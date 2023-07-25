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Новини
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Російський винищувач пошкодив американський дрон над Сирією

безпілотник,reaper,mq9

23 липня, у небі над Сирією, Російський винищувач наблизився до американського БПЛА MQ-9 Reaper на відстань кількох метрів та випустив сигнальні ракети, пошкодивши дрон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  The Guardian.

Генерал-лейтенант Алекс Гренкевич із ВПС США стверджує, що таким чином російський пілот намагався збити дрон. Цей інцедент стався за тиждень після того, як інший російський винищувач наблизився на небезпечну відстань до американського розвідувальгого літака, піддавши загрозі життя чотирьох членів екіпажу. 

"Одна з російських ракет влучила в американський дрон MQ-9 Reaper , серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці" - описав він сам інцедент. 

Він додав, що одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.

Дивіться: Пілоти РФ переслідували в Сирії безпілотники США: Штати назвали дії росіян "небезпечними та непрофесійними". ВIДЕО

Нагадаємо, у квітні США заявляли, що пілоти російських винищувачів у Сирії намагаються спровокувати пілотів США на повітряний бій і таким чином втягнути Сполучені Штати у "міжнародний інцидент".

росія (65122) Сирія (1858) США (22769) дрони (4689)


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Топ коментарі
+47
Так збивайте цих падлюк, турки показали як це робиться.
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25.07.2023 16:42
+46
Амери ніяк не зрозуміють що пітєрський гопнік розуміє лише силу-а якщо ви будете продовжувати жувати соплі то буде лише гірше...
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25.07.2023 16:43
+43
Ну, один дрон проковтнули, і цей проковтнуть. Головне, щоб не було ескалації. А ***** - нахабніє все більше, розгортає віськову машину, вже поглядає на Польщу... Гопнік, якому вчасно не дали по зубах, тільки переконується у своїй непереможності.
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25.07.2023 16:45
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Так збивайте цих падлюк, турки показали як це робиться.
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25.07.2023 16:42 Відповісти
Ердоган би збив.
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25.07.2023 16:47 Відповісти
На жаль,там немає ані дюйма НАТО,, а так би вони показали !!!!,,,,),,,,
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25.07.2023 16:54 Відповісти
Амери ніяк не зрозуміють що пітєрський гопнік розуміє лише силу-а якщо ви будете продовжувати жувати соплі то буде лише гірше...
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25.07.2023 16:43 Відповісти
Могли б дати Україні ракети і літаки, якщо самі не можуть.
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25.07.2023 17:53 Відповісти
І що, США знову це проковтне?
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25.07.2023 16:44 Відповісти
щоб не було ескалації ... доведеться ковтати .
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25.07.2023 16:50 Відповісти
Так. Проковтне. Кацапи через Сирію показують щоб в Україні з ними не зв'язувалися. А от якби їм наваляли-втихомирилися би відразу. А так гопники розводять США на блефі як останніх лохів. Іспанський сором.🤦
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25.07.2023 16:52 Відповісти
Не прковтне,а вже проковтнуло.
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25.07.2023 17:19 Відповісти
США неодноразово уже знищували під нуль рашистських музикантів у Сирії. Якщо виникне така потреба, то не переймайтесь, за ними не забариться. До 5 статті це відношення не матиме
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25.07.2023 19:31 Відповісти
перед знищенням вагнерів, вони запитували у шойгу чи то його зольдатен? він сказав, що не його. і тільки після цього розкатали їх. а якби сказав, що його... то невідомо як поступили би. хоча раз запитували, то велика вірогідність того, що не розкатували би, а попросили би їх повернутись назад.
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25.07.2023 20:26 Відповісти
Ну, один дрон проковтнули, і цей проковтнуть. Головне, щоб не було ескалації. А ***** - нахабніє все більше, розгортає віськову машину, вже поглядає на Польщу... Гопнік, якому вчасно не дали по зубах, тільки переконується у своїй непереможності.
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25.07.2023 16:45 Відповісти
Шановні Західні партнери!
Глибоке занепокоєння - абсолютно не спосіб ведення зовнішньої політики.
Беріть приклад із ЗСУ як необхідно здійснювати зовнішню політику із кацапами!
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25.07.2023 16:45 Відповісти
Спочатку треба по мордяці влупити, а потім: "Вибачте. Ми занепокоєні, що дали вам пи..юлей".
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25.07.2023 16:50 Відповісти
Із Вами повністю згоден, але є один нюанс.
Перед кацапами ніколи не треба вибачатися.
Ці іпануті істоті сторіччями заслуговують на пілюля без жодних вибачень
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25.07.2023 17:03 Відповісти
А ви кажете НАТО.... сцикуни вони усі.
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25.07.2023 16:47 Відповісти
Там мова йде не про НАТО, а про дрон США. А по друге, на США ніхто не напав, чи кацапи збивали дрон над США? Чи Ви пропонуєте, щоб США вдарили по цапським літакам? Я думаю, що США і їх військовослужбовці і точно Президент знають що робити і роблять на відмінно свою справу. Краще давайте пораду Боневтіку, хоча вже пізно, без США ми і вистрілити сьогодні в бік Цапії не спроможні, бо тільки їх зброя, їх сняряди і їх гроші військовим і пенсіонерам, а Ви тут їх вчите і геройствуєте. Через два роки кацапи підуть просити у них окорочка і самі взамін віддадуть свою ядерну зброю, чи краще хай примінять по США чи Україні?
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25.07.2023 17:05 Відповісти
Я про те що дуже страшні США насправді "трішечкі" сцикливі. Так зброя гарна. Але для чого вона потрібна, якщо кацапи їх "нагибають" з тими БПЛА та літаками-розвідниками, не отримуючи реальних звіздюлей у відповідь. Дуже добре, що до нас йде та зброя, але знов таки - по кацапії не стріляйте... Хіба це не сцикливість?
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25.07.2023 17:12 Відповісти
так пропонується збивати кацапські літаки не над кацапієй )
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25.07.2023 17:33 Відповісти
В ту игру, в которую играют пилоты раши можно играть вдвоем! И у раши есть дроны! И с земли может кто-то ракету запустить! Главное чтобы свидетелей не было!
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25.07.2023 17:40 Відповісти
А США у відповідь лише закликають. Терпіли. Ганьба. Тьфу.
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25.07.2023 16:48 Відповісти
Відкрита агресія проти США, а вони закликають... Все, що і треба було довести про велику армію США - здатні воювати проти слабших противників або чужими життями.
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25.07.2023 16:48 Відповісти
Хибний висновок.
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25.07.2023 16:57 Відповісти
Дійсно. Коли треба, США дають здюлєй.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A5%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC Бій під Хішамом
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25.07.2023 17:15 Відповісти
Цей бій ні про що там тупо шойгу Вагнера підвів під обстріл а Амери зі своїх повітряних фортець Гелексі покращило солдатів з автоматами та на джипах. Якби там була більш меньш нормальне ппо то Амери і там би проглотнули файно
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25.07.2023 18:06 Відповісти
Терпіли ці ваші США. Нахріна вам ті збройні сили?
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25.07.2023 16:50 Відповісти
Ось не треба все ж таки так говорити.
"Байдени" приходять і "Байдени" йдуть, а мир і порядок на землі зберігається завдяки тому, що існують Збройні сили США. Не було б їх, то була б лише альтернатива вибору між Гітлером, Сталіним, Пол Потом, Мао, а сьогодні Путіним і Сі.
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25.07.2023 16:55 Відповісти
Так саме час силам США і довести свою силу, одному не в міру охамєвшому *****. І що замість цього? "Тільки не ескалація!" Продовживутимуть таку політику, і світ буде вимушений вибирати між ******, Сі, та КНДРським пончиком.
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25.07.2023 16:59 Відповісти
Ще раз кажу, на плечах Америки мир і порядок на всій землі, а "світовий поліцейський", який стежить за цим порядком - це збройні сили США.
Тому йому треба дотримуватися балансу з багатьма гравцями, і головні на сьогодні - Китай та Іран. Росія не гравець, свій статус світового гравця вона втратила, і якщо вона не вийде за рамки, на її "пустощі" особливої уваги не звертатимуть.
Так, "тільки не ескалація!", а якщо ескалація неминуча, то не з росією.
Тому... Нічого не буде
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25.07.2023 17:10 Відповісти
Тобто - пітерський гопнік може робити, що завгодно? І на це будуть тільки дивитися та висловлювати "занепокоєння"? Геноцид українців, геноцид сирійців, ядерний шантаж, голодомор у світ - що завгодно, тільки не спровокувати "ескалацію"? Офігенний поліцейський, скажу я. Хай здає значок.
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25.07.2023 17:16 Відповісти
І хто замість...?
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25.07.2023 17:17 Відповісти
Створити військовий союз рішучих країн, які не сцються паРаші і різної потолоч, типу Ірану з КНДР. Бо інакше - історія повториться, як з Гітлероам. Її уроки не засвоєні ******** світом.
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25.07.2023 17:27 Відповісти
ОК!
Те саме питання з більшою конкретикою.
Назвіть мені ці "рішучі країни" (№1, №2, №3...), потім 1-2 хвилини подумайте і дайте відповідь - на що вони реально здатні без США,
Нагадати вам як "найрішучіші країни" та військові лідери Європи того часу, Франція та Британія, стали гарантами цілісності Польщі?
Чим це закінчилося в 1939 і чи був би взагалі 1945 без втручання США,
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25.07.2023 17:35 Відповісти
Ну так якщо не робити нічого - то знову 39 рік еповториться. Якщо світовий поліцейський - фсьо, перетворився на аналог вічно стурбованого ООН, то потрібна адекватна заміна. Інакше, світ порине у війни з перерозподілу кордонів різними *******. Г
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25.07.2023 18:11 Відповісти
Та нема вже ніякого "світового поліцейського". Плювки гопника у мордяку "поліцейському" показали що воно таке...
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25.07.2023 17:16 Відповісти
Це вже, навіть, не плювки. Це вже ляпаси. Ще трохи і гопник такому поліцейському почне і підсрачники давати...
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25.07.2023 19:19 Відповісти
Вот тут я согласен польностью. Действительно, зачем горы оружия, если воевать все равно не собираетесь? Пыль собирать? Количеством гордится?
ЗСУ уже воюют, а не собираются. Потому что ЗСУ - армия, а US Army всего лишь толпа с винтовками (не обижайтесь, но это факт).
Докажите всему миру, что US Army - это круто, или не путайтесь под ногами действительно крутых парней (ЗСУ).
Кстати, а где Джеймс Меттис? Или его тоже трампистская либерастия съела?
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25.07.2023 17:00 Відповісти
А дрон чого не відмахнувся
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25.07.2023 16:54 Відповісти
Він буває кількох конфігурацій - атакуючий, розвідувальний, радіоперешкод та інше.
Мабуть, це був розвідувальний.
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25.07.2023 16:57 Відповісти
Мабуть
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25.07.2023 16:59 Відповісти
"Была "Докторская", стала "Любительская"!"
Партнеры, подвесьте Риперу пару фанерных муляжей ракет воздух-воздух https://ru.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger AIM-92 Stinger .
Только не просите у ВКС РФ разрешения на это и не предупреждайте, что подвесили именно муляжи, а не боевые ракеты. И будет счастье вашему разведывательному БЛА.
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25.07.2023 22:09 Відповісти
А дрон не міг в цей час самоліквідуватися?
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25.07.2023 16:57 Відповісти
Трохи історію згадайте. Вони будуть "терпіти" провокації до останнього поки на їх країну не нападуть відкрито. Так було в 2 світову війну. Джозеф Кеннеді, американський посол в Великобританії писав Рузвельту, що американцям не потрібно втручатися у війну бо мовляв Британія ось-ось програє. А потім союзники Гітлера в тодішній Японії осміліли і напали на бази США в Перл Харборі.
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25.07.2023 17:01 Відповісти
На мою скромну думку можливо потрібно було б зараз сказати путінцям, що в слідуючий раз вимушені будуть використовувати зброю щоб захиститися. І використати.
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25.07.2023 17:02 Відповісти
Сумно що Америка не бажає, поки що, дати Рашистам Гідну відповідь - по простому пи#дюлєй! Не та вже Америка.... не та....
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25.07.2023 17:03 Відповісти
Якраз та. Згадайте другу світову війну.
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25.07.2023 17:05 Відповісти
Поки що? Це ти ще трампа не відчув. Хоча, можливо цей ******* як раз таки дасть в око #уйлу.
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25.07.2023 17:54 Відповісти
От навіщо стільки не потрібних і безглуздих емоцій?Військові і США і кацапів завжди так проводили дозвілля.Тільки кацапи при цьому були п*яні і не бачили небезпеки.Сигнальні ракети-докажи що стріляли по дрону,а не давали сигнал?Зблизька?А пасажирські літаки в небі попадають один на одного...А чому розвідувальний американський літак не сприйняв наближення кацапів-як агресію-хай спитають у командувача ВВС США.У відставку...
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25.07.2023 18:57 Відповісти
Думаю це наїзд РФ особисто на США. Щоб показати своїм союзникам приклад не боятися американців.
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25.07.2023 17:04 Відповісти
Рейган у труні перевертається від сорому.
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25.07.2023 17:04 Відповісти
Да не хватает сейчас старого доброго дедушки Рейгана.
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25.07.2023 17:05 Відповісти
Якщо так далі піде, прийдеться повертати Аляску щоб не було єскалації.
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25.07.2023 17:11 Відповісти
Турецькі дрони не чіпають
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25.07.2023 17:12 Відповісти
Нема Ердогана поблизу?
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25.07.2023 17:13 Відповісти
це так по-кацапськи: озброєним винищувачем нападати на розвідника чи цивільний літак...
у дебілів-сцикунів таке вважається що воно є круто.. так само кацапи бикували проти беззбройного (завдяки усім владам України, і особливо зеленим уклоністам) населення...
зевлада й досі сцить озброєного Українця, бо тоді дермакам-татаровим-бойкам-симоненкам-щурфичам... - пзда
...і да - ніхто їх-гнид не вбиватиме, але сидіти вони мають усі - з цим Патріоти України погодяться без екзекуцій засланців-крадіїв..
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25.07.2023 17:14 Відповісти
І США ще дорікали збройним силам Афганістану за те, що ті отримали від США ********** озброєння на сотні мільярдів $ і всралися проти Талібану з автоматами. Який вже раз кацапи нахабніють і США, маючи тотальну перевагу у всьому, втираються. За якими критеріями вони вважаються 1-ю армією світу, якщо скрізь всираються проти кацапів на металобрухті, і воювали тільки з бідуінами на верблюдах плюс бомбили фашистську Сербію майже без спротиву
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25.07.2023 17:49 Відповісти
Ну, якщо наблизився усього на кілька метрів, то це дуже професійний льотчик. Але ви давайте, продовжуйте висловлювати, а кіт васька слухає і сцить вам на одвірок. Давайте, давайте...
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25.07.2023 17:50 Відповісти
Поки ви їм, монголоїдами піз....дюлєй не дасьье, то ні коли не закінчиться!!!!
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25.07.2023 17:58 Відповісти
Варіантів масса. Може амери таким чином дійсно втягують придурошних у більшу кількість конфліктів - розтягують ресурси. В певний момент ********* виявить, що воювати нічим.
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25.07.2023 18:05 Відповісти
Кацап розуміє тільки один вид заклику: - В,ЇБАТЬ. Після пари "В,ЇБАТЬ" почнуть поважати, - типу всеруться. АРХ М
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25.07.2023 18:10 Відповісти
Якіж вони,всетаки,серливі...
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25.07.2023 18:57 Відповісти
Наступного разу спорядити списаний дрон-прианку вибухівкою і коли знову російський літак наблизиться до дрона на декілька метрів підірвати дрон. Повторювати процедуру поки тупі путінські льотчики-космонавти не закінчаться.
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25.07.2023 22:05 Відповісти
 
 