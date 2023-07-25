Російський винищувач пошкодив американський дрон над Сирією

23 липня, у небі над Сирією, Російський винищувач наблизився до американського БПЛА MQ-9 Reaper на відстань кількох метрів та випустив сигнальні ракети, пошкодивши дрон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Генерал-лейтенант Алекс Гренкевич із ВПС США стверджує, що таким чином російський пілот намагався збити дрон. Цей інцедент стався за тиждень після того, як інший російський винищувач наблизився на небезпечну відстань до американського розвідувальгого літака, піддавши загрозі життя чотирьох членів екіпажу.

"Одна з російських ракет влучила в американський дрон MQ-9 Reaper , серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці" - описав він сам інцедент.

Він додав, що одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.

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Нагадаємо, у квітні США заявляли, що пілоти російських винищувачів у Сирії намагаються спровокувати пілотів США на повітряний бій і таким чином втягнути Сполучені Штати у "міжнародний інцидент".