25.07.2023 17:59 Відповісти
Те, що фінансування сил оборони збільшили, то чудово.
Зле, що 5 млрд., то лише 3 "львівські арсенали" від "шалтайболтая по 17". А подібних схем у нього тільки на минулому тижні більше трьох вилізло. І нічого тим шакалам за це не буде.
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25.07.2023 16:56 Відповісти
Завтра до Кличка прийдуть офісні маскі-шоу з перевірками.
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25.07.2023 17:43 Відповісти
 
 