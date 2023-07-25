Россия созывает Совбез ООН из-за "преследования российского православия"
26 июля состоится два заседания Совбеза ООН. Первое созывает Россия из-за "преследования российского православия", а второе, созванное Украиной, из-за обстрелов Россией исторического центра Одессы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам постоянной представительницы Великобритании при ООН Барбары Вудворд, на втором заседании будут обсуждаться недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру и порты, а также "попытки Москвы превратить в оружие мировые запасы продовольствия".
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты. В частности, разрушен Спасо-Преображенский собор.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
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Позаштатні співробітники Контори не відспівують українських православних воїнів загиблих у російсько-українській війні, не встають з крісел під час хвилини мовчання, пам'яті сталінських жертв Голодомору.
Клірики Гундяєва благословляли військові акції Кремля, тероризм та вбивство громадян Чечні, Грузії, Молдови, України, Сирії та Лівії та «освячують» балістични ракети «сатана». Православні батюшки зберігали у підвалах культових будівель зброю та **********, а територію церковного двору використовували для обстрілу з танкових гармат спальних районів міст на Донбасі. Філія ФСБ становить небезпеку для людства і має бути нейтралізованою.
На сесію Верховної Ради України необхідно внести пропозицію щодо розгляду ворожої діяльності московської православної Аль-Каїди на території України і відкликать реєстрацію в Департаменті у справах релігій.
Рецензия читательницы:
«Ох! Про служителей православной церкви московского патриархата лучше не говорить. Я давно считаю, что они отошли от Бога и служат только «золотому тельцу». Мою машину, как-то с левой стороны задел микроавтобус. Из-за кабины вылез мордатый бородатый батюшка в рясе и с крестом и начал свою речь словами:
«Ну, ты, в натуре, открой зенки, смотри куда рулишь, сейчас мусоров своих вызову, и тебе пи...ц!».
Машенька:
- Я хочу лечить людей. Хочу, чтобы никто не болел. Хочу, чтобы наш народ
был самым здоровым и сильным в мире. Поэтому я пойду учиться в
медицинский университет.
Петенька:
- Я хочу кормить людей. Хочу, чтобы никто не голодал. Хочу, чтобы наша
земля была самой плодородной и богатой в мире. Поэтому я пойду учиться в
сельскохозяйственный институт.
Вовочка:
- А я хочу ни хера не делать, но получать за это реальные бабки. Хочу
класть на всех, даже на президента. Хочу не платить налоги, и чтобы меня
никто даже пальцем тронуть не смел. Поэтому я пойду учиться в духовную
семинарию.
А какое "хрюсское православие" тогда в Украине "преследуют"?
Це те саме філософське питання- до якого ступені українці можуть бути гуманними ? Кацапі оскаженіло нищать Україну і українську націю, цівільні кацапи підтримують це , а різні арестовичи розводять соплі на тему гуманности .
тобто цівільних українців вбивати можно , бо - третій сорт ? Кожен день вбивають цівільних українців - учора дітей вбили на відпочинку . А цівільних кацапів - нет ????
нехай вже зроблять у ЗМІ статистику у вигляді таблиці і региструють :
1 серпня2023 - вбито , поранено, область
2серпня 2023 - вбито, поранено , область
3 серпня і т п
Ви хочете подібного й для Путіна з Шойгу та Герасимовим? І для російського народу?
цікавий комент я прочла про книгу НАЦІОНАЛИЗМ
«Донцов у дослідженні цього явища, яке він називав «провансальство», пішов далі. Він з'ясував, що причиною плазування перед обставинами стала орієнтація на загальнолюдські цінності окремих індивідів - мир, братерство, добробут і неготовність жертвувати цими цінностями заради вищих ідеалів нації. Таким чином національна ідея використовувалася елітами лише там, де вона була безпечною і мала користь для добробуту людей. А де не мала - там краще її не витягати з кишені.
Подібний еволюційний підхід до важливих справ в Україні можна було помітити у поширеній фразі «не треба того робити, а то путін нападе». І лише коли Путін нападає, ми дозволяємо собі те, що не можна було раніше.‼️Поодинокі голоси давно закликали й до закриття проросійських каналів, і до тотального бойкоту всього російського в Україні. Проте еліти, «полудушні українці», не бажаючи дражнити скаженого сусіда чи місцевих опортуністів, цього не робили. Зрештою загравання з росіянами від нападу нас не вберегло.«
Адже кацапня саме цього й хоче - поставить нас у "рівноцінну позицію" та видать "війну між цивілізаціями" за "внутренний канфликт" : "Украинцы - такие же как и мы! Это наши внутренние разборки между представителями аднаво народа! Поэтому аставьте нас - мы сами между сабой разберёмся!"
німці колись покаялись. Від раши цього у ближайші рокі нихто недочекается . Німців союзники і союз бомбили конкретно- вони це пам'ятають
І ТАК КОЖЕН ДЕНЬ. А колись вони вбивали на соловках українців, 3000 дівчаток втопили у болотні і т п
І ДОСІ НЕ ВІДПОВИЛИ НІЗАЩО . І влада незалежной України теж винувата , що кацапи досі не ВІДПОВИЛИ за вбивства українців. Тому вони із парадною формою поперлись на сафарі в Україну
ми не хочемо бути як кацапи ? Тоді треба заборонити балотуватись усім попередникам до Ради , а нова влада нехай поставить за ціль добитись відповідальності кацапів за усі 300 років, а не тількі з 24 лютого.
І філософське питання вийшло на практичну дію
«Самовизначення Донцова як українця та відсутність вроджених національних комплексів дозволило йому подивитися на українську ідею свіжим незаангажованим поглядом. І він помітив багато такого, що йому не подобалося. Від пасторальних віршиків про «любов до своєї стріхи» до політики з постійною оглядкою на те, що скажуть інші нації. Не дивно, що під час Національних змагань Дмитро Донцов зміг співпрацювати лише з урядом гетьмана Павла Скоропадського, який теж не хворів «сопілковою філософією», а був прихильником жорстких дій.»
чекаемо доки усю Україну знищать ?
Рашисти скинули КАБ-250 на Ківшарівку, пошкоджено будинки, 1 людина загинула, 4 поранені. ФОТОрепортаж Джерело:
Внаслідок обстрілу росіянами Донеччини 26 липня загинула людина, шестеро отримали поранення, - прокуратура Джерело:
До речі давно пора підняти питання, що усі представництва мацковского патріархату у світі працюють як агенції фсб
Варфоломія потрібно запросити на це засідання.
‼️‼️Ваши слова українським дипломатам на Радбез - нехай весь світ почуе
учора вони вкрали історію Русі і религію , сьогодні крадуть зерно
Патріарх Кирилко пояснює Ісусу, що це був військовий собор, побудований НАТО з лабораторією з виробництва бойових комарів.
Это все придумал Черчиль в 18-ом году
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но примчались санитары и зафиксировали нас
Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше
Говорит: "Развяжите полотенца, иноверы, изуверца,
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"
Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоют треугольные дела!
Все почти с ума свехнулись, даже кто безумен был!
И тогда глав.врач Моргулис телевизор запретил
......
Для меня церковь ничем не отличается от общественного туалета только жирные мудаки с кадилом там не бегают
головне, щоб мосКАЛі під час цього "розслідування" не вийшли на самих себе. АХАХАХАХА!