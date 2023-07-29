Українським шахістам рекомендують уникати рукостискань із росіянами

Федерація шахів України (ФШУ) рекомендує уникати будь-якого спілкування, спільних фото та появ на відео із російськими та білоруськими шахістами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Виконкому ФШУ.

Федерація закликала уникати дій, які можуть зашкодити іміджу України.

"Продовжується війна, яку ведуть проти України та її народу Росія та Білорусь. При цьому велика кількість росіян та білорусів, у тому числі й шахісти, або підтримують владу своїх країн, або мовчки спостерігають за вбивствами та геноцидом українців", - ідеться в заяві.

Неприпустимим названо той факт, що Міжнародну федерацію шахів очолює росіянин Аркадій Дворкович, "який є прямим слугою Кремля та співучасником злочинів Росії".

"Дворкович має перебувати під санкціями та бути зміщений з посади президента. Неприпустимо, щоб шахісти з Росії та Білорусі грали у будь-якому статусі на офіційних турнірах, поки їхні держави та громадяни здійснюють чи підтримують акти тероризму в Україні", – сказано у заяві.

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Цю заяву оприлюднили після того, як 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала дискваліфікацію від Міжнародної федерації фехтування за відмову тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу. Санкції FIE передбачають заборону лідерці збірної України брати участь у змаганнях протягом 60 днів.

28 липня Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024. А згодом виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування виніс рішення про призупинення дискваліфікації.