Росія цілеспрямовано б’є по історичному центру Одеси, знищення Спасо-Преображенського собору - не випадковість, - ГУР МО
Росія не просто навмання обстрілює Одесу, вона цілеспрямовано знищує пам’ятки архітектури, які є складовою спадщини ЮНЕСКО.
Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі Radio NV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ситуація щодо Одеси дещо відрізняється від подібних терористичних атак в інших містах, тому що йдеться про цілеспрямовані ракетні удари і знищення пам’ятників архітектури, які є складовою спадщини ЮНЕСКО", - заявив Юсов.
За його словами, удари по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі - це не просто влучання і не випадковість. У ГУР вважають, що це цілеспрямований удар, і тому є багато прямих і непрямих доказів.
Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі 24 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти. Зокрема зруйновано Спасо-Преображенський собор.
За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Протягом двох годин повітря в місті трясли сильні вибухи і пахло гаром.
Основного удару православні орки завдали по історичному центру міста та Кафедрального собору, в дах якого потрапила крилата ракета і яка підірвала центральний вівтар.
Православні християни з РПЦ Кирила Гундяєва вірять, що вівтар - місце перебування особливої Божественної благодаті. У вівтарі храму завжди знаходиться Ангел, який йому присвячували.
21 липня 2010 року було закінчено будівництво кафедрального собору в Одесі, збудованого на пожертвування одеситів та на його освячення приїжджав Патріарх Російської православної церкви Кирило Люциферович Гундяєв. А через 13 років росіяни розбомбили свій храм, який перебував на балансі Москви.
Екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі ділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну: «Вторгнувшись до Грузії на танках, москвитяни насамперед почали обстрілювати з гармат грузинські православні храми».
Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел у своєму Зверненні до духовенства і мирян назвав ракетний удар по Спасо-Преображенському кафедральному собору найстрашнішою подією в новій історії, різко виступивши проти російської агресії і віддав анафемі російську армію і депутатів Ради Федерації, які 1 березня 2014 року на позачерговому 347-му засіданні прийняли Постанову про використання Збройних сил Російської Федерації на території України. Немає миру для безбожних.
https://galinfo.com.ua/news/oblrada_prosyt_zvilnyty_nachalnyka_derzhekoinspektsii_lvivshchyny_403213.html?fbclid=IwAR00-JwJraYsEenSvoZoiK_YT1zQovPoRcIxiAW-qrUVTdjImNolNTTEW-w
Это неопровержимые доказательства.
Делом надо заниматься,а не на кофейной гуще гадать.
От этого нытья они стрелять не перестанут.
В Украине министерство обороны этим занимается и даже главнокомандующий есть.
/Основные принципы военной пропаганды были изложены британским дипломатом лордом Понсонби в книге «Ложь во время войны» (1928г)/
Надеюсь, что связь этой цитаты с заданным вопросом очевидна.
https://dumskaya.net/news/raketa-probila-dva-pidzemni-poverhi-novi-podrobi-177583/ua
Удар ракети по Спасо-Преображенському собору в ніч на 23 липня був такої сили, що були пробиті два підземних поверхи, зруйновано вівтарну частину та ризницю.
Про це під час брифінгу в Ukraine Media Center Odesa повідомив представник Одеської єпархії УПЦ МП протоієрей Максиміан Погореловський.
За його словами, російська ракета повністю зруйнувала вівтарну частину.
«Будь-якої миті вона може знову обрушитися. Пробиті два підземні поверхи, пошкоджена ризниця, де зберігався одяг священиків, ікони та дуже важливі книжки. Справжнім дивом стало спасіння Касперовської ікони Божої матері, яка знаходилася в епіцентрі вибуху. Крім того, вціліли мощі святителя Інокентія, який під час Кримської війни з цією іконою врятував Одесу від обстрілу. Останки графа Воронцова та його дружини не постраждали. В той же час єдина ікона, що постраждала - Спас Нерукотворний, яку у 2010 році подарував патріарх Кирило Гундяєв. Вона просто зникла», - повідомив протоєрей.
Також він заявив, що доля собору наразі не вирішена, адже значу частину вівтарної частини слід буде знести та побудувати з нуля. Крім того, буде проаналізовано стан фундаменту. В той же час так званий нижній храм потребує невеличкого ремонту, і вже незабаром там зможуть відновити богослужіння.
Крім того, Максиміан Погореловський заявив, що впевнений у навмисному влучанні ракети в собор - на його думку, таким чином агресор хотів залякати одеситів.
Будуть молитися "за пабєду рускаґа аружия"?
Це було в той день, коли руснява ракета вцілила в житловий комплекс "Тірас".
І будь- яке місто України навіть якщо і не було в окупації під обстрілами буде
І це реалії
Кацапам ми нічого не доведемо
І не треба їм нічого доводити і їсти собі нерви
Це нахабна дурна нація яка нічого не може окрім як вбивати та грабувати
Для України треба зброя і багато
Бо кацапи розуміють тільки силу а не дипломатію
Вони точно союзники?!
Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?
Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?
Знаєте, хто розстріляв автора відомого твору "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?
Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?
Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби... зекономити?
Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?
Знаєте, хто і за якими саме статтями ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?
Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, донькою відомого науковця Івана Пулюя?!
Знаєте, хто розрубав голову сокирою Аллі Горській та скинув її у погріб?
Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар, Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра Шекерика-Доникового, який пропав безвісти?!
Знаєте, хто забороняв творити Василю Верховинцю? А хто на залізничній станції відбив нирки Василю Симоненку?
Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька-Черняхівська? А Параска Плитка-Горицвіт? А Ольга Нестеренко?
Знаєте, хто розстріляв Олену Телігу разом з її чоловіком?
Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?
Знаєте, хто повісив автора "Червоної рути" та інших українських шлягерів Володимира Івасюка?
Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?
А чи може знаєте... ?
Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська vлада, тоталітарна система, моzKалі, рососійське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо рососіся не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.
Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте іншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас інколи губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.
Я впевнений, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою саме ціною...
Слава Україні!