Россия созывает Совбез ООН из-за "преследования российского православия"

26 июля состоится два заседания Совбеза ООН. Первое созывает Россия из-за "преследования российского православия", а второе, созванное Украиной, из-за обстрелов Россией исторического центра Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам постоянной представительницы Великобритании при ООН Барбары Вудворд, на втором заседании будут обсуждаться недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру и порты, а также "попытки Москвы превратить в оружие мировые запасы продовольствия".

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты. В частности, разрушен Спасо-Преображенский собор.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.