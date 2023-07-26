Молдова обмежить кількість дипломатів з РФ через шпигунський скандал

Молдова вирішила обмежити кількість акредитованих дипломатів із Росії, що пов’язано зі шпигунським скандалом. Представників російського посольства вже поінформовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на засіданні уряду Молдови оголосив міністр закордонних справ Ніку Попеску.

"Стане менше осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову", – сказав він.

Попеску зазначив, що протягом багатьох років Молдова була "об'єктом ворожих дій" Росії, більшість з яких здійснювалися через посольство у Кишиневі.

"Важливо, щоб дипломатичні служби були орієнтовані на розвиток хороших відносин, інакше, коли дії спрямовані на дестабілізацію і вони не пов'язані з дипломатичною діяльністю, це складно. Ми домовилися про необхідність обмежити кількість акредитованих дипломатів із Росії", – заявив міністр.

Він додав, що представники російського посольства вже поінформовані про це рішення.

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Як раніше писав Цензор.НЕТ, журналістам видання Jurnal TV і The Insider стало відомо про те, що на даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження за владою Молдови. МЗС Молдови викликало російського посла Васнєцова через шпигунські антени на даху посольства РФ