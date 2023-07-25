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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия созывает Совбез ООН из-за "преследования российского православия"

оон,радбез

26 июля состоится два заседания Совбеза ООН. Первое созывает Россия из-за "преследования российского православия", а второе, созванное Украиной, из-за обстрелов Россией исторического центра Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам постоянной представительницы Великобритании при ООН Барбары Вудворд, на втором заседании будут обсуждаться недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру и порты, а также "попытки Москвы превратить в оружие мировые запасы продовольствия".

Читайте также: ГУР об обстрелах портов рашистами: Путин хочет самостоятельно продавать украденное в Украине зерно

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты. В частности, разрушен Спасо-Преображенский собор.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Автор: 

информационная война (679) россия (95497) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+43
Це просто якийсь треш- знищили свою ж церкву, а скаржаться на переслідування. Чи є у світі більш неадекватні істоти ніж мацкал?!
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25.07.2023 21:22
+28
террористи скликають Радбез ООН.......
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25.07.2023 21:24
+23
Так ведь кацапы трындят, что ФСБ-шный филиал мацкальских попов в Украине "не их".
А какое "хрюсское православие" тогда в Украине "преследуют"?
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25.07.2023 21:22
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Кончені
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25.07.2023 21:21 Ответить
Кончені то вони кончені, ніхто не сумнівається, але ват зе фак із узкоє православіє? Що за звір такий? Офіційна релігія недорейху?
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25.07.2023 21:52 Ответить
Один із розділів рускага міра, мабуть
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26.07.2023 07:14 Ответить
Російська православна неканонічна псевдорелігійна тютюново-горілчана Корпорація олігарха Кирила Гундяєва (поганяло у КДБ «Михайлів») є похмурою картиною гримучої суміші фашизму, окультизму та язичництва. Ніхто навіть не заперечує того факту, що Христа в ній немає. Фактично у російському православ'ї від істинного «православ'я» залишилася одна назва. Рпц мп в Україні перебуває в канонічній єдності з московським патріархатом та під повним контролем та управлінням спецслужб ФСБ РФ. В архівах КДБ зберігаються досьє та прізвиська православних священиків усіх рівнів. Вони завербовані ще будучи семінаристами.

Позаштатні співробітники Контори не відспівують українських православних воїнів загиблих у російсько-українській війні, не встають з крісел під час хвилини мовчання, пам'яті сталінських жертв Голодомору.

Клірики Гундяєва благословляли військові акції Кремля, тероризм та вбивство громадян Чечні, Грузії, Молдови, України, Сирії та Лівії та «освячують» балістични ракети «сатана». Православні батюшки зберігали у підвалах культових будівель зброю та **********, а територію церковного двору використовували для обстрілу з танкових гармат спальних районів міст на Донбасі. Філія ФСБ становить небезпеку для людства і має бути нейтралізованою.

На сесію Верховної Ради України необхідно внести пропозицію щодо розгляду ворожої діяльності московської православної Аль-Каїди на території України і відкликать реєстрацію в Департаменті у справах релігій.

Рецензия читательницы:

«Ох! Про служителей православной церкви московского патриархата лучше не говорить. Я давно считаю, что они отошли от Бога и служат только «золотому тельцу». Мою машину, как-то с левой стороны задел микроавтобус. Из-за кабины вылез мордатый бородатый батюшка в рясе и с крестом и начал свою речь словами:

«Ну, ты, в натуре, открой зенки, смотри куда рулишь, сейчас мусоров своих вызову, и тебе пи...ц!».
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25.07.2023 22:50 Ответить
Це просто якийсь треш- знищили свою ж церкву, а скаржаться на переслідування. Чи є у світі більш неадекватні істоти ніж мацкал?!
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25.07.2023 21:22 Ответить
ну, малороси не далеко втекли, під час війни вибрали собі хоч паржём, але тепер чомусь плачуть
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25.07.2023 21:26 Ответить
Повірений ход, все з ніг на голову. Чим більша брехня тим легше в неї повірять.
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25.07.2023 21:35 Ответить
Тільки вже ніхто не вірить, крім кріпаків)
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25.07.2023 21:37 Ответить
ну вони самі тільки в неї і вірять, хоча більше й не треба.
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26.07.2023 00:03 Ответить
так азаров сказал что мы сами себя обстреляли, вот и вызовут его как свидетеля
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25.07.2023 22:48 Ответить
В школе у детей спрашивают, кто кем хочет стать.
Машенька:
- Я хочу лечить людей. Хочу, чтобы никто не болел. Хочу, чтобы наш народ
был самым здоровым и сильным в мире. Поэтому я пойду учиться в
медицинский университет.
Петенька:
- Я хочу кормить людей. Хочу, чтобы никто не голодал. Хочу, чтобы наша
земля была самой плодородной и богатой в мире. Поэтому я пойду учиться в
сельскохозяйственный институт.
Вовочка:
- А я хочу ни хера не делать, но получать за это реальные бабки. Хочу
класть на всех, даже на президента. Хочу не платить налоги, и чтобы меня
никто даже пальцем тронуть не смел. Поэтому я пойду учиться в духовную
семинарию.
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26.07.2023 06:46 Ответить
Так ведь кацапы трындят, что ФСБ-шный филиал мацкальских попов в Украине "не их".
А какое "хрюсское православие" тогда в Украине "преследуют"?
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25.07.2023 21:22 Ответить
"Тут - читать..... Тут - не читать..... А тут мы селёдку заворачивали....."
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26.07.2023 06:54 Ответить
террористи скликають Радбез ООН.......
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25.07.2023 21:24 Ответить
Треба, щоб хтось запитав в цієї організації, яким чином і за яким статутом вона має у себе члена-терориста.
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25.07.2023 22:07 Ответить
рассійське православя, це що за вундервафля така? путіна вже канонізували?
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25.07.2023 21:24 Ответить
Святопутєн Таврічєскій.

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25.07.2023 21:35 Ответить
А чого раша перша встигла ? Може треба дипломатів помолодше і по нагліше ? Це філософське питання
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25.07.2023 21:25 Ответить
Не чекали, що кацапи до такого нахабства дійдуть! (хоча, чесно кажучи, потрібно було вже зрозуміть та звикнуть - кацапи завжди звинувачують свого "опонента" в тому, що вчиняють самі!)
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26.07.2023 06:58 Ответить
Пане Яре , добрий ранок
Це те саме філософське питання- до якого ступені українці можуть бути гуманними ? Кацапі оскаженіло нищать Україну і українську націю, цівільні кацапи підтримують це , а різні арестовичи розводять соплі на тему гуманности .

тобто цівільних українців вбивати можно , бо - третій сорт ? Кожен день вбивають цівільних українців - учора дітей вбили на відпочинку . А цівільних кацапів - нет ????

нехай вже зроблять у ЗМІ статистику у вигляді таблиці і региструють :
1 серпня2023 - вбито , поранено, область
2серпня 2023 - вбито, поранено , область
3 серпня і т п
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26.07.2023 07:10 Ответить
Добру підбірку зробили журналисти БУКВ- на ній відно як кацапи себе відносять до касти неприкасаемих і всьому світу це вложили в уха
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26.07.2023 07:13 Ответить
Доброго й Вам ранку! У мене немає подібного роду "філософських" питань Мої питання звучать так: "Законно" чи "незаконно"? Мені вже надоїло нагадувать приклад Деніца на Нюрнеберзькому процесі: не будучи юристом той поставив свій захист ************** від діяльності протилежної сторони "Ви нас звинувачуєте у розстрілі екіпажів суден що рятувалися після торпедування? Але ж ви займалися тим самим!" (і виклав інформацію) Саме цим врятувався від петлі та прожив довге життя І цим же "виправдав" своїх "вовченят" з "крігсмаріне"
Ви хочете подібного й для Путіна з Шойгу та Герасимовим? І для російського народу?
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26.07.2023 07:24 Ответить
Ваша позиція ясна. І все ж - раді того , щоб ***** з шойгу сів за грати , треба мовчки дивитись як вбивають цівільних українців? Щось тут недопрацьовано .
цікавий комент я прочла про книгу НАЦІОНАЛИЗМ
«Донцов у дослідженні цього явища, яке він називав «провансальство», пішов далі. Він з'ясував, що причиною плазування перед обставинами стала орієнтація на загальнолюдські цінності окремих індивідів - мир, братерство, добробут і неготовність жертвувати цими цінностями заради вищих ідеалів нації. Таким чином національна ідея використовувалася елітами лише там, де вона була безпечною і мала користь для добробуту людей. А де не мала - там краще її не витягати з кишені.

Подібний еволюційний підхід до важливих справ в Україні можна було помітити у поширеній фразі «не треба того робити, а то путін нападе». І лише коли Путін нападає, ми дозволяємо собі те, що не можна було раніше.‼️Поодинокі голоси давно закликали й до закриття проросійських каналів, і до тотального бойкоту всього російського в Україні. Проте еліти, «полудушні українці», не бажаючи дражнити скаженого сусіда чи місцевих опортуністів, цього не робили. Зрештою загравання з росіянами від нападу нас не вберегло.«
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26.07.2023 07:45 Ответить
Я вже тут не раз писав (і не тільки Вам) : Якщо ми почнемо діять як росіяни - то чим ми від них будем відрізняться? "Вишиванкою"? Тризубом? Чи кольором прапора?"
Адже кацапня саме цього й хоче - поставить нас у "рівноцінну позицію" та видать "війну між цивілізаціями" за "внутренний канфликт" : "Украинцы - такие же как и мы! Это наши внутренние разборки между представителями аднаво народа! Поэтому аставьте нас - мы сами между сабой разберёмся!"
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26.07.2023 08:06 Ответить
Все одно - меншовартість українцям конкретно заважае у досягненні цілій. Уся влада за 30 років була МЕНШОВАРТНА тому що ішла на поступки кацапам завжди. Тому вони вбивають цівільних українців не замислюючись. Ви ж подивитесь яка кількість українців була вбита оккупантами на оккупованих територіях . І при цьому раша головуе у Раді ООН .

німці колись покаялись. Від раши цього у ближайші рокі нихто недочекается . Німців союзники і союз бомбили конкретно- вони це пам'ятають
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26.07.2023 08:26 Ответить
Окупанти протягом доби 55 разів обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули Джерело:

І ТАК КОЖЕН ДЕНЬ. А колись вони вбивали на соловках українців, 3000 дівчаток втопили у болотні і т п
І ДОСІ НЕ ВІДПОВИЛИ НІЗАЩО . І влада незалежной України теж винувата , що кацапи досі не ВІДПОВИЛИ за вбивства українців. Тому вони із парадною формою поперлись на сафарі в Україну
ми не хочемо бути як кацапи ? Тоді треба заборонити балотуватись усім попередникам до Ради , а нова влада нехай поставить за ціль добитись відповідальності кацапів за усі 300 років, а не тількі з 24 лютого.
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26.07.2023 08:44 Ответить
Я Вам свою позицію, стосовно методів "мадам" у "більшовицькій шкірянці з маузером" - але у "жовтоблакитній косинці", писав? Бажаєте скласти їй компанію? Не заважатиму Але мене в ту компанію перестаньте "сватать"
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26.07.2023 08:57 Ответить
Вас нихто не сватает . Но е червоні лінії , про які українці ( як нація) мають замислитись . Думаю, що ці питання незабаром почнуть обговорювати на різних політичних майданчиках , як раніше обговорювали питання « можуть лі українці бити по Криму» . НАТО і Пентагон сказали що можуть
І філософське питання вийшло на практичну дію
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26.07.2023 22:15 Ответить
"Бить по Криму" можна по-різному: можна бить по військових об"єктах а можна бить по житлових районах з цивільним населеннями Невже ви різницю не помічаєте? Я Вам це вже другий день в голову вкласти пробую !
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27.07.2023 04:14 Ответить
а по Рублевке з керівництвом фашістской держави бити можно ?

«Самовизначення Донцова як українця та відсутність вроджених національних комплексів дозволило йому подивитися на українську ідею свіжим незаангажованим поглядом. І він помітив багато такого, що йому не подобалося. Від пасторальних віршиків про «любов до своєї стріхи» до політики з постійною оглядкою на те, що скажуть інші нації. Не дивно, що під час Національних змагань Дмитро Донцов зміг співпрацювати лише з урядом гетьмана Павла Скоропадського, який теж не хворів «сопілковою філософією», а був прихильником жорстких дій.»
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27.07.2023 08:43 Ответить
Ворог ударив "Калібрами" по портовій інфраструктурі Одещини, загинув охоронець, пошкоджено вантажний термінал Джерело:
чекаемо доки усю Україну знищать ?
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27.07.2023 08:44 Ответить
Ворог нищить усе . Украінці філософствують Чому серед загиблих на соловках - більшисть українців?! . Тому що українці - добрі чуйні і лагідни?

Рашисти скинули КАБ-250 на Ківшарівку, пошкоджено будинки, 1 людина загинула, 4 поранені. ФОТОрепортаж Джерело:
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27.07.2023 08:50 Ответить
Я Вам уже відповів Не змушуйте мене матюкаться!
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27.07.2023 09:17 Ответить
‼️‼️‼️

Внаслідок обстрілу росіянами Донеччини 26 липня загинула людина, шестеро отримали поранення, - прокуратура Джерело:
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26.07.2023 22:19 Ответить
Кірілові треба робити клізьму?)))
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25.07.2023 21:25 Ответить
Какого расейского православия? Такого понятия не существует в природе. Есть расейский сатанат
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25.07.2023 21:26 Ответить
voniuče-bolotnoe plemia
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26.07.2023 02:48 Ответить
Цапів на радбезі зловити за гриву і мокати в розвалену лохань собору, який вони знищили в Одесі.
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25.07.2023 21:27 Ответить
Тількі так
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25.07.2023 21:30 Ответить
Будуть брехати що це ЗСУ робомбили православний храм у Одесі та переслідують служителя рашистського сатанату фсбшника гундяя тощо...
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25.07.2023 21:29 Ответить
А що таке «російського православ'я»? Це фсбєшники у рясах ?

До речі давно пора підняти питання, що усі представництва мацковского патріархату у світі працюють як агенції фсб
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25.07.2023 21:29 Ответить
коли писав свій комент - вашого не бачив. Соррі.
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25.07.2023 21:33 Ответить
Православ'я буває лише візантійське, Константинопольське. А якесь "російське" - це секта.

Варфоломія потрібно запросити на це засідання.
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25.07.2023 21:32 Ответить
Так, існує тільки Вселенське Православ'я. Російська "церква" ніколи не була частиною Православ'я взагалі, бо всі свої "титули" вона брала силою, підступністю і брехнею, тому вона від початку Хрещення Русі ніколи не мала Божого Благословення і не є церквою, бо ряжені самозванці не є служителями Бога! І про лукавого - це саме про них!
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25.07.2023 22:41 Ответить
»бо ряжені самозванці не є служителями Бога!»
‼️‼️Ваши слова українським дипломатам на Радбез - нехай весь світ почуе

учора вони вкрали історію Русі і религію , сьогодні крадуть зерно
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25.07.2023 23:26 Ответить
від початку хрещення Русі, кацапії ще дуже довго не було, і до хрещенняч Русі вони відношення не мають, як і впринципі до віри, православ'я зокрема.
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26.07.2023 00:05 Ответить
ООНовські імбецили слухали ********* про бойових комарів, то ж послухають і про расійсьий православний ИГИЛ
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25.07.2023 21:32 Ответить
лиш тот храм который горит несёт людям свет
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25.07.2023 21:32 Ответить
Кто не в курсе что происходит в российских монастырях, конкретные измывательства над детьми, них это в систему вошло, постоянные скандалы на эти темы. Гуглите если интересно. Школьный булинг отдыхает. Потому считаю что они заслуживают всего самого плохого как человек который на своей шкуре испытал издевательства в детстве и пострадал от этого, прошу бога о том чтоб наказал этих лицемерных выродков.
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25.07.2023 21:34 Ответить
Російське православ'я необхідно знищити в Україні! То є троянський кінь орди!
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25.07.2023 21:37 Ответить
От нехай їх там попросять пред'явити Томос...
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25.07.2023 21:45 Ответить
Какой там томос, пусть сначала толком снимут 500-от летнюю анафему от Вселенского патриарха.
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25.07.2023 21:54 Ответить
Після цього потрібно зібратися Верховній Раді і одним законом заборонити російську церкву в Україні, яка себе до цього часу називає УПЦ, чи вони ще мають згодитися Боневтіку на виборах?
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25.07.2023 21:48 Ответить
Циничные православно фашистие суки они к религии и православию никакого отношения не имеет культ смерти вот их религия какую они скрывают под словами православия
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25.07.2023 21:49 Ответить
Переслідування російського православ'я ракетами ОНІКС руськими нелюдями?!
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25.07.2023 21:49 Ответить
Нехай російське православ'я йде в "путлеровський рай".
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25.07.2023 21:50 Ответить
клоуни
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25.07.2023 21:50 Ответить
Ідіоти кацапські.
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25.07.2023 21:52 Ответить
Про шо блеет самозванная без томоса секта гундяевского сатаната. Кацапы априори не имеют права править службу.
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25.07.2023 21:52 Ответить
Ukrainian:
 Патріарх Кирилко пояснює Ісусу, що це був військовий собор, побудований НАТО з лабораторією з виробництва бойових комарів.
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25.07.2023 21:54 Ответить
Это их худые черти бермудят воду во пруду
Это все придумал Черчиль в 18-ом году
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но примчались санитары и зафиксировали нас

Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше
Говорит: "Развяжите полотенца, иноверы, изуверца,
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"

Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоют треугольные дела!
Все почти с ума свехнулись, даже кто безумен был!
И тогда глав.врач Моргулис телевизор запретил
......
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25.07.2023 21:58 Ответить
Абсурд нарастает.
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25.07.2023 22:06 Ответить
Церковь отделена от государства и не верующие имеют такие же права как верующие.
Для меня церковь ничем не отличается от общественного туалета только жирные мудаки с кадилом там не бегают
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25.07.2023 22:12 Ответить
Ні хто вже не сумнівається у цинізмі цієї держави, терор, брехня, ліцемірство, хамство, підкуп "свідків" у будь якій справі, ну вже своїм баранам брешіть, но всьому світові це просто жах.
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25.07.2023 22:25 Ответить
гундяй, ти ж не забудь про бойових комарів. не одному ж нєбєнзі про те гундіти. пашу мерседеса у суді он як обкусали - так пагано зробилося, "что кушать нє могу" (с)
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25.07.2023 22:33 Ответить
ПІДТРИМУЮ!

головне, щоб мосКАЛі під час цього "розслідування" не вийшли на самих себе. АХАХАХАХА!
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25.07.2023 22:59 Ответить
Почекайте, наш президент казав що москалі хороші. Чому ООН бреше про москалів?
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25.07.2023 23:17 Ответить
Заборонити кацапську секту і проблема "переслідування" зникне автоматично.Неможливо "переслідувати" те,чого немає.
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26.07.2023 00:25 Ответить
Гмм... А що, не всі мріють воскреснути пещерним воскресінням? Ти ба, то на Землі ще й ЛЮДИ є. - Нехай в дикі джунглі воскресають ті, хто це воскресіння пропагував, - скоштують своє блюдо самі, перш ніж подавати на стіл іншим. АРХ М
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26.07.2023 01:33 Ответить
 
 