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Новини
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Молдова обмежить кількість дипломатів з РФ через шпигунський скандал

рф,спецслужби

Молдова вирішила обмежити кількість акредитованих дипломатів із Росії, що пов’язано зі шпигунським скандалом. Представників російського посольства вже поінформовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на засіданні уряду Молдови оголосив міністр закордонних справ Ніку Попеску.

"Стане менше осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову", – сказав він.

Попеску зазначив, що протягом багатьох років Молдова була "об'єктом ворожих дій" Росії, більшість з яких здійснювалися через посольство у Кишиневі.

"Важливо, щоб дипломатичні служби були орієнтовані на розвиток хороших відносин, інакше, коли дії спрямовані на дестабілізацію і вони не пов'язані з дипломатичною діяльністю, це складно. Ми домовилися про необхідність обмежити кількість акредитованих дипломатів із Росії", – заявив міністр.

Він додав, що представники російського посольства вже поінформовані про це рішення.

Також дивіться: Спецслужби Росії стежать за владою Молдови, використовуючи антени на даху російського посольства, - ЗМІ. ФОТО

Як раніше писав Цензор.НЕТ, журналістам видання Jurnal TV і The Insider стало відомо про те, що на даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження за владою Молдови. МЗС Молдови викликало російського посла Васнєцова через шпигунські антени на даху посольства РФ

Автор: 

Молдова (2069) посольство (944) шпигунство (990)


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Топ коментарі
+5
Виженіть їх усіх, залиште одного посла і двох прибиральниць, хоче це вже три агенти ФСБ буде!
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26.07.2023 12:31
+4
вже озвучили... скорочують на 60 раша-фашистів - шпигунів. це норм.
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26.07.2023 13:14
+1
І одін в полє воєн.
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26.07.2023 12:09
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І одін в полє воєн.
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26.07.2023 12:09 Відповісти
Виженіть їх усіх, залиште одного посла і двох прибиральниць, хоче це вже три агенти ФСБ буде!
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26.07.2023 12:31 Відповісти
ні, один - це зараза, коли виженуть всіх то є надія на імунітет
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26.07.2023 12:39 Відповісти
Прибиральниць нехай місцевих наймає. Думаю Служба інформації і безпеки республіки Молдова зможе працевлаштувати двох своїх висококваліфікованих "прибиральниць".
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27.07.2023 00:18 Відповісти
"дипломат рф" - агент ху.ла, неонацист, носій зайвої хромосоми , знищуйте або виганяйте нах..
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26.07.2023 12:35 Відповісти
цікаво, обмежать на одного, чи на сто? є в молдови зуби? чи тільки голі ясна, щоб мамалигу сьорбати...
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26.07.2023 13:12 Відповісти
вже озвучили... скорочують на 60 раша-фашистів - шпигунів. це норм.
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26.07.2023 13:14 Відповісти
З 7 ранку до 19 вечора відключайте світло. І все буде окей. Так німці ловили в 1942 році радистів ГРУ в Бельгії.
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26.07.2023 13:12 Відповісти
чи фашисти переловили ту наволоч?
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26.07.2023 13:16 Відповісти
понравился в теме

Там *дипломатів* рашки мабуть в кілька раз більше чим молдовських,як всі країни для початку зробіть хоч паритет,а потім...

2
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26.07.2023 15:29 Відповісти
Оперативно.
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26.07.2023 15:30 Відповісти
 
 