Росія цілеспрямовано б’є по історичному центру Одеси, знищення Спасо-Преображенського собору - не випадковість, - ГУР МО

Росія не просто навмання обстрілює Одесу, вона цілеспрямовано знищує пам’ятки архітектури, які є складовою спадщини ЮНЕСКО.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі Radio NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація щодо Одеси дещо відрізняється від подібних терористичних атак в інших містах, тому що йдеться про цілеспрямовані ракетні удари і знищення пам’ятників архітектури, які є складовою спадщини ЮНЕСКО", - заявив Юсов.

За його словами, удари по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі - це не просто влучання і не випадковість. У ГУР вважають, що це цілеспрямований удар, і тому є багато прямих і непрямих доказів.

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Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі 24 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти. Зокрема зруйновано Спасо-Преображенський собор.

За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.