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Росіяни обстріляли 10 громад на Сумщині: зафіксовано 136 вибухів

сумщина

Протягом 25 липня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів. Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Глухівській.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, були обстріляні:

- Хотінська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).

- Білопільська громада: ствольна артилерія (2 вибухи).

- Новослобідська громада: мінометний обстріл (23 вибухи). Пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.

- Краснопільська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), гранатомет (6 вибухів), САУ (5 вибухів), ствольна артилерія (4 вибухи).

- Середино-Будська громада: ствольна артилерія (12 вибухів).

- Великописарівська громада: артобстріл ( 11 вибухів), гранатомет (5 вибухів), мінометний обстріл (33 вибухи).

- Юнаківська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).

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- Есманська громада: САУ (3 вибухи), міномет (1 вибух).

- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

- Глухівська громада: міномет (7 вибухів).

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Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664)


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