До бюджету надійшов шостий транш макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 млрд євро, - Мінфін

До держбюджету України надійшов шостий транш за програмою масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС у розмірі 1,5 мільярди євро. Загальне фінансування цієї програми сягає 18 мільярдів євро, а у 2023 році Україна отримала вже 10,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства фінансів України.

"Від початку повномасштабної війни ЄС спрямував до України 17,7 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності в країні, а також допомагають фінансувати пріоритетні видатки держбюджету своєчасно та у повному обсязі. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати важливу роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Також читайте: Швеція планує виділити на відновлення України понад пів мільярда доларів до 2027 року, - міністр торгівлі Форссел

Наступні транші в рамках масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.