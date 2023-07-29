Зеленського закликають нагородити Харлан Орденом Свободи

Президента України Володимира Зеленського закликають нагородити українську фехтувальницю Ольгу Харлан Орденом Свободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст петиції, оприлюдненої на сайті президента.

"Весь світ бачив, як олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи Ольга Харлан після перемоги у двобої відмовилася потиснути руку суперниці-московитці, яка на чемпіонаті світу з фехтування облудливо виступала під нейтральним прапором", - ідеться в петиції.

Наголошується, що судді тривалий час примушували спортсменку до рукостискання з представницею Росії, шантажуючи дискваліфікацією, а після її відмови дискваліфікували Ольгу Харлан за відсутність "прояву поваги".



"Такий публічний і категоричний жест нашої спортсменки щодо представниці країни-агресора, яка розв'язала війну проти України, має особливу вагу. Це підтверджує реакція українського суспільства, яке надихнулось вчинком Ольги Харлан і масово її підтримало. Це була не просто спортивна перемога, це однозначна перемога України в інформаційному просторі. Світоглядова перемога. Цей вчинок щодо спортсменки московії, показав, що Ольга Харлан – справжня войовниця не лише на спортивному полі бою, але й на інформаційному. Вона на ділі продемонструвала державницьке мазепинське гасло "Через шаблю маєм право!"" - сказано в петиції.

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Президента просять нагородити Ольгу Харлан Орденом Свободи, яким відзначаються громадяни України за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України.

Петицію створили військовослужбовці ЗСУ та НГУ Олексій Кайда, Юрій Сиротюк, Андрій Іллєнко, Андрій Мохник.

Нагадаємо, 27 липня Харлан отримала дискваліфікацію від Міжнародної федерації фехтування за відмову тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу. Санкції FIE передбачають заборону лідерці збірної України брати участь у змаганнях протягом 60 днів.

28 липня Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024. А згодом виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування виніс рішення про призупинення дискваліфікації.

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