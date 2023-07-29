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Зеленського закликають нагородити Харлан Орденом Свободи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

харлан

Президента України Володимира Зеленського закликають нагородити українську фехтувальницю Ольгу Харлан Орденом Свободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст петиції, оприлюдненої на сайті президента. 

"Весь світ бачив, як олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи Ольга Харлан після перемоги у двобої відмовилася потиснути руку суперниці-московитці, яка на чемпіонаті світу з фехтування облудливо виступала під нейтральним прапором", - ідеться в петиції. 

Наголошується, що судді тривалий час примушували спортсменку до рукостискання з представницею Росії, шантажуючи дискваліфікацією, а після її відмови дискваліфікували Ольгу Харлан за відсутність "прояву поваги".

"Такий публічний і категоричний жест нашої спортсменки щодо представниці країни-агресора, яка розв'язала війну проти України, має особливу вагу. Це підтверджує реакція українського суспільства, яке надихнулось вчинком Ольги Харлан і масово її підтримало. Це була не просто спортивна перемога, це однозначна перемога України в інформаційному просторі. Світоглядова перемога. Цей вчинок щодо спортсменки московії, показав, що Ольга Харлан – справжня войовниця не лише на спортивному полі бою, але й на інформаційному. Вона на ділі продемонструвала державницьке мазепинське гасло "Через шаблю маєм право!"" - сказано в петиції. 

Читайте: Міжнародна федерація фехтування скасувала обов’язкове рукостискання

Президента просять нагородити Ольгу Харлан Орденом Свободи, яким відзначаються громадяни України за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України.

Петицію створили військовослужбовці ЗСУ та НГУ Олексій Кайда, Юрій Сиротюк, Андрій Іллєнко, Андрій Мохник.

Нагадаємо, 27 липня Харлан отримала дискваліфікацію від Міжнародної федерації фехтування за відмову тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу. Санкції FIE передбачають заборону лідерці збірної України брати участь у змаганнях протягом 60 днів.

28 липня Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024. А згодом виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування виніс рішення про призупинення дискваліфікації.

Читайте: "А потім країна Героїв стає на твій захист і змінює все у твоєму житті", - Харлан подякувала українцям за підтримку
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Топ коментарі
+38
Згоден Ольга на відміну від іньших дійсно достойна такої нагороди...
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29.07.2023 14:02
+23
Побоююсь, що не нагородить. Вона ж не Пікалов з Лисим з їх розпухлими пиками.
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29.07.2023 14:10
+20
Так повинен поступати кожен громадянин Украіни по відношенню
до загарбників росіі і кривавих вбивць ,
тому нагорода , в даному випадку , для Ольги зайва !

Це моя особиста думка 🙁
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29.07.2023 14:06
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Орден! Безперечно!
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29.07.2023 16:39 Відповісти
а лучше два!
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29.07.2023 17:32 Відповісти
У нього є свої квартальщики для нагородження.
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29.07.2023 17:21 Відповісти
Ви що здуріли, це здоровий глузд не тиснути руку підарам, звісно молодець але воїни життя віддають за свободу, а тут руку не потиснула у 2023 а у 2016 на чемпіонаті у московіі тиснула, ще і на одному пьедесталі стояла чи тоді українські воїни не боролись за свободу
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29.07.2023 17:27 Відповісти
З якого дива ви вже що зовсім їбанулись
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29.07.2023 17:46 Відповісти
Нагородити, чи ні? З одного боку, тільки не потиснула руку, а з другого зробила це свідомо, проявив своє ставлення до представниці країни-терористки (з якої на кацапських каналах ліплять героїню?). Харлан. в цьому випадку, ототожнюється з усією Україною і не треба зводити її вчинок до «простого рукостискання». ІМХО-нагородити однозначно, в пику всім тим хто цілується з москалями у «десна».
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29.07.2023 19:44 Відповісти
Як би моя воля я б героя України їй дав, щоб скабеєва та соловйов десять разів перекинулись.
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29.07.2023 20:40 Відповісти
Будемо нагороджувати всіх за громадянську позицію?
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29.07.2023 20:46 Відповісти
За який #уй???
Не потиснула руку ворогу?
Це не героїзм, а нормальний вчинок. Може давати медалі тим, хто дорогу переходить на зелене світло??? Вистачає «героя» - боневтіклого #уєграя…
Герої на фронті - залиште для них нагороди.
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29.07.2023 22:10 Відповісти
Це вже занадто на мою думку. Думаю всі херсонці, які вижодили під час окупації на марш за Україну, більш достойні бути нагородженими.
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29.07.2023 22:13 Відповісти
за ЧТО?
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30.07.2023 00:09 Відповісти
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