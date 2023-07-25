Росіяни обстріляли 10 громад на Сумщині: зафіксовано 136 вибухів
Протягом 25 липня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів. Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Глухівській.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, були обстріляні:
- Хотінська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
- Білопільська громада: ствольна артилерія (2 вибухи).
- Новослобідська громада: мінометний обстріл (23 вибухи). Пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.
- Краснопільська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), гранатомет (6 вибухів), САУ (5 вибухів), ствольна артилерія (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: ствольна артилерія (12 вибухів).
- Великописарівська громада: артобстріл ( 11 вибухів), гранатомет (5 вибухів), мінометний обстріл (33 вибухи).
- Юнаківська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
- Есманська громада: САУ (3 вибухи), міномет (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
- Глухівська громада: міномет (7 вибухів).
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