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Росія скликає Радбез ООН через "переслідуванні російського православ’я"

оон,радбез

26 липня відбудеться два засідання Радбезу ООН. Перше скликає Росія через "переслідуванні російського православ’я", а друге, скликане Україною, через обстріли Росією історичного центру Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

За словами постійної представниці Великої Британії при ООН Барбари Вудворд, на другому засіданні обговорюватимуться нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру й порти, а також "спроби Москви перетворити на зброю світові запаси продовольства".

Також читайте: США в Радбезі ООН: Росія не має жодних правових підстав для виходу із зернової угоди

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі 24 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти. Зокрема зруйновано Спасо-Преображенський собор.

За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.

інформаційна війна (360) росія (65122) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+43
Це просто якийсь треш- знищили свою ж церкву, а скаржаться на переслідування. Чи є у світі більш неадекватні істоти ніж мацкал?!
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25.07.2023 21:22
+28
террористи скликають Радбез ООН.......
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25.07.2023 21:24
+23
Так ведь кацапы трындят, что ФСБ-шный филиал мацкальских попов в Украине "не их".
А какое "хрюсское православие" тогда в Украине "преследуют"?
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25.07.2023 21:22
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Кончені
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25.07.2023 21:21 Відповісти
Кончені то вони кончені, ніхто не сумнівається, але ват зе фак із узкоє православіє? Що за звір такий? Офіційна релігія недорейху?
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25.07.2023 21:52 Відповісти
Один із розділів рускага міра, мабуть
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26.07.2023 07:14 Відповісти
Російська православна неканонічна псевдорелігійна тютюново-горілчана Корпорація олігарха Кирила Гундяєва (поганяло у КДБ «Михайлів») є похмурою картиною гримучої суміші фашизму, окультизму та язичництва. Ніхто навіть не заперечує того факту, що Христа в ній немає. Фактично у російському православ'ї від істинного «православ'я» залишилася одна назва. Рпц мп в Україні перебуває в канонічній єдності з московським патріархатом та під повним контролем та управлінням спецслужб ФСБ РФ. В архівах КДБ зберігаються досьє та прізвиська православних священиків усіх рівнів. Вони завербовані ще будучи семінаристами.

Позаштатні співробітники Контори не відспівують українських православних воїнів загиблих у російсько-українській війні, не встають з крісел під час хвилини мовчання, пам'яті сталінських жертв Голодомору.

Клірики Гундяєва благословляли військові акції Кремля, тероризм та вбивство громадян Чечні, Грузії, Молдови, України, Сирії та Лівії та «освячують» балістични ракети «сатана». Православні батюшки зберігали у підвалах культових будівель зброю та **********, а територію церковного двору використовували для обстрілу з танкових гармат спальних районів міст на Донбасі. Філія ФСБ становить небезпеку для людства і має бути нейтралізованою.

На сесію Верховної Ради України необхідно внести пропозицію щодо розгляду ворожої діяльності московської православної Аль-Каїди на території України і відкликать реєстрацію в Департаменті у справах релігій.

Рецензия читательницы:

«Ох! Про служителей православной церкви московского патриархата лучше не говорить. Я давно считаю, что они отошли от Бога и служат только «золотому тельцу». Мою машину, как-то с левой стороны задел микроавтобус. Из-за кабины вылез мордатый бородатый батюшка в рясе и с крестом и начал свою речь словами:

«Ну, ты, в натуре, открой зенки, смотри куда рулишь, сейчас мусоров своих вызову, и тебе пи...ц!».
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25.07.2023 22:50 Відповісти
Це просто якийсь треш- знищили свою ж церкву, а скаржаться на переслідування. Чи є у світі більш неадекватні істоти ніж мацкал?!
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25.07.2023 21:22 Відповісти
ну, малороси не далеко втекли, під час війни вибрали собі хоч паржём, але тепер чомусь плачуть
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25.07.2023 21:26 Відповісти
Повірений ход, все з ніг на голову. Чим більша брехня тим легше в неї повірять.
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25.07.2023 21:35 Відповісти
Тільки вже ніхто не вірить, крім кріпаків)
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25.07.2023 21:37 Відповісти
ну вони самі тільки в неї і вірять, хоча більше й не треба.
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26.07.2023 00:03 Відповісти
так азаров сказал что мы сами себя обстреляли, вот и вызовут его как свидетеля
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25.07.2023 22:48 Відповісти
В школе у детей спрашивают, кто кем хочет стать.
Машенька:
- Я хочу лечить людей. Хочу, чтобы никто не болел. Хочу, чтобы наш народ
был самым здоровым и сильным в мире. Поэтому я пойду учиться в
медицинский университет.
Петенька:
- Я хочу кормить людей. Хочу, чтобы никто не голодал. Хочу, чтобы наша
земля была самой плодородной и богатой в мире. Поэтому я пойду учиться в
сельскохозяйственный институт.
Вовочка:
- А я хочу ни хера не делать, но получать за это реальные бабки. Хочу
класть на всех, даже на президента. Хочу не платить налоги, и чтобы меня
никто даже пальцем тронуть не смел. Поэтому я пойду учиться в духовную
семинарию.
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26.07.2023 06:46 Відповісти
Так ведь кацапы трындят, что ФСБ-шный филиал мацкальских попов в Украине "не их".
А какое "хрюсское православие" тогда в Украине "преследуют"?
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25.07.2023 21:22 Відповісти
"Тут - читать..... Тут - не читать..... А тут мы селёдку заворачивали....."
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26.07.2023 06:54 Відповісти
террористи скликають Радбез ООН.......
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25.07.2023 21:24 Відповісти
Треба, щоб хтось запитав в цієї організації, яким чином і за яким статутом вона має у себе члена-терориста.
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25.07.2023 22:07 Відповісти
рассійське православя, це що за вундервафля така? путіна вже канонізували?
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25.07.2023 21:24 Відповісти
Святопутєн Таврічєскій.

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25.07.2023 21:35 Відповісти
А чого раша перша встигла ? Може треба дипломатів помолодше і по нагліше ? Це філософське питання
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25.07.2023 21:25 Відповісти
Не чекали, що кацапи до такого нахабства дійдуть! (хоча, чесно кажучи, потрібно було вже зрозуміть та звикнуть - кацапи завжди звинувачують свого "опонента" в тому, що вчиняють самі!)
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26.07.2023 06:58 Відповісти
Пане Яре , добрий ранок
Це те саме філософське питання- до якого ступені українці можуть бути гуманними ? Кацапі оскаженіло нищать Україну і українську націю, цівільні кацапи підтримують це , а різні арестовичи розводять соплі на тему гуманности .

тобто цівільних українців вбивати можно , бо - третій сорт ? Кожен день вбивають цівільних українців - учора дітей вбили на відпочинку . А цівільних кацапів - нет ????

нехай вже зроблять у ЗМІ статистику у вигляді таблиці і региструють :
1 серпня2023 - вбито , поранено, область
2серпня 2023 - вбито, поранено , область
3 серпня і т п
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26.07.2023 07:10 Відповісти
Добру підбірку зробили журналисти БУКВ- на ній відно як кацапи себе відносять до касти неприкасаемих і всьому світу це вложили в уха
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26.07.2023 07:13 Відповісти
Доброго й Вам ранку! У мене немає подібного роду "філософських" питань Мої питання звучать так: "Законно" чи "незаконно"? Мені вже надоїло нагадувать приклад Деніца на Нюрнеберзькому процесі: не будучи юристом той поставив свій захист ************** від діяльності протилежної сторони "Ви нас звинувачуєте у розстрілі екіпажів суден що рятувалися після торпедування? Але ж ви займалися тим самим!" (і виклав інформацію) Саме цим врятувався від петлі та прожив довге життя І цим же "виправдав" своїх "вовченят" з "крігсмаріне"
Ви хочете подібного й для Путіна з Шойгу та Герасимовим? І для російського народу?
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26.07.2023 07:24 Відповісти
Ваша позиція ясна. І все ж - раді того , щоб ***** з шойгу сів за грати , треба мовчки дивитись як вбивають цівільних українців? Щось тут недопрацьовано .
цікавий комент я прочла про книгу НАЦІОНАЛИЗМ
«Донцов у дослідженні цього явища, яке він називав «провансальство», пішов далі. Він з'ясував, що причиною плазування перед обставинами стала орієнтація на загальнолюдські цінності окремих індивідів - мир, братерство, добробут і неготовність жертвувати цими цінностями заради вищих ідеалів нації. Таким чином національна ідея використовувалася елітами лише там, де вона була безпечною і мала користь для добробуту людей. А де не мала - там краще її не витягати з кишені.

Подібний еволюційний підхід до важливих справ в Україні можна було помітити у поширеній фразі «не треба того робити, а то путін нападе». І лише коли Путін нападає, ми дозволяємо собі те, що не можна було раніше.‼️Поодинокі голоси давно закликали й до закриття проросійських каналів, і до тотального бойкоту всього російського в Україні. Проте еліти, «полудушні українці», не бажаючи дражнити скаженого сусіда чи місцевих опортуністів, цього не робили. Зрештою загравання з росіянами від нападу нас не вберегло.«
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26.07.2023 07:45 Відповісти
Я вже тут не раз писав (і не тільки Вам) : Якщо ми почнемо діять як росіяни - то чим ми від них будем відрізняться? "Вишиванкою"? Тризубом? Чи кольором прапора?"
Адже кацапня саме цього й хоче - поставить нас у "рівноцінну позицію" та видать "війну між цивілізаціями" за "внутренний канфликт" : "Украинцы - такие же как и мы! Это наши внутренние разборки между представителями аднаво народа! Поэтому аставьте нас - мы сами между сабой разберёмся!"
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26.07.2023 08:06 Відповісти
Все одно - меншовартість українцям конкретно заважае у досягненні цілій. Уся влада за 30 років була МЕНШОВАРТНА тому що ішла на поступки кацапам завжди. Тому вони вбивають цівільних українців не замислюючись. Ви ж подивитесь яка кількість українців була вбита оккупантами на оккупованих територіях . І при цьому раша головуе у Раді ООН .

німці колись покаялись. Від раши цього у ближайші рокі нихто недочекается . Німців союзники і союз бомбили конкретно- вони це пам'ятають
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26.07.2023 08:26 Відповісти
Окупанти протягом доби 55 разів обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули Джерело:

І ТАК КОЖЕН ДЕНЬ. А колись вони вбивали на соловках українців, 3000 дівчаток втопили у болотні і т п
І ДОСІ НЕ ВІДПОВИЛИ НІЗАЩО . І влада незалежной України теж винувата , що кацапи досі не ВІДПОВИЛИ за вбивства українців. Тому вони із парадною формою поперлись на сафарі в Україну
ми не хочемо бути як кацапи ? Тоді треба заборонити балотуватись усім попередникам до Ради , а нова влада нехай поставить за ціль добитись відповідальності кацапів за усі 300 років, а не тількі з 24 лютого.
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26.07.2023 08:44 Відповісти
Я Вам свою позицію, стосовно методів "мадам" у "більшовицькій шкірянці з маузером" - але у "жовтоблакитній косинці", писав? Бажаєте скласти їй компанію? Не заважатиму Але мене в ту компанію перестаньте "сватать"
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26.07.2023 08:57 Відповісти
Вас нихто не сватает . Но е червоні лінії , про які українці ( як нація) мають замислитись . Думаю, що ці питання незабаром почнуть обговорювати на різних політичних майданчиках , як раніше обговорювали питання « можуть лі українці бити по Криму» . НАТО і Пентагон сказали що можуть
І філософське питання вийшло на практичну дію
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26.07.2023 22:15 Відповісти
"Бить по Криму" можна по-різному: можна бить по військових об"єктах а можна бить по житлових районах з цивільним населеннями Невже ви різницю не помічаєте? Я Вам це вже другий день в голову вкласти пробую !
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27.07.2023 04:14 Відповісти
а по Рублевке з керівництвом фашістской держави бити можно ?

«Самовизначення Донцова як українця та відсутність вроджених національних комплексів дозволило йому подивитися на українську ідею свіжим незаангажованим поглядом. І він помітив багато такого, що йому не подобалося. Від пасторальних віршиків про «любов до своєї стріхи» до політики з постійною оглядкою на те, що скажуть інші нації. Не дивно, що під час Національних змагань Дмитро Донцов зміг співпрацювати лише з урядом гетьмана Павла Скоропадського, який теж не хворів «сопілковою філософією», а був прихильником жорстких дій.»
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27.07.2023 08:43 Відповісти
Ворог ударив "Калібрами" по портовій інфраструктурі Одещини, загинув охоронець, пошкоджено вантажний термінал Джерело:
чекаемо доки усю Україну знищать ?
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27.07.2023 08:44 Відповісти
Ворог нищить усе . Украінці філософствують Чому серед загиблих на соловках - більшисть українців?! . Тому що українці - добрі чуйні і лагідни?

Рашисти скинули КАБ-250 на Ківшарівку, пошкоджено будинки, 1 людина загинула, 4 поранені. ФОТОрепортаж Джерело:
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27.07.2023 08:50 Відповісти
Я Вам уже відповів Не змушуйте мене матюкаться!
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27.07.2023 09:17 Відповісти
‼️‼️‼️

Внаслідок обстрілу росіянами Донеччини 26 липня загинула людина, шестеро отримали поранення, - прокуратура Джерело:
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26.07.2023 22:19 Відповісти
Кірілові треба робити клізьму?)))
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25.07.2023 21:25 Відповісти
Какого расейского православия? Такого понятия не существует в природе. Есть расейский сатанат
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25.07.2023 21:26 Відповісти
voniuče-bolotnoe plemia
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26.07.2023 02:48 Відповісти
Цапів на радбезі зловити за гриву і мокати в розвалену лохань собору, який вони знищили в Одесі.
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25.07.2023 21:27 Відповісти
Тількі так
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25.07.2023 21:30 Відповісти
Будуть брехати що це ЗСУ робомбили православний храм у Одесі та переслідують служителя рашистського сатанату фсбшника гундяя тощо...
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25.07.2023 21:29 Відповісти
А що таке «російського православ'я»? Це фсбєшники у рясах ?

До речі давно пора підняти питання, що усі представництва мацковского патріархату у світі працюють як агенції фсб
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25.07.2023 21:29 Відповісти
коли писав свій комент - вашого не бачив. Соррі.
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25.07.2023 21:33 Відповісти
Православ'я буває лише візантійське, Константинопольське. А якесь "російське" - це секта.

Варфоломія потрібно запросити на це засідання.
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25.07.2023 21:32 Відповісти
Так, існує тільки Вселенське Православ'я. Російська "церква" ніколи не була частиною Православ'я взагалі, бо всі свої "титули" вона брала силою, підступністю і брехнею, тому вона від початку Хрещення Русі ніколи не мала Божого Благословення і не є церквою, бо ряжені самозванці не є служителями Бога! І про лукавого - це саме про них!
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25.07.2023 22:41 Відповісти
»бо ряжені самозванці не є служителями Бога!»
‼️‼️Ваши слова українським дипломатам на Радбез - нехай весь світ почуе

учора вони вкрали історію Русі і религію , сьогодні крадуть зерно
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25.07.2023 23:26 Відповісти
від початку хрещення Русі, кацапії ще дуже довго не було, і до хрещенняч Русі вони відношення не мають, як і впринципі до віри, православ'я зокрема.
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26.07.2023 00:05 Відповісти
ООНовські імбецили слухали ********* про бойових комарів, то ж послухають і про расійсьий православний ИГИЛ
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25.07.2023 21:32 Відповісти
лиш тот храм который горит несёт людям свет
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25.07.2023 21:32 Відповісти
Кто не в курсе что происходит в российских монастырях, конкретные измывательства над детьми, них это в систему вошло, постоянные скандалы на эти темы. Гуглите если интересно. Школьный булинг отдыхает. Потому считаю что они заслуживают всего самого плохого как человек который на своей шкуре испытал издевательства в детстве и пострадал от этого, прошу бога о том чтоб наказал этих лицемерных выродков.
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25.07.2023 21:34 Відповісти
Російське православ'я необхідно знищити в Україні! То є троянський кінь орди!
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25.07.2023 21:37 Відповісти
От нехай їх там попросять пред'явити Томос...
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25.07.2023 21:45 Відповісти
Какой там томос, пусть сначала толком снимут 500-от летнюю анафему от Вселенского патриарха.
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25.07.2023 21:54 Відповісти
Після цього потрібно зібратися Верховній Раді і одним законом заборонити російську церкву в Україні, яка себе до цього часу називає УПЦ, чи вони ще мають згодитися Боневтіку на виборах?
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25.07.2023 21:48 Відповісти
Циничные православно фашистие суки они к религии и православию никакого отношения не имеет культ смерти вот их религия какую они скрывают под словами православия
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25.07.2023 21:49 Відповісти
Переслідування російського православ'я ракетами ОНІКС руськими нелюдями?!
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25.07.2023 21:49 Відповісти
Нехай російське православ'я йде в "путлеровський рай".
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25.07.2023 21:50 Відповісти
клоуни
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25.07.2023 21:50 Відповісти
Ідіоти кацапські.
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25.07.2023 21:52 Відповісти
Про шо блеет самозванная без томоса секта гундяевского сатаната. Кацапы априори не имеют права править службу.
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25.07.2023 21:52 Відповісти
Ukrainian:
 Патріарх Кирилко пояснює Ісусу, що це був військовий собор, побудований НАТО з лабораторією з виробництва бойових комарів.
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25.07.2023 21:54 Відповісти
Это их худые черти бермудят воду во пруду
Это все придумал Черчиль в 18-ом году
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но примчались санитары и зафиксировали нас

Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше
Говорит: "Развяжите полотенца, иноверы, изуверца,
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"

Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоют треугольные дела!
Все почти с ума свехнулись, даже кто безумен был!
И тогда глав.врач Моргулис телевизор запретил
......
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25.07.2023 21:58 Відповісти
Абсурд нарастает.
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25.07.2023 22:06 Відповісти
Церковь отделена от государства и не верующие имеют такие же права как верующие.
Для меня церковь ничем не отличается от общественного туалета только жирные мудаки с кадилом там не бегают
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25.07.2023 22:12 Відповісти
Ні хто вже не сумнівається у цинізмі цієї держави, терор, брехня, ліцемірство, хамство, підкуп "свідків" у будь якій справі, ну вже своїм баранам брешіть, но всьому світові це просто жах.
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25.07.2023 22:25 Відповісти
гундяй, ти ж не забудь про бойових комарів. не одному ж нєбєнзі про те гундіти. пашу мерседеса у суді он як обкусали - так пагано зробилося, "что кушать нє могу" (с)
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25.07.2023 22:33 Відповісти
ПІДТРИМУЮ!

головне, щоб мосКАЛі під час цього "розслідування" не вийшли на самих себе. АХАХАХАХА!
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25.07.2023 22:59 Відповісти
Почекайте, наш президент казав що москалі хороші. Чому ООН бреше про москалів?
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25.07.2023 23:17 Відповісти
Заборонити кацапську секту і проблема "переслідування" зникне автоматично.Неможливо "переслідувати" те,чого немає.
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26.07.2023 00:25 Відповісти
Гмм... А що, не всі мріють воскреснути пещерним воскресінням? Ти ба, то на Землі ще й ЛЮДИ є. - Нехай в дикі джунглі воскресають ті, хто це воскресіння пропагував, - скоштують своє блюдо самі, перш ніж подавати на стіл іншим. АРХ М
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26.07.2023 01:33 Відповісти
 
 