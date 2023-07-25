Переведення четвертого блоку ЗАЕС у "гарячий зупин" потрібне росіянам тільки для ядерного шантажу, - ГУР МО

Переведення у стан "гарячого зупину" №4 блоку ЗАЕС є абсолютним порушенням і норм безпеки, і українського ядерного законодавства. Наразі в цьому немає жодної технічної необхідності. Таким чином Росія продовжує підтримувати ядерний шантаж.

Про це у телемарафоні сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що сьогодні відбувається, коли, наприклад, четвертий блок був запущений у режим гарячого зупину, є абсолютним порушенням і норм безпеки, і українського ядерного законодавства. І головне – в цьому немає жодної технічної необхідності. Жодної технічної необхідності переведення четвертого чи інших блоків у режим гарячого зупину не існує", - зазначив Юсов.

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За його словами, Росія робить це, щоб підтримувати режим ядерного шантажу. "І ми розуміємо, що гарячий зупин потенційно несе у собі більше загрози з точки зору техногенної катастрофи", - сказав представник ГУР.

Відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що працівники станції раніше чинили опір щодо вимоги окупантами влаштувати "гарячий зупин", Юсов сказав, що насамперед не припиняється залучення на територію станції співробітників з інших територій РФ.

За його словами, відомі прізвища цих колаборантів.

"Але в цілому ми маємо розуміти, що на колектив постійно від моменту окупації чиниться тиск, проводяться жорсткі фільтраційні заходи. І, безумовно, мова про численні порушення прав людини щодо українського персоналу станції. Це – чергові воєнні злочини. Інформація про це збирається, і злочинці обов’язково будуть покарані", - запевнив Юсов.

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Окремо представник ГУР заявив, що росіяни водять експертів МАГАТЕ по території ЗАЕС там, де хочуть водити.

"Не лише на дахи - на землі, у блоках й інших приміщеннях вони (експерти МАГАТЕ. – Ред.) не можуть піти праворуч чи ліворуч, куди хочуть. Є видима частина мінування, є частина, яку вони не бачать. Але сам факт того, що вони мають обмежений доступ і йдуть не туди, куди хочуть, на території ЗАЕС, а туди, куди їх пускають, свідчить про те, що терористи мають що приховувати", - вважає Юсов.

Він зазначив, що поки не відбудеться демілітаризація цієї станції шляхом виведення звідти російських військ, повернення її під контроль України - не відбудеться і повноцінного доступу експертів МАГАТЕ до ЗАЕС та не відбудеться відновлення стандартів атомної безпеки.

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Нагадаємо, 24 липня "Енергоатом" повідомив, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва енергоблок №4 було переведено у стан "гарячий зупин".

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин" і поширити відповідну ноту серед країн – членів Агентства.