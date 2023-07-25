Російський винищувач пошкодив американський дрон над Сирією
23 липня, у небі над Сирією, Російський винищувач наблизився до американського БПЛА MQ-9 Reaper на відстань кількох метрів та випустив сигнальні ракети, пошкодивши дрон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Генерал-лейтенант Алекс Гренкевич із ВПС США стверджує, що таким чином російський пілот намагався збити дрон. Цей інцедент стався за тиждень після того, як інший російський винищувач наблизився на небезпечну відстань до американського розвідувальгого літака, піддавши загрозі життя чотирьох членів екіпажу.
"Одна з російських ракет влучила в американський дрон MQ-9 Reaper , серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці" - описав він сам інцедент.
Він додав, що одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.
Нагадаємо, у квітні США заявляли, що пілоти російських винищувачів у Сирії намагаються спровокувати пілотів США на повітряний бій і таким чином втягнути Сполучені Штати у "міжнародний інцидент".
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Глибоке занепокоєння - абсолютно не спосіб ведення зовнішньої політики.
Беріть приклад із ЗСУ як необхідно здійснювати зовнішню політику із кацапами!
Перед кацапами ніколи не треба вибачатися.
Ці іпануті істоті сторіччями заслуговують на пілюля без жодних вибачень
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A5%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC Бій під Хішамом
"Байдени" приходять і "Байдени" йдуть, а мир і порядок на землі зберігається завдяки тому, що існують Збройні сили США. Не було б їх, то була б лише альтернатива вибору між Гітлером, Сталіним, Пол Потом, Мао, а сьогодні Путіним і Сі.
Тому йому треба дотримуватися балансу з багатьма гравцями, і головні на сьогодні - Китай та Іран. Росія не гравець, свій статус світового гравця вона втратила, і якщо вона не вийде за рамки, на її "пустощі" особливої уваги не звертатимуть.
Так, "тільки не ескалація!", а якщо ескалація неминуча, то не з росією.
Тому... Нічого не буде
Те саме питання з більшою конкретикою.
Назвіть мені ці "рішучі країни" (№1, №2, №3...), потім 1-2 хвилини подумайте і дайте відповідь - на що вони реально здатні без США,
Нагадати вам як "найрішучіші країни" та військові лідери Європи того часу, Франція та Британія, стали гарантами цілісності Польщі?
Чим це закінчилося в 1939 і чи був би взагалі 1945 без втручання США,
ЗСУ уже воюют, а не собираются. Потому что ЗСУ - армия, а US Army всего лишь толпа с винтовками (не обижайтесь, но это факт).
Докажите всему миру, что US Army - это круто, или не путайтесь под ногами действительно крутых парней (ЗСУ).
Кстати, а где Джеймс Меттис? Или его тоже трампистская либерастия съела?
Мабуть, це був розвідувальний.
Партнеры, подвесьте Риперу пару фанерных муляжей ракет воздух-воздух https://ru.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger AIM-92 Stinger .
Только не просите у ВКС РФ разрешения на это и не предупреждайте, что подвесили именно муляжи, а не боевые ракеты. И будет счастье вашему разведывательному БЛА.
у дебілів-сцикунів таке вважається що воно є круто.. так само кацапи бикували проти беззбройного (завдяки усім владам України, і особливо зеленим уклоністам) населення...
зевлада й досі сцить озброєного Українця, бо тоді дермакам-татаровим-бойкам-симоненкам-щурфичам... - пзда
...і да - ніхто їх-гнид не вбиватиме, але сидіти вони мають усі - з цим Патріоти України погодяться без екзекуцій засланців-крадіїв..