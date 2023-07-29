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Українським шахістам рекомендують уникати рукостискань із росіянами

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

шахи

Федерація шахів України (ФШУ) рекомендує уникати будь-якого спілкування, спільних фото та появ на відео із російськими та білоруськими шахістами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Виконкому ФШУ. 

Федерація закликала уникати дій, які можуть зашкодити іміджу України.

"Продовжується війна, яку ведуть проти України та її народу Росія та Білорусь. При цьому велика кількість росіян та білорусів, у тому числі й шахісти, або підтримують владу своїх країн, або мовчки спостерігають за вбивствами та геноцидом українців", - ідеться в заяві.

Неприпустимим названо той факт, що Міжнародну федерацію шахів очолює росіянин Аркадій Дворкович, "який є прямим слугою Кремля та співучасником злочинів Росії".

"Дворкович має перебувати під санкціями та бути зміщений з посади президента. Неприпустимо, щоб шахісти з Росії та Білорусі грали у будь-якому статусі на офіційних турнірах, поки їхні держави та громадяни здійснюють чи підтримують акти тероризму в Україні", – сказано у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародна федерація фехтування скасувала обов’язкове рукостискання

Цю заяву оприлюднили після того, як 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала дискваліфікацію від Міжнародної федерації фехтування за відмову тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу. Санкції FIE передбачають заборону лідерці збірної України брати участь у змаганнях протягом 60 днів.

28 липня Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024. А згодом виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування виніс рішення про призупинення дискваліфікації.
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Топ коментарі
+11
Ви ж зелені потвори, навіть не дозволили виїзд нашому Іванчуку на чемпіонат світу з шахів. Навіщо це ліцемірря? Зате усяким Монатикам ви дозволяєте все
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29.07.2023 15:54
+9
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29.07.2023 16:22
+7
Та отож, потрібно відразу дошкою по їбалу і ферзя кацапу в дупу ...
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29.07.2023 15:32
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А за одним шаховим столиком - норм?
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29.07.2023 15:28 Відповісти
Та отож, потрібно відразу дошкою по їбалу і ферзя кацапу в дупу ...
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29.07.2023 15:32 Відповісти
Турецький гамбит йому!
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29.07.2023 15:34 Відповісти
Ну в тенісі і фехтуванні - уже норм. Скоро і в інших видах спорту буде норм, головне руки не тиснути, а бабло заробляти ж потрібно. Здається орденів прийдеться багато зробити, за такі героїчні вчинки.
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29.07.2023 15:34 Відповісти
і медальку від президента отримати зі званням героя України по руконестисканню
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29.07.2023 15:51 Відповісти
Є варіант - якшо руку відрізати - то можна і потиснути її потім.
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29.07.2023 15:32 Відповісти
Досками, их, досками. Затем столом, если не поможет.
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29.07.2023 15:38 Відповісти
Вово!
Ато вас потім з цими руками в Україну не пустять...
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29.07.2023 15:46 Відповісти
самі не здогадаються. треба нагадувати
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29.07.2023 15:49 Відповісти
Ферзём в глаз.
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29.07.2023 15:53 Відповісти
Ви ж зелені потвори, навіть не дозволили виїзд нашому Іванчуку на чемпіонат світу з шахів. Навіщо це ліцемірря? Зате усяким Монатикам ви дозволяєте все
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29.07.2023 15:54 Відповісти
Но-но мохнатик одновірець боневтіка. Ета другоє . Ще звинуватять в антисемітизмі.
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29.07.2023 16:04 Відповісти
Врешь.
"Украинский гроссмейстер Василий Иванчук все же появится на Кубке мира по шахматам в Азербайджане. Он получил соответствующее разрешение. Об этом шахматист рассказал в комментарии изданию "Гордон".

26 июля 2023 в 20:27
-----
Вот вы брехливые, кошмар.
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29.07.2023 16:06 Відповісти
Сам ти брехня. Я не журналіст, і мені за новини не платять. 25 липня, ще виїзд був заборонений.

https://sport24.ua/ru/chess/news/54555-rezhim-vahtera-izvestnyj-zhurnalist-raznes-gutcajta-za-nevyezd-ivanchuka-na-kubok-mira
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30.07.2023 22:02 Відповісти
Рекомендується іпашити дошкою по кумполу...
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29.07.2023 16:04 Відповісти
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29.07.2023 16:22 Відповісти
Переді мною була таж картина, нажаль не знаю як їх вставляти ...
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29.07.2023 23:37 Відповісти
Це повинна бути не рекомендація, а попередження:
1. Тиснути то шо здається рукою лаптьомордого - це не поважати себе.
2. Фіг його знає чим орки хворіють і як це впливає на людський організм.
3. Обов'язкова дезінфекція після партії.
Ми турбуємось за наших громадян (с)Українці.)
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29.07.2023 17:06 Відповісти
Тьху, Вказівка!
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29.07.2023 17:10 Відповісти
Не треба це видавати за героїзм. Люба адекватна людина не подасть руку ворогові. А тут вже за це ордени починають чіпляти.
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29.07.2023 17:44 Відповісти
Вирішити цю проблему просто - видайте українським шахістам шаблі, щоби вони могли їх виставляти в сторону кацапів, які будуть намагатись підійти для рукостискання.
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29.07.2023 18:19 Відповісти
Прочитали б ви,що зараз робиться на бульбозмагарських сайтах! На думку бульбозмагаров-патріотів....це українці в усьому винні,і в ударах по Україні з Бульби і в тому,що бульби підтримують Рашку. Виявляється,коли в 2020 році бульбопітеки водили хороводи навколо ментів,і кричали про не гвалтовний пратест.....українці повинні були увійти і скинути Луку,а ще дати бульбашам грошей і тихенько підти назад....
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29.07.2023 18:43 Відповісти
Почему бейсбольная бита есть, а шахматной до сих пор нет ?
Это дискриминация.
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29.07.2023 19:28 Відповісти
Шах і мат їм. Та ход конем по голові. Тричі.
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29.07.2023 22:42 Відповісти
 
 