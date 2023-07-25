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Новини Фінансова допомога Україні
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До бюджету надійшов шостий транш макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 млрд євро, - Мінфін

мінфін

До держбюджету України надійшов шостий транш за програмою масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС у розмірі 1,5 мільярди євро. Загальне фінансування цієї програми сягає 18 мільярдів євро, а у 2023 році Україна отримала вже 10,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства фінансів України. 

"Від початку повномасштабної війни ЄС спрямував до України 17,7 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності в країні, а також допомагають фінансувати пріоритетні видатки держбюджету своєчасно та у повному обсязі. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати важливу роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

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Наступні транші в рамках масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

гроші (966) Мінфін (3641) транш (467) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+8
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25.07.2023 16:59
+6
І завелися асфальтові катки.
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25.07.2023 16:57
+6
Зелена шобла вже радісно плескає своїми брудними лапами.
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25.07.2023 16:59
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25.07.2023 16:55 Відповісти
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25.07.2023 16:59 Відповісти
І завелися асфальтові катки.
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25.07.2023 16:57 Відповісти
Та вони і не зупинялись. Закатують гроші 24/7
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25.07.2023 17:21 Відповісти
Поэтому лапти и дали провести спокойновыборы без проблем и напрягов…
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25.07.2023 18:26 Відповісти
Зелена шобла вже радісно плескає своїми брудними лапами.
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25.07.2023 16:59 Відповісти
Юрик, Горбунов, ты там, в США сейчас находясь, новый сценарий не придумал ещё под эти деньги?
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25.07.2023 17:09 Відповісти
урааааа...!!!!!! всі на Мальдіви ! в Анталію ! в Тайланд !
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25.07.2023 17:11 Відповісти
Файно - цю допомогу заборонено використовувати для ЗП ЗСУ або купівлі зброї

Це для фінансування: зарплат держслужбовців, пенсій, та інших соцвиплат

Цікаво куди відноситься директор Укрпошти, та інші топ-менеджери державних корпорацій...
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25.07.2023 17:37 Відповісти
А якщо до цих грошиків іще ціни попідняти - то буде наче сало з салом та ще й сало зверху!
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25.07.2023 17:50 Відповісти
ЗЕбанда руки потирает…в батальон Монако и Куршавель прибыло.
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25.07.2023 18:24 Відповісти
Какие там 17,если 70 было уже давным давно,добавляй 30 на беженцев.
Всё уже спизже.о.
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25.07.2023 19:42 Відповісти
 
 