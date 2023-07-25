Мінування Запорізької АЕС створює небезпеку для цілого регіону, - Держдеп

Мінування АЕС, а також бойові дії у безпосередній близькості від ядерного об’єкта загрожують безпеці цілого регіону, тож США закликають негайно припинити такі дії.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Подібна насильницька й нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку - на (території – ред.) АЕС, є надзвичайно небезпечною", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Таким чином він прокоментував питання про позицію Сполучених Штатів у зв’язку з інформацією МАГАТЕ про виявлення мін на території Запорізької АЕС.

Пател наголосив, що це створює пряму небезпеку в регіоні. "Через це ми продовжуємо закликати припинити такі дії в безпосередній близькості від АЕС", - заявив представник Держдепу.

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