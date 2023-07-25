Росія скликає Радбез ООН через "переслідуванні російського православ’я"

26 липня відбудеться два засідання Радбезу ООН. Перше скликає Росія через "переслідуванні російського православ’я", а друге, скликане Україною, через обстріли Росією історичного центру Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами постійної представниці Великої Британії при ООН Барбари Вудворд, на другому засіданні обговорюватимуться нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру й порти, а також "спроби Москви перетворити на зброю світові запаси продовольства".

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Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі 24 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти. Зокрема зруйновано Спасо-Преображенський собор.

За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.